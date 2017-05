Ricci e “Striscia la notizia” hanno smascherato il “buon” Flavio Insinnia. Bene. Bravi. Ma, soprattutto, ottimo il Flavio nostro, incazzoso e professionale, il Flavio che si arrabbia con lo staff, con la regia, con i dementi che mandano in onda, in prima serata sulla Rai, “sette dementi” e una “nana della Valle d’Aosta” (con tutto il rispetto per gli aostani). Ogni show — ed Affari tuoi è solo uno show, una formula ripresa da un fortunato show olandese — ha tempi, regole e una piccola dignità. È soldi, lavoro, fatica.

E allora, viva Insinnia il cattivo che pretende dai suoi collaboratori serietà e capacità e se ne sbatte dei sindacati, dei sindacalisti e non ha pietà per gli sfigati (nana alpestre compresa) imposti da un regista svogliato che si crede un Fellini incompreso. Meglio lui che il Flavio, l’attore mammone e depresso, che davanti a Bianca Berlinguer sparava (non credendoci…) cazzate buoniste e sciocchezze assortite. Meglio Insinnia, il capo crudele, il conduttore sboccato che il Flavio boldriniano e (terribilmente) finto.

La realtà è talvolta crudele ma è vera. E sono sempre affari nostri.