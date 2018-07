“L’assoluta impreparazione e l’improvvisazione dei 5 Stelle non tardano a produrre risultati nefasti per l’economia italiana. Viene da chiedersi per quanto Matteo Salvini sarà disposto a sostenere un governo a fianco di chi, di fatto, vuole penalizzare chi lavora”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, consigliere regionale della Lombardia, protagonista in questi giorni di un appello a tutto il centrodestra per ritrovare i valori comuni che ne hanno consentito la crescita negli anni scorsi, di fronte alle scelte che vedono coinvolto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio.

“Dopo la finta battaglia contro i vitalizi, aboliti di fatto già da sei anni –prosegue Viviana Beccalossi- Di Maio ha già dichiarato di voler modificare le regole per le pensioni maturate dagli italiani, dimostrando che dietro a un provvedimento demagogico si nasconde in realtà l’intenzione di mettere le mani nelle tasche della gente comune. A questo si aggiunge ora il ‘decreto dignità’ che, subito osteggiato da imprese e categorie produttive, porterebbe secondo le stime del Ministero dell’Economia alla perdita di 80mila posti di lavoro”.

“I provvedimenti economici di questo governo –conclude Viviana Beccalossi- sono pensati da chi invece di creare le condizioni per favorire nuova occupazione, preferisce promettere un sussidio pubblico agli italiani per stare sul divano di casa; un’operazione che peraltro lo Stato non potrà mai sostenere. Anche per questo, mi appello a tutte le forze del centrodestra perché facciano loro e difendano le posizioni provenienti da tutto il mondo economico e produttivo del Paese”.