Dalla pubblicità – osserva o denunzia (?) Giuseppe Antonelli nelle prime righe dell’agile pamphlet – è giunto in campo politico l’arte dei contastorie, degli affabulatori, che narrano “le favole che vogliamo ascoltare”.

Il tentativo sul quale Renzi ha cercato di costruire la propria fortuna politica , è stato effimero o meglio è stato annientato dal voto del 4 dicembre.

La politica si dimostra, a giudizio di Antonelli, basata, fondata e definita dagli “emologismi”, “formule che funzionano come emoticon” con parole simbolo o ancora meglio “parole icona”. Le hanno coniate gli ispiratori di Berlusconi e di Renzi, di Grillo e sono “libertà”, “miracolo”, “onestà”, “rottamazione”, lasciandole sfoderare e rilanciare, come è il caso in questi mesi del riemergente satrapo di Arcore.

Da questo disordine, da questa confusione , spesso degenerati in prepotenza ed arroganza, emerge sempre più evidente il fallimento e la crisi della lotta politica, che per l’A. “sembra non avere più obiettivi precisi”.

“La paralisi che stiamo vivendo [anche se sarebbe più felice dire patendo] – è il parere di Antonelli – si deve anche all’insostenibile leggerezza delle parole forti: le parole forti di una politica debole”.

Antonelli, e la sua non è certamente un’idea isolata , avverte che “perché la vera politica torni davvero a contare – sconfiggendo l’antipolitica – bisogna che tornino a contare le idee”. E se non hanno forza, incisività le parole di Berlusconi, di Renzi o di Grillo ancora meno ne hanno quelle trite ed usurate di Prodi e dei superstiti del cattolicesimo democratico (ci voleva il Papa argentino per rispolverare don Milani), del becerume di sinistra, con il vecchio nuovo Pisapia in testa, le antologie nostalgiche su Gramsci o i pianti sui finalmente languenti musei della Resistenza.

Ma in definitiva come può l’Italia sperare di progredire e di uscire dalla crisi materiale e principalmente morale, di valori, con leaders, capaci unicamente di esprimersi con queste affermazioni banali o povere: “Ora si parte, chi fa polemicuzze scenda dal treno”, “c’è chi prova a riscrivere il passato, noi scriviamo il futuro” (Renzi), “Oggi nasce la nuova casa del centrosinistra, senza dimenticare il passato, ma radicalmente innovativo”, “non basta dire cose di sinistra, bisogna fare cose di sinistra” (Pisapia).

Nella IV di copertina del lavoro, giustamente si fa carico a Renzi, a Pisapia ed anche a Salvini di mitizzare il popolo sovrano, trattandolo “in realtà come un popolo bue”, “con frasi ed espressioni terra terra, cercando di risvegliarne bisogni e istinti primari” con una eloquenza “volgare, rozza, semplicistica, aggressiva”.

GIUSEPPE ANTONELLI, Volgare eloquenza. Come le parole hanno paralizzato la politica, Bari – Roma, Laterza, 2017, pp. 134. €14,00.