Rai MANOVRA, 600 SINDACI A CAMERA PER RISPOSTE Al via nell'Aula della Camera, sulle note dell'Inno di Mameli, l'incontro "Le città del futuro" con 600 sindaci italiani. Una sfilata di fasce tricolore, a ridosso della discussione sulla legge di Bilancio per chiedere "risposte positive in termini di spesa" e sottolineare gli sforzi fatti. La delegazione […]