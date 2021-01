Il direttore del “Corriere della Sera” intitola l’editoriale di inizio anno in modo infelice ed inesatto. Non è davvero il caso dopo le tremende stagioni invernale e primaverile e dopo la parentesi estiva, sottovalutata negativamente nei rischi di rinnovata endemia, di porre il titolo, candido e perbenista, “Non è il più tempo dei litigi”, che dovevano essere abbandonati di fronte all’attuale situazione spaventosa sul piano della pubblica salute e per il quadro sociale.

Ad avviso di Fontana “è stato sconfortante assistere al caos di queste ultime settimane”, caos comunque e subdolo. Segnala poi “il modo in cui si svolge la battaglia nella coalizione di governo con veti, ultimatum, scontri politici e personali”.

Il direttore del quotidiano, nell’osservare o meglio nel denunziare il “film assurdo”, dovrebbe accorgersi che non da oggi e non da ora il sopravvalutato Conte “uomo venuto dalle tenebre” “non ha evidentemente più in mano la guida della sua maggioranza, il nervosismo palese nella conferenza di fine anno ne è stato la dimostrazione”.

Il “conte Tacchia del Metaponto”, nel corso della sua duplice esperienza presidenziale è stato capace di operare solo con arroganza, supponenza ed infinito “amor mei”. Sono state prove eclatanti, da nessuno, a cominciare dal Capo dello Stato, censurate “la conduzione solitaria dei progetti del Recovery fund [e] l’annuncio di misure e strutture commissariali che non erano state concordate con il resto degli alleati”.

Si accorge Fontana dell’errore gigantesco, prova di inadeguatezza e di incapacità, commesso dallo “statista” pugliese con l’avvio di questa deriva quasi sicuramente irrefrenabile. Si marcia sempre in negativo, nell’autolesionistico, sancendo “l’assalto alla diligenza” (bonus, sussidi e microinterventi legati ad interessi particolari” mentre la povertà cresce in maniera esponenziale. Mostrando (finalmente) scetticismo e perplessità sulla capacità della maggioranza e del suo “premier” “di riprendere in mano la situazione”, il direttore del foglio invita il centro destra a “dare prova di maturità necessaria per chi vuole candidarsi alla guida dell’Italia”.

Ora i due partiti di opposizione (il terzo, FI, corre una corsa isolata, fatta da calcoli distinti e ben specifici) hanno tenuto una linea debole, inconcludente e quindi insipiente (incredibile il consenso al referendum tutto di ispirazione e senso grillini) ma sono stati sempre bistrattati e ignorati con malagrazia dal pugliese. Ora Mattarella (e Fontana) lanciano un messaggio “inequivocabile, responsabile e unitario”. Concretamente se, ancora al potere, Conte saprà e vorrà raccoglierlo?