Nella primavera del 1972 alcuni studenti del liceo Manzoni di Milano decisero di organizzare un torneo di pallacanestro nella scuola. Stabilirono che ognuna delle squadre dovesse rappresentare una sezione con giocatori di più classi. Gli studenti della I,II,e III D si attivarono e così nacquero i Diamonds, la squadra della sezione D, canottiera blu e lettera D bianca cucita davanti, dalle mamme ovviamente. La formazione base era costituita da Dario, detto Shop, il classico gigante buono, Def il pivot alto e unico maturando, Gigi ala veloce e precisa nel tiro, Paolo il meno tecnico ma utile a difendere ed il sottoscritto playmaker, ruolo destinato a chi era fisicamente il meno alto. I primi incontri furono facili fino alla semifinale, quando ci trovammo ad affrontare la squadra del Movimento Studentesco. Questi ultimi avevano costituito una formazione tutta composta da compagni militanti ma senza osservare le regole, per cui pescarono giocatori da più sezioni di più classi in tutto il liceo. Poiché da sempre i “rossi” erano al di sopra della legge, nessuno disse niente e tutti cedettero alla loro abituale prepotenza.

La semifinale si doveva tenere in un oratorio di via Pirandello , ma già da qualche giorno giravano voci che mettevano in dubbio la partita e velate minacce arrivavano alle nostre orecchie. I compagni infatti si erano accorti che i giocatori dei Diamonds avevano prerogative che a loro non piacevano. L’accusa infatti era che noi fossimo “fascisti”. In effetti Shop aveva una mamma che da ragazza venne rapata a zero dai partigiani comunisti nell’aprile del 45 e portata in giro per le strade, accolta a suon di sputi ; il figlio non ne aveva mai fatto mistero e i rossi non li poteva vedere. Gigi durante le assemblee restava in classe a giocare a carte, e quindi poteva essere definito un” qualunquista”, Paolo viveva ad Arosio in Brianza e non faceva mistero di non essere molto contento di fare sacrifici inutilmente perché alcuni figli di papà e futuri architetti di boschi verticali preferivano giocare alla rivoluzione. Def si faceva i fatti suoi come i nostri panchinari Daniele e Roberto. E poi c’era Marco , il nostro coach, così mingherlino che persino uno come Chiambretti al suo confronto poteva sembrare un gigante. Marco si definiva liberale, simpatizzava come molti di noi per il Quarto Gruppo, un’associazione spontanea anticomunista e moderata di studenti del Manzoni che contrastava con grande successo la sinistra extraparlamentare e la surclassava nelle assemblee. Fu il giudice Salvini, ex manzoniano allora anarchico, il magistrato che riuscì a far condannare gli assassini di Ramelli, a ricordarmene l’esistenza in un convegno pubblico.

I due leader indiscussi del Quarto Gruppo erano un tal Reina e Litta Modignani senior; purtroppo entrambi quell’anno presero la maturità e non lasciarono alcuna eredità politica. Certo, c’erano un giovanissimo Michele Serra, scalpitante e fervente anticomunista ed il fratello minore di Litta Modignani ma non erano all’altezza del compito, tanto che fecero carriera, il primo con un voltafaccia clamoroso. Infine nella formazione dei Diamonds c’ero io, il playmaker, che si era saputo simpatizzavo per la destra missina; ogni mattina durante la ricreazione mi trovavo con altri studenti davanti all’ufficio di presidenza , dove ci accoglieva a parlare di politica la nostra “pasionaria” Emanuela Setti Carraro, uccisa dieci anni dopo dalla mafia a Palermo.

I Diamonds, per i trinariciuti del Movimento Studentesco, così rappresentati non potevano che raffigurare la reazione in agguato. La partita, l’attesa semifinale, diventava un caso politico. Avevamo compreso che poteva succedere di tutto, che avrebbero voluto farcela pagare; a noi interessava vincere, a loro farci perdere, come è nel loro costume.

Ci presentammo tutti insieme all’oratorio, compatti ed uniti. La partita fu dura , come doveva esserlo, ma alla fine vincemmo , con grande rabbia dei compagni. Ma all’ingresso degli spogliatoi capimmo che il confronto non era finito, che qualcosa bolliva in pentola, che il sottoscritto sarebbe stato il più preso di mira. Ma a questo punto avvenne l’imprevisto : Shop, Paolo, Def e Gigi non mi mollarono un secondo ed erano fisicamente ben piazzati; poi uno del loro quintetto, il pivot, si mise a conversare amabilmente con noi della partita, dimostrandosi persona leale ed amichevole, allentando la tensione, forse anche intenzionalmente, avendo subodorato qualcosa che non condivideva nelle intenzioni dei suoi compagni di squadra. Poiché tra i rossi il soprannome di “cuor di leone” è impensabile, nessuno osò affrontare i giganti dei Diamonds e non accadde più niente. Nei giorni successivi ebbi conferma, da confidenze raccolte da compagni che restarono miei amici, di un piano di aggressione nei miei confronti , per fortuna saltato, al termine della partita.

Ci qualificammo per la grande finale contro la squadra della sezione F ; la partita si tenne nella palestra Sforza di Trenno , tra i prati di periferia di Milano. Un pomeriggio di giugno, una piccola folla di studenti, tifosi della proprie classi ed anche amici e curiosi, si era radunata attorno al rettangolo di gioco; mancavano solo le ragazze pon pon e sembrava di essere in un telefilm della futura serie “Happy Days”. La partita fu tiratissima, vincemmo per 48 a 46, con un canestro all’ultimo minuto.

Alla premiazione tutti circondarono noi giocatori, vincitori e vinti, con applausi, abbracci e sorrisi, fu una piccola autentica festa. Gli unici assenti erano loro, i compagni del Movimento Studentesco, isolati nelle scuole occupate, a farsi seghe mentali con i pensieri di Mao. Il loro assordante silenzio dimostrava quanto fossero minoranza. Di quegli “ anni formidabili” fu poi la cultura dominante a trasformare la parte in tutto, la storia di pochi nella storia di tutti.

P.S. un mese fa Shop ci ha lasciato. Ora, tra le nuvole, avrà modo di rivedersi la partita.