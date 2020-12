Buone notizie da Brescia., una delle opere più importanti della romanità per, viene “restituita” alla città. La scultura venne ritrovata, insieme a centinaia di altri reperti in bronzo, nelin un’intercapedine del Capitolium, l’antico tempio che sorgeva nel centro cittadino. Realizzata in bronzo con la tecnica della fusione a cera persa, èL’operazione di restauro ha coinvolto circa trenta professionisti; gli interventi si sono concentrati dapprima sulla, quindi sullache riempivano la statua e della struttura interna di epoca ottocentesca a cui si agganciavano le ali e le braccia della Vittoria, e infine sulla. Le équipe dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, di Fondazione Brescia Musei, del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale della Sapienza Università di Roma hannoper, che furono trovate staccate dal corpo centrale nel 1826 e che fino a due anni fa erano sostenute da un dispositivo ideato nell’Ottocento.

– La Vittoria Alata per il nuovo Capitolium di Brescia. Dal 16 gennaio 2021; Brescia, Capitolium (via Musei 55). Orari di accesso: martedì – domenica 10-18. Sito web vittorialatabrescia.it.