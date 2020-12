Non felice come tante volte è l’editoriale di Sabino Cassese, “Centro e periferia. La nostra anarchia di Stato”. Non riesce a districarsi, ad assumere una posizione netta, a dare una definizione aperta dello stato delle cose. Più concreta rispetto a Tremonti e a Berlusconi è apparsa la Casellati, per la quale “molte cose non hanno funzionato nella cabina di regia”. Infatti, ed in condizione di onestà e di lealtà politiche, è arduo non cogliere i ritardi, le incertezze e le clamorose dilapidatrici decisioni dell’esecutivo (tra le altre altisonanti per la loro dannosità ed inutilità) le misure riguardanti i monopattini, le biciclette e l’utilizzazione assurda e carica di misteri delle monete elettroniche, i c.d fashback. Cassese indica alcuni errori commessi nel percorso irto e animato della politica del nostro paese.

Il primo ed essenziale sbaglio è stato compiuto nel momento in cui lo Stato è stato defraudato della profilassi internazionale. Va infatti tenuto a mente che i grandi servizi, innanzitutto quello sanitario e quello scolastico sono definiti da “leggi nazionali”. Una creata la situazione confusionale “i protagonisti” regionali e statali “hanno conciato a battibeccare, configgendo invece che cooperando”.

L’editorialista riguarda poi la differenziazione cruciale dei sistemi elettorali delle Regioni e per il Parlamento. Individua poi una ultima fonte di caos tra le Camere a maggioranza giallorossa e gli enti locali “per tre quarti dell’opposizione”, tra cui si notano con intenti e obiettivi particolarmente disgregatori, “antiromani” quelli a guida leghista.

Ad avviso del tutto personale di Cassese, da questo quadro Conte avrebbe il beneficio di indebolire ed accantonare il suo ex- sodale Salvini, che del resto non ha mai espresso, come del resto la Meloni, una vera ed incisiva contrapposizione. Al giurista non può davvero sfuggire l’azione di svuotamento sostanziale della Camera e del Senato con il partito di destra e quello leghista lontani dall’assurgere al ruolo, confacente alla posizione desiderata da tanti cittadini, stufi di Conte, di Di Maio, di Zingaretti e compagnia cantando.

Conclude auspicano o forse meglio sognando una collaborazione, del tutto irrealistica ed inimmaginabile fra Stato e regioni, considerata la insuperabile contrapposizione delle fazioni in campo. In una intervista contemporanea, il giudice emerito della Corte costituzionale, dopo aver bollato come “un’idea stravagante “ la proposta del governo di mettere in mano a una cabina di regia, egemonizzata dall’”uomo proveniente dal nulla”, la gestione dei 209 miliardi del Recovery Fund, “bricioline”, esorta ad abbandonare gli interventi a pioggia, giustificati nelle situazioni emergenziali e “pensare al futuro”, con l’aumento sostanziale degli “investimenti che consentono di rilanciare davvero l’economia”.