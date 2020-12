La “rivista di agitazione culturale” (come si autodefinisce) “L’intellettuale Dissidente”, è un ottimo magazine online “politicamente scorretto”; i suoi articoli sono sempre interessanti e la sua pagina Facebook è molto seguita. Collateralmente al giornale online curano la rassegna settimanale del giornale “Radio Malaparte”, la rivista trimestrale di 12 pagine “Il Bestiario”, la scuola di formazione in giornalismo “Gem”, il festival “Libropolis”, e la casa editrice “GOG”. Edito da quest’ultima, è uscito da poco un ottimo libro di Stenio Solinas “Atlante ideologico sentimentale” che ne consigliamo la lettura.

Sono culturalmente molto attivi e stanno dando un enorme contributo alla diffusione delle idee; non si schierano esplicitamente nell’agone politico, un po’ per anticonformismo, e un po’ perché sono avversi alla sinistra, ma la destra gli sta stretta. Quest’atteggiamento è un prezioso blasone di questi tempi, forse il loro “atteggiarsi” a un neofuturismo “di maniera”, può sembrare un po’ stucchevole, ma è un peccato veniale. Può capitare di non trovarsi sempre d’accordo con le loro posizioni, come ad esempio in uno degli ultimi articoli firmato Lorenzo Vitelli dal titolo “Tutta colpa di Fight Club”.

L’articolo si riferisce ovviamente al film di David Fincher del 1999 tratto dal romanzo di Chuck Palahniuk; una vera e assoluta stroncatura del film. Sintetizzando, secondo Vitelli, la retorica “anticapitalista” e “antimaterialista” del film, sarebbe in realtà un’apologia del post-capitalismo. La frase del film entrata nel mito, “le cose che possiedi alla fine ti possiedono”, viene criticata, in quanto – parole di Vitelli – “non siamo più posseduti dalle cose che possediamo, perché non le possediamo più”. E ancora: “Fight Club perciò ci ha venduto come una forma ribellistica di liberazione dalla merce, l’esproprio che in realtà il post-capitalismo stava già mettendo in atto con il nostro tacito assenso”.

Dal nostro punto di vista, l’idea di “destra”, non coincide con il capitalismo o dintorni. Ma se si parte dal principio che stiamo uscendo dall’era del capitalismo, per entrare in quella del post-capitalismo (e qui concordo con Vitelli), occorre intenderci su come intendiamo la parola (e il concetto) di “post”. Dal capitalismo possiamo uscirne “da sinistra”, o “da destra”, e la prima opzione ci conduce direttamente al socialismo reale. Quando Papa Bergoglio afferma che “la proprietà privata non è intoccabile”, salto sulla poltrona. In primo luogo perché mi sembra una palese e gravissima ingerenza nella sfera della politica degli stati nazionali. In secondo luogo, perché le parole del pontefice, più che dal Vangelo, sembrano uscite dal “Manifesto del Partito Comunista” di Marx ed Engels, al punto che – almeno in questo passaggio – mi trovo d’accordo con un liberale puro come Antonio Martino che dalle colonne de “Il Giornale” ha etichettato Bergoglio “un marxista argentino che si fa chiamare Francesco”. In sintesi, affermo con profonda convinzione che la globalizzazione liberista rischia d’implodere e di rovesciarsi in una sorta di comunismo planetario, e l’ipotesi non ci allieta minimamente, ma ciò non significa affatto che si debba condividere il sistema liberista.

Tornando a “Fight Club”, Vitelli stronca uno dei rari casi hollywoodiani non allineati con il “politically correct” della dittatura “radical-chic”. Per anni il film di Fincher è stato, infatti, all’indice esattamente per le ragioni opposte. La pellicola, con la sua filosofia anticapitalista, ha ispirato (magari ingenuamente e superficialmente) molti giovani a ribellarsi alla decadenza del mondo occidentale e a lottare per liberarsi dalle catene della vita moderna. “Fight Club”, non si limita a essere una storia contro l’asservimento alle logiche consumistiche, ma realizza una feroce critica (tacciata dalla critica di sinistra di “populismo”), sul capitalismo e il materialismo, estetizzando la violenza e l’odio finalizzate a una ribellione individuale e collettiva anti-sistema, attraverso formazioni di gruppi che, prima con combattimenti, poi sfociando (e degenerando) in azioni terroristiche (tacciate sempre dalla critica di sinistra, come “anarco-fasciste”) si orientano alla liberazione dell’uomo moderno.

Insomma David Fincher fu da subito sospettato di essere un cineasta “di destra”, e analizzando tutta la filmografia fincheriana, sembra coglierne non poche conferme. Se c’è un afflato post-capitalistico nel film, è perciò da intendersi in senso “alternativo” e “opposto” a quello del socialcomunismo, e lo conferma il fatto che l’estetica “Fight Club” ha ispirato (anche troppo) la generazione della nuova destra radicale, specialmente – per restare al caso italico – quella gravitante attorno alla galassia di CasaPound. Dalle parti della sinistra si è criticato il film di essere diseducativo, dimostrando di non aver ancora (nel 2020!), che l’arte non ha oneri educativi, ma espressivi, e soprattutto, evidenzia che il film di Fincher non è stato compreso, perché a un’attenta visione della pellicola, questa istigazione alla violenza e al terrorismo, non c’è.

Dal punto di vista dell’articolo di Vitelli, invece, può esserci una critica (condivisibile) al fatto che il film abbia spinto una generazione a un meccanico “atteggiarsi” con riti e miti consumati in forme folkloristiche, auto compiaciute, al limite del solipsismo culturale, ma questo vale un po’ per tutti i film che sono entrati nel mito, e la responsabilità non è di Fincher e alla fine del conto, neppure della destra radicale. Il ribellionismo individualista nietzschiano contenuto nel film (e citato dallo stesso Vitelli come “superficiale”), è una prova palpabile del fatto che “Fight Club” non è “di sinistra”, ma attaccando violentemente il consumismo, non può neppure essere sospettabile di “turbo-capitalismo”.

Vi è poi nella storia del romanzo e del film, un attacco, non all’individuo (né tanto meno all’individualità), bensì, a un individuo “materialistico”, ponendolo in tensione critica tanto del consumismo che del marxismo, la dove, il senso “comunitario” evocato dalla narrazione, si distingue nettamente dal collettivismo da gregge. Per uscire dagli errori del capitalismo, ci vorrà qualcosa di ben più solido dell’estetica “Fight Club”, ma un film è un film, non è una rivoluzione politica, e tra le tante noiose lagne “liberal”, quella pellicola ha il merito di essere una boccata d’ossigeno per chi cerca una cultura alternativa.

Se siamo dove siamo, perciò, non è “Tutta colpa di Fight Club”, anzi, se s’immagina un’area culturale e metapolitica alternativa alla “sinistra”, ma antiborghese, quel film ne è un esempio di “cultura popolare”. Il “trasversalismo” degli amici dell’Intellettuale Dissidente, il loro piglio provocatorio che lampeggia di “neofuturismo marinettiano”, e “d’irredentismo dannunziano”, il ribellionismo anarcoide è una potenziale ricchezza inestimabile per lo sviluppo dell’arte, della cultura e degli ideali futuri, usando sapientemente i social, ponendoli nell’alveo del “digitalismo”: il futurismo dell’era del web, e li rende novelli eredi d’illustri riviste quali “La Voce” e “Lacerba”, ma alla fine, quando si tratta di tradurre le idee in azioni politiche, la distinzione tra destra e sinistra, resta un punto fermo. Detto ciò continueremo a seguire con un immenso piacere tutte le geniali iniziative del “gruppo dei 500” dell’Intellettuale Dissidente che sapranno incendiare il dibattito culturale.

E chi non segue questi brillanti agitatori d’idee non sa cosa si perde.