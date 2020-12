In edicola il nuovo numero di “Storia In Rete” , la bella rivista diretta da Fabio Andriola, con un ampia sezione di copertina dedicata ai crimini del Comunismo sovietico. Il focus è sull’imponente – ed efficiente – apparato repressivo attivato e coordinato personalmente da Stalin tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta. Lo spunto arriva da un volume appena pubblicato – “I Boia. Agli ordini di Stalin” (Mauro Pagliai Editore) dello storico russo Nikita Petrov – dove si documenta l’azione – e la fine quasi sempre tragica e per mano dei propri “compagni” – dei principali esecutori delle stragi ordinate da Stalin e dal suo braccio destro, Berija.

A seguire, come al solito, una serie di densi articoli sugli aspetti meno indagati (o più scomodi) del passato più o meno remoto o prossimo. Buona lettura!