«Eis emoi myroi, ean aristos ei (Εἷς ἐμοὶ μύριοι, ἐὰν ἄριστος ἦι)». Uno per me vale diecimila, se è il migliore. Questo “manifesto” antiegualitario di Eraclito è il sottofondo del saggio “Desti e dormienti – L’attualità del pensiero di Eraclito” che, per le edizioni Controcorrente, Giovandomenico Gemelli dedica al pensiero del pensatore di Efeso.

L’impostazione del saggio riassume e supera gli stereotipi dell’Eraclito “filosofo del divenire”, con la frustra citazione del “panta rhei” (πάντα ῥεί che non si trova in nessuno degli scritti superstiti di Eraclito): l’Autore analizza l’anima “aristocratica” di Eraclito, il suo volere la guida dei “migliori” di una società, la contrapposizione di chi “è sveglio”, sulla strada della virtù e della conoscenza, contrapposto alla massa, all’ “uomo medio” che non ha aspirazioni, vive la sua mediocrità badando, soprattutto ad evitare contrasti.

Viceversa, il “divenire” di Eraclito è figlio di Pólemos (Πόλεμος), nasce dal contrasto, è fuoco contro fuoco che “tiene svegli” gli “aristoi” (ἄριστοι), coloro che hanno la missione di “guidare” la massa. Ed è da Pólemos che nasce Týche (Τύχη), la Fortuna dei Romani, che unitamente alla areté (ἀρετή) (la virtus dei Romani) rende grandi gli uomini, come di Romolo dice Plutarco (uno degli epigoni di Eraclito).

La certezza dell’immortalità della Psyché (ψυχή) è riconnessa all’unità dei contrasti. Vita e morte si contrastano e si completano a vicenda, ed il soffio vitale (Psyché – ψυχή deriva da Psýco – ψύχω, “respirare”) è principio e fine della vita. Gemelli riprende la tesi che vuole un Eraclito dedito ai culti orfici, proprio riprendendone la teoria del “soffio vitale” incarnato nell’anima immortale.

Il pensiero eracliteo viene visto dall’Autore come tremendamente attuale e fondamentale, in un’epoca di decadenza, l’epoca del dominio dei “dormienti”. La lezione del filosofo di Efeso è quella riassunta da Evola in “Gli Uomini e le Rovine”: mantenersi in piedi mentre tutto crolla, tenere alta la fiaccola della Kultur spengleriana nell’epoca in cui sembra affermarsi definitivamente la Zivilization. Il “dominio del Man” analizzato da Heidegger, che al pensiero di Eraclito ha dedicato un poderoso saggio, può essere superato dall’uomo differenziato solo con una profonda “rivoluzione interiore” che gli renda possibile impadronirsi della alétheia (ἀλήθεια), la verità in sé.

Nell’epoca del “capitalismo castrense”, del Pensiero Unico strumentale alle grandi centrali finanziarie che confina ogni pensiero “eretico” negli “ismi” (“populismo”, “sovranismo”, fino al passepartout “fascismo”), pericoloso perché anestetizza le coscienze con un finto benessere materiale che appiattisce le differenze ed impaurisce i “dormienti” che temono di perderlo, il riscatto può essere affidato solo agli àristoi (ἄριστοι), i migliori, e costoro possono essere tali solo se guidati da un Maestro.

Giovandomenico Gemelli ha fatto la sua scelta, il Maestro non può che essere l’Aristocratico per antonomasia: Eraclito da Efeso

Giovandomenico Gemelli, Desti e dormienti – L’attualità del pensiero di Eraclit”, Controcorrente, Napoli, pp-152, euro 15,00