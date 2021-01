Per capire l’incompetenza del governo basta leggersi questa tabella e analizzarla un attimo. Tra gennaio e marzo vaccinerebbero: 1) Ospiti in lungodegenza; 2) operatori sanitari e sociosanitari; 3) over 80. Quindi in tre mesi vaccinerebbero (4 milioni 100 over 80; 724.000 operatori sociosanitari e sanitari e 570.000 ospiti delle RSA) un totale di circa 5.500.000 di persone: quindi farebbero 122.600 vaccini al giorno (per adesso siamo a 30.000).