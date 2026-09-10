Profondo imbarazzo in Occidente (Italia compresa) e rabbia, tanta tantissima rabbia in Israele. Due ottimi e molto coraggiosi giornalisti israeliani – Shlomi Eldar e Ruth Yuval (nella foto)– hanno svelato alcune scomode, scomodissime verità sull’orribile macelleria del 7 ottobre. Una lunga inchiesta diventata ora un libro intitolato significativamente “Sapeva e non ha detto nulla”. In sintesi estrema — il lavoro è accurato e minuzioso — Eldar e Yuval sostengono che Bibi Netanyahu fosse stato avvisato dal leader degli Emirati Arabi Uniti — da anni alleati ufficiosi d’Israele — ben dieci giorni prima del massacro nei kibbutz, ma avrebbe preferito (per piccoli calcoli interni o peggio) ignorare ogni segnale evitando persino di avvertire Mossad e IDF. Ma non solo. Il libro— avvalato in modo sibillino proprio dagli EAU — sottolinea come Netanyahu abbia ordinato di spostare i soldati dai confini della Striscia senza preoccuparsi nemmeno delle telecamere di sorveglianza “casualmente” guaste durante l’assalto di Hamas. Una vicenda che continueremo a seguire.