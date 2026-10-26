Le elezioni politiche di ieri hanno visto la sconfitta del partito del presidente uscente Alexander Vucic, facendo registrare la vittoria della Lista degli Studenti, movimento che da circa un anno e mezzo guida le proteste antigovernative nel Paese balcanico. Il tentativo di Vucic di restare al potere, dimettendosi dalla presidenza della repubblica e candidandosi a primo ministro, è dunque fallito.

A provocare la mobilitazione studentesca in Serbia soprattutto la volontà di protestare contro la corruzione e l’inefficienza, temi su cui si sono progressivamente aggregati i consensi di ampi settori della società serba. Resta da vedere, ora, come si posizionerà il nuovo esecutivo sui principali temi internazionali: Vucic ha mantenuto un difficile equilibrio tra Stati Uniti ed Unione Europea da un lato e Russia dall’altro, pur puntando all’ingresso della Serbia nella Ue. C’è poi la latente crisi con il Kossovo, nazione di cui Belgrado non ha mai riconosciuto l’indipendenza dopo la guerra del 1999, al cui interno vive una robusta minoranza serba