Il 15 novembre torna Ruote nella Storia, organizzato da Automobile Club Milano, ACI Storico, ACI Sport, in collaborazione con Autodromo Nazionale Monza, Sara Assicurazioni e con il patrocinio del Comune di Milano

Ruote nella Storia è il format dedicato agli appassionati e ai cultori della storia dell’auto e della sua evoluzione, promosso dal Club ACI Storico, la “casa” comune in cui i Soci ACI – appassionati di auto d’epoca come valore d’arte, tecnologia, design, ingegno e creatività – da 13 anni condividono iniziative per la salvaguardia del motorismo storico.

Il percorso di questa edizione, studiato dalle Commissioni Sportiva e Automobilismo Storico e Mobilità di AC Milano, unisce i luoghi più belli del nostro Paese al fascino delle vetture che hanno fatto la storia dell’Automobilismo. Nell’edizione 2026 l’evento proporrà ai partecipanti un affascinante “Grand Tour alla scoperta dei luoghi dei trasporti milanesi”. Sarà un’occasione unica per ripercorrere la storia della mobilità e ammirare la sfilata delle auto d’epoca iscritte.

Dopo la partenza fissata alle ore 10:00 dalla sede di Automobile Club Milano (ingresso via Marina), gli equipaggi entreranno per un controllo a timbro nella sede dell’Autocentro della Polizia di Stato, quindi transiteranno davanti al Deposito ATM di viale Molise; successivamente il programma prevede un altro ingresso con controllo a timbro nella Caserma Montebello dei Carabinieri, un passaggio davanti al Comitato di Milano della Croce Rossa Italiana e all’interno del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il tour si concluderà in Autodromo Nazionale Monza, sede storica del Gran Premio d’Italia.

“Il percorso renderà omaggio alle radici della nostra città, culla di innovazione, di industria e di passione per le quattro ruote. Le auto d’epoca percorreranno le strade di Milano, visitando i luoghi che hanno segnato la storia dei trasporti e della mobilità ambrosiana e valorizzando il patrimonio industriale, architettonico e sociale legato allo sviluppo della città e del territorio”, afferma il Presidente di Automobile Club Milano Pietro Meda.

“Recuperare e raccontare queste memorie è sia un dovere sia un’opportunità. Il nostro ruolo è far da tramite tra le generazioni per garantire, attraverso la bellezza e l’eleganza delle auto senza tempo, la condivisione del patrimonio di conoscenza e cultura del motorismo”, conclude Meda.

Prima del via e lungo l’itinerario gli appassionati potranno ammirare le vetture d’epoca del Radio Taxi 02.8585 e splendide auto tra cui spiccano la Ferrari Daytona (1971), la Fiat 508C 1100 Trasformabile (1947), la Fiat taxi 600 Multipla (1969), l’Alfa Romeo Giulietta Spider (1960), la Triumph TR2 Long door Le Mans (1954), l’Alfa Romeo 6C 2500 S Freccia d’Oro (1950), la Morgan 4/4 Two Seater (1974), la Porsche 356 Pre A 1500 Super (1953), le Mercedes 190 SL (1959 e 1961) e la Porsche Carrera RS (1973).

Per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito di Automobile Club Milano www.milano.aci.it