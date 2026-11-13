Toni è partito. Con coraggio e in silenziosa dignità ha affrontato il mostro che divorava da tempo il suo corpo. Addio allora ad una splendida penna, ad un uomo “verticale”, ad un’intelligenza libera e forte. Sottolineamo forte, perchè non fu facile per lui, una volta superate le illusioni della gioventù, guardare e raccontare i tumulti del mondo con parole limpide e chiare, con uno sguardo onesto, disincantato ma sempre terribilmente acuto.

Salutiamo perciò una vita straordinaria, trascorsa senza requie in prima linea tra trincee, fango, morte e tante, troppe bugie (le guerre, ogni guerra, è sempre carica di menzogne) che Toni cercò sempre di svelare, di smontare. Cercando una verità. La verità. Uno stile, una visione fuori dagli schemi ideologici novecenteschi (con gran scandalo dei suoi vecchi compagni) e lontana, lontanissima dai piccoli traffici di redazione, dalle meschine faide giornalistiche ed editoriali che soffocano, ieri come oggi, l’informazione italiana.

Toni è partito e uno dei saluti più belli e intensi è quello di Gian Micalessin che rilanciamo volentieri su questa pagina. Buon viaggio Toni, ci mancherai.

“Nel 1987 quando Almerigo Grilz viene ucciso durante un reportage in Mozambico nella sede di Trieste dell’Albatross Press Agency arriva un telegramma di condoglianze. Lo apro e leggo un nome Toni Capuozzo. Non so chi sia. Mi informo. E’ un giornalista come noi, ma con un passato molto diverso perchè arriva da Lotta Continua. In quei giorni è uno dei pochi colleghi, l’unico con un passato di sinistra, a offrirci la sua solidarietà. Negli anni è stato il primo a raccontare a “Terra” le vicende di Almerigo “l’inviato ignoto” e a collaborare alla realizzazione del premio giornalistico “Almerigo Grilz”. Con Toni negli anni ho condiviso giornate non facili in Palestina e nell’Iraq delle bombe e dei rapimenti. Con lui se ne va un amico, ma soprattutto un uomo onesto e giusto. Che tutti noi rimpiangeremo”.