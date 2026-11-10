Non è più soltanto una questione di inflazione o di caro-vita. È una crisi strutturale che colpisce il diritto di abitare, mangiare, spostarsi e curarsi. Mentre i prezzi continuano a salire e i salari inseguono faticosamente il costo della vita, anche il ceto medio scivola verso una precarietà economica sempre più evidente.

C’è una parola che descrive meglio di molte analisi economiche la condizione quotidiana di milioni di persone: affordability. Accessibilità economica. Una parola apparentemente tecnica, diventata ormai una questione politica e sociale di primaria importanza. La cosiddetta affordability crisis non indica semplicemente un aumento dei prezzi, ma una frattura sempre più profonda tra il costo dei beni e dei servizi essenziali e la capacità reale delle famiglie di sostenerli.

Il problema è semplice nella sua drammaticità: lavorare non garantisce più necessariamente una vita economicamente dignitosa. Avere uno stipendio, anche regolare, non significa essere in grado di pagare un affitto, sostenere le bollette, fare la spesa, mantenere un’automobile o affrontare una spesa sanitaria imprevista. È il paradosso di un’economia nella quale si può essere occupati e, contemporaneamente, economicamente vulnerabili.

La casa, il centro della crisi

Il volto più evidente dell’affordability crisis è quello della casa. Nelle grandi città, ma sempre più spesso anche nei centri di medie dimensioni, acquistare un’abitazione è diventato un obiettivo irraggiungibile per ampie fasce della popolazione. I prezzi immobiliari hanno raggiunto livelli che non trovano una corrispondenza nei redditi da lavoro, mentre il mercato degli affitti è sottoposto a una pressione crescente.

La diffusione degli affitti brevi turistici, la trasformazione degli immobili in strumenti di rendita e la concentrazione della domanda nelle aree urbane più attrattive contribuiscono a restringere l’offerta abitativa destinata ai residenti. La casa, da bene primario e presupposto di stabilità sociale, viene progressivamente trattata come un asset finanziario, una fonte di rendimento e un prodotto da valorizzare sul mercato.

Il risultato è una contraddizione intollerabile: città che attraggono lavoratori, studenti e investimenti, ma nelle quali proprio chi contribuisce a farle funzionare non riesce più ad abitarvi.

In questo scenario, giovani coppie, lavoratori essenziali, insegnanti, infermieri, dipendenti pubblici e professionisti con redditi ordinari sono costretti a scegliere tra abitare vicino al luogo di lavoro e preservare una quota sufficiente del proprio reddito. Per molti, l’indipendenza abitativa diventa un privilegio da rinviare indefinitamente.

Il ceto medio diventa un ceto fragile

La crisi, tuttavia, non si ferma alla porta di casa. Alimentazione, energia, trasporti, assicurazioni e servizi essenziali assorbono una quota crescente dei bilanci familiari. Anche quando l’inflazione rallenta, questo non significa che i prezzi tornino ai livelli precedenti: significa soltanto che aumentano più lentamente.

È una distinzione fondamentale, spesso sottovalutata nel dibattito pubblico. Le famiglie continuano a pagare prezzi elevati, mentre i salari reali non recuperano necessariamente il potere d’acquisto perduto.

Quando affitto o mutuo assorbono una parte eccessiva del reddito, talvolta superiore al 40%, tutto il resto diventa una corsa a ostacoli. Si riducono i consumi, si rinunciano alle vacanze, si rimandano le cure, si comprimono le spese per l’istruzione e si accumulano debiti.

Non siamo di fronte soltanto a una difficoltà delle fasce più fragili. Il fenomeno investe progressivamente il ceto medio, quella componente sociale che per decenni ha rappresentato il motore della domanda interna, della mobilità sociale e della stabilità democratica.

Una crisi che interroga la politica

La domanda da porsi non è soltanto perché tutto costi di più, ma perché il sistema economico e politico non riesca a garantire un rapporto sostenibile tra redditi e bisogni fondamentali.

Non basta invocare genericamente la crescita economica quando i benefici di quella crescita non si traducono in maggiore sicurezza materiale per i cittadini. Non basta celebrare l’occupazione se il lavoro non consente di costruire un progetto di vita. E non basta parlare di attrattività internazionale delle città quando i residenti vengono progressivamente espulsi dai quartieri in cui sono nati o lavorano.

Servono politiche abitative strutturali: edilizia residenziale pubblica, incentivi all’affitto a lungo termine, recupero del patrimonio immobiliare inutilizzato, regolamentazione equilibrata delle locazioni turistiche e interventi contro la speculazione. Occorre inoltre rafforzare il potere d’acquisto dei salari, ridurre il peso fiscale sui redditi da lavoro e contrastare i costi eccessivi dei servizi essenziali.

La questione non può essere lasciata esclusivamente alle dinamiche del mercato. Quando l’accesso alla casa, all’energia e alla mobilità diventa un problema per milioni di persone, non siamo più davanti a una semplice distorsione economica: siamo davanti a una questione di interesse pubblico.

Il vero lusso è potersi permettere una vita normale

L’affordability crisis racconta una trasformazione profonda della società contemporanea. Il problema non è soltanto che alcune persone non possono permettersi una casa più grande, un’automobile nuova o uno stile di vita superiore alle proprie possibilità. Il problema è che una parte crescente della popolazione fatica a sostenere persino le condizioni minime di una vita autonoma e dignitosa.

Una società nella quale lavorare non basta per abitare, nella quale il reddito non protegge dall’insicurezza e nella quale i bisogni essenziali diventano opportunità di profitto per pochi rischia di compromettere il proprio equilibrio sociale.

La casa non può essere soltanto un investimento. L’energia non può diventare un privilegio. Il cibo e le cure non possono essere variabili residuali di bilanci familiari già compromessi.

La vera misura del benessere di un Paese non dovrebbe essere soltanto la crescita del PIL, l’andamento dei mercati o il valore degli immobili. Dovrebbe essere la possibilità concreta, per chi lavora e contribuisce alla società, di vivere senza essere continuamente schiacciato dal costo della propria esistenza.

Perché quando vivere diventa un lusso, il problema non è più il tenore di vita dei cittadini. È il modello economico e sociale che ha smesso di garantire loro una vita normale.