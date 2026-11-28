Martedì 1° dicembre alle ore 17.00, presso il Circolo Unificato Esercito, in via dell’Università 8 a Trieste si svolgerà la conferenza “Bugie Coloniali” tenuta da Alberto Alpozzi, autore della omonima trilogia, organizzata dall’Istituto del Nastro Azzurro.

L’incontro sarà moderato dall’inviato di guerra Fausto Biloslavo con il contributo del Comune di Trieste a coronamento delle celebrazioni per il Centenario del Parco della Rimembranza ed in occasione del 90° anniversario della morte del Capitano Arrigo Protti Medaglia d’Oro al Valor Militare caduto ad Harrar in Etiopia.

«Mi auguro – ha dichiarato Alpozzi – che questo incontro possa essere un dibattito sereno e costruttivo, utile a favorire una lettura condivisa del passato attraverso il dialogo e l’analisi dei documenti. È necessaria una nuova analisi della storia della colonizzazione italiana al fine di conoscere gli eventi per come avvennero e non per come ci sono stati riportati.

Recenti indagini negli archivi ci forniscono nuovi elementi di analisi senza negare le responsabilità e le ombre del colonialismo europeo. Con nuove ricerche emergono elementi che pongono interrogativi su scolarizzazione, cura di malattie endemiche, contenimento delle guerre intertribali, modernizzazione agricola, rinnovamento urbanistico e migliaia di chilometri di strade e ferrovie.»

«Non bisogna avere paura di guardare in faccia la realtà storica. – sottolinea Biloslavo – e di proporla al pubblico scevra dal “politicamente corretto”. Questo non significa nostalgismo o addirittura apologia di un passato che non può e non deve tornare, ma fa parte ella storia d’Italia. Ricordo sempre l’ascaro, che si presentò nella divisa del tempo, forse del padre, all’ambasciata italiana a Mogadiscio, quando era il comando del contingente italiano, che nei primi anni novanta, nel contesto di una missione Onu, tentava di riportare la pace in un paese travolto dalla guerra civile dopo la caduta di Siad Barre. E in Libia quante volte gli anziani mi fermavano per scambiare qualche parola in italiano, che ancora ricordavano con orgoglio. Nessuno vuole riabilitare il colonialismo, ma, al contrario, rirproporre l’Italia come paese che aiuti le nostre ex sfortunate colonie ad uscire dal tunnel della guerra, del terrorismo, dell’instabilità».

«L’auspicio – conclude Alpozzi – è che diverse voci scelgano di partecipare, contribuendo, con le proprie argomentazioni nel merito ad un confronto diretto e pubblico.»

ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO

Fra combattenti decorati al V.M.

Federazione Provinciale di TRIESTE