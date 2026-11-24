L’affondamento della corvetta russa Merkury nel porto libico di Bengasi ha provocato – ed era inevitabile – la reazione dei governi di Tripolitania e Cirenaica, per una volta allineati su un’unica posizione di condanna dell’azione ucraina.

Il primo ministro del governo di Bengasi Osama Hamad ha chiesto un’indagine delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di indagare sui “sospetti che le imbarcazioni siano state varate dalla Libia occidentale” e, soprattutto, sulla presenza di specialisti ucraini in Tripolitania. Una condanna dell’attacco è arrivata anche dal Ministero degli Esteri di Tripoli, affidata ad una nota: “La prosecuzione della guerra tra Russia e Ucraina non conferisce a nessuna delle due parti il ​​diritto di condurre operazioni militari sul territorio libico o nelle sue acque territoriali”.

Sulla questione è intervenuto anche il governo di Tirana, impegnato a smentire una ricostruzione – accreditata da fonti turche – secondo cui i droni marini che hanno attaccato il porto di Bengasi sarebbero partiti dalla costa albanese. Al momento l’ipotesi più accreditata resta quella di operatori ucraini che hanno agito dalle coste della Tripolitania; la notizia diffusa da Kiev secondo cui i droni sarebbero stati messi in mare da una nave madre appare, piuttosto, come il tentativo di coprire la presenza di propri militari in Libia.