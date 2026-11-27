Ieri pomeriggio un attacco ad impianti militari kuwaitiani ha provocato la morte di due tecnici italiani. Ad essere colpita dai droni anche una stazione di rilevamento della difesa aerea: proprio in quel momento due tecnici della Rheinmetall Italia erano impegnati nella manutenzione di sistemi contraerei. Negli anni scorsi il Kuwait ha acquistato dall’azienda italiana batterie antiaeree Skyguard. Immediatamente trasportati in ospedale, i due tecnici sono deceduti poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate a seguito dell’esplosione. Nel medesimo attacco sono rimasti feriti un kuwaitiano ed un pachistano, probabilmente operai impegnati nell’area militare.

Fonti ufficiali iraniane hanno negato ogni responsabilità per l’attacco in Kuwait, dichiarando che le proprie forze armate non hanno condotto operazioni offensive contro i Paesi del Golfo nella giornata odierna. Nella foto: Una batteria del sistema antiaereo Skyguard