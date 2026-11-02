Il secondo turno per le elezioni presidenziali ha visto la riconferma per la presidente uscente, la socialista Yliana Yotova (nella foto). La neopresidente ha battuto Andrei Ghiurov, espressione del blocco liberale di Bulgaria Democratica e Continuiamo il cambiamento, con quasi venti punti di scarto: 58,2% contro il 38,6%.

La competizione elettorale bulgara è stata presentata da buona parte della stampa come una sfida tra una candidata filorussa ed uno europeista, ma il quadro è decisamente più sfumato. Se Ghiurov è senza dubbio completamente schiacciato sulla linea politica dettata da Bruxelles, Yotova non ha mai contestato l’adesione della Bulgaria alla Nato e alla Ue, esprimendo però posizioni diverse sulla gestione della crisi nata con il conflitto in Ucraina.

La presidente bulgara sostiene la necessità di un dialogo diplomatico con Mosca per arrivare alla fine della guerra, sottolineando l’inutilità della politica sanzionatoria voluta da Bruxelles ed i danni che queste hanno provocato alle economie dei Paesi dell’Unione Europea.