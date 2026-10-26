Rilanciare gli allevamenti italiani come opportunità di impresa per le nuove generazioni, rafforzare la produzione nazionale di carne bovina e difendere un patrimonio zootecnico che vale 55 miliardi di euro e dà lavoro a circa 800mila persone, oggi sotto pressione a causa del caro carburanti e delle minacce delle multinazionali del cibo sintetico. È uno dei temi al centro dell’incontro nell’ambito della 98ª Fiera Agricola Zootecnica Italiana di Montichiari. Un momento di confronto sulle prospettive del settore, tra la difesa dei redditi degli allevatori e la salute dei cittadini, le difficoltà legate all’aumento dei costi di produzione e le nuove evidenze scientifiche che smontano le campagne a favore della carne artificiale, alla presenza, tra gli altri, di Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti.

In questi giorni gli allevamenti nazionali si ritrovano a fare i conti con gli effetti del caro carburanti e con i problemi legati al blocco dei trasporti, soprattutto al Sud. A diverse stalle non viene ritirato il latte, che rischia di andare a male mentre l’interruzione delle consegne di mangimi mette in pericolo la salute degli animali. A ciò si aggiunge l’esplosione dei costi energetici che ha ridotto i margini di reddito delle aziende.

Una novità importante per il settore viene dalla legge ColtivaItalia che prevede 300 milioni di euro per gli investimenti destinati a incrementare la produzione nazionale di carne bovina, con particolare riferimento alla linea vacca-vitello: 50 milioni nel 2027, 200 milioni nel 2028 e 50 milioni nel 2029. Una misura che punta a rafforzare la capacità produttiva nazionale, creare nuove prospettive per le imprese e favorire il ricambio generazionale in un comparto strategico per l’agroalimentare italiano.

Il piano prevede inoltre il rafforzamento degli strumenti di gestione e tracciabilità degli allevamenti, attraverso la Banca dati unica zootecnica e l’introduzione del fascicolo zootecnico elettronico. L’obiettivo è integrare le informazioni e rendere più efficiente la gestione delle aziende, valorizzando il lavoro degli allevatori.

La stalla Italia conta oggi 5,8 milioni di bovini e bufalini, 5,4 milioni di ovini, 800mila caprini, quasi 7,8 milioni di suini, 9,3 milioni di conigli e oltre 151 milioni di capi avicoli. Un patrimonio che sostiene una filiera capace di generare ricchezza, occupazione e produzioni di qualità, contribuendo alla vitalità delle aree rurali e alla tutela del territorio.

fonte Coldiretti