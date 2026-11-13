La Storia ha i suoi tempi: certe volte arriva rapidamente, altre dopo decenni o anche secoli. In certi casi poi sembra non voler arrivare mai. Ma non è detto perché, appunto, ha tempi e modi suoi. Certo, in alcuni contesti la situazione politica e la rivoluzione digitale possono favorire accelerazioni inaspettate o a lungo rimandate. Il combinato di questi due fattori si è manifestato perfettamente pochi giorni fa, in Ungheria. Il primo ministro Péter Magyar ha scelto una data non a caso, il 4 novembre, per annunciare la pubblicazione di documenti utili ad identificare almeno 60 mila ex informatori del regime comunista filosovietico tra il 1945 e il 1990. Lo scorso 4 novembre 2026 ricorreva infatti il 70mo anniversario dell’inizio dell’invasione sovietica dell’Ungheria, decisa a Mosca per stroncare la rivolta popolare iniziata il 23 ottobre precedente contro il regime comunista e la presenza russa nel paese.

Si tratta di un passaggio davvero storico per l’Ungheria e il presidente Magyar ha mostrato di esserne pienamente consapevole anche se è ben conscio che non era possibile rimandare oltre una decisione rimandata da vari anni: «È impossibile elaborare un trauma – ha detto Magyar – senza discuterne e senza porsi delle domande». Un passo necessario, dunque, anche se “molto pesante”: il presidente ha infatti ammesso che «molte famiglie si troveranno ora ad affrontare informazioni difficili». Infatti, decisioni analoghe in passato hanno causato in altri ex stati satelliti sovietici veri e propri sconvolgimenti politici e sociali dopo la divulgazione degli archivi delle varie polizie segrete. E ora è il turno degli ungheresi di farsi una domanda dolorosa e non scontata: «Voglio davvero sapere se un collega di lavoro, un amico o addirittura un parente hanno tradito la mia fiducia riferendo i nostri piccoli o grandi segreti al Potere?».

Qualcosa di molto simile è accaduto pochi mesi fa in Germania quando non il governo di Berlino ma gli archivi statunitensi hanno messo on linebuona parte degli elenchi degli iscritti al partito nazionalsocialista. Anche in quel caso, le autorità (specie quelle della Germania Ovest) hanno nicchiato per anni, indecise se procedere o meno alla pubblicazione per non creare un terremoto non solo nelle famiglie ma anche negli apparati dello Stato, data la presenza di molti ex nazisti in ministeri, organi burocratici, servizi segreti. Commentando sul quotidiano The Telegraph quanto sta accadendo in Ungheria, la storica tedesca-inglese Katja Hoyer (che ha anche una bella newsletter su Substack) ha messo l’accento su un particolare aspetto che sembra tutt’altro che secondario nel favorire operazioni come quella promossa dal governo di Budapest: l’intrecciarsi di due variabili come l’anagrafe e l’opportunità politica. Due elementi che possono essere visti in modo opposto a seconda di chi è al potere. Fino a pochi mesi fa infatti, l’Ungheria era guidata dallo schieramento di destra rappresentato dal partito Fidesz di Viktor Orbán, “stranamente” contrario a far piena luce sul passato comunista del paese. Ma ecco una possibile spiegazione: «Il partito Fidesz di Orbán – scrive Hoyer – ha votato contro l’apertura dei fascicoli per oltre 30 volte dal 2010, nonostante sia stato fondato nel 1988 come movimento studentesco anticomunista e abbia svolto un ruolo di primo piano nella transizione dell’Ungheria alla democrazia con un giovane Orbán alla guida. Ma questo profilo implica che i rappresentanti di Fidesz siano, in media, 10 anni più anziani dei loro avversari e quindi più propensi ad avere fascicoli della polizia segreta a loro nome. Mentre Orbán ha ora 63 anni ed è stato politicamente attivo negli anni ‘80, il suo successore, Péter Magyar, ha 45 anni ed era un bambino quando il comunismo è finito in Ungheria. Le ripercussioni politiche ampiamente previste dalle informazioni che potrebbero emergere dai documenti colpiranno con molta più probabilità Fidesz».

Che dietro la decisione di Magyar ci sia, oltre che una promessa elettorale, anche del calcolo politico è evidente visto lo strascico di polemiche che ha seguito, la scorsa primavera, il suo avvicendamento con Orbán alla guida del governo. Ovviamente l’attenzione è ora concentrata su personaggi pubblici, esponenti politici, artisti e intellettuali. Da tempo, in Ungheria si dibatte sulla possibile compromissione anche di Orbán col passato regime: il sospetto, mai provato, è che l’ex premier possa essere stato contattato in gioventù (è nato nel 1963), negli anni Ottanta, come confidente della polizia politica del regime. Una circostanza che lui ha sempre negato e, proprio alla vigilia della pubblicazione dei documenti, ha anche precisato che in effetti i servizi segreti comunisti avevano cercato di reclutarlo durante il servizio militare, ma che lui non solo aveva rifiutato di diventare un informatore ma che è stato sottoposto a sorveglianza per la sua militanza nei movimenti di opposizione. Una vicenda che ricorda quella di un’altra ex premier: la cancelliera tedesca Angela Merkel, nata (nel 1954) e cresciuta nell’allora DDR (la Germania comunista), alla guida del governo di Berlino dal 2005 al 2021. Ricorda ancora Katja Hoyer, che ha studiato la ex DDR e la sua polizia segreta, la Stasi: «Il fascicolo della Stasi su Angela Merkel rimane secretato perché le norme del paese sull’accesso ai documenti personali sono rigide e la consultazione è solitamente limitata alla persona interessata e ai familiari più stretti. L’ex cancelliera tedesca, cresciuta nella Germania dell’Est, ha ammesso che la polizia segreta cercò di contattarla quando si candidò per un posto all’università, ma ha sempre sostenuto di aver rifiutato, affermando di non essere brava a mentire e quindi di non poter essere considerata come una risorsa utile. Tuttavia, poiché il suo fascicolo non è accessibile, le speculazioni sul suo coinvolgimento nella Stasi non si sono mai placate».

Le dinamiche che stanno interessando l’Ungheria sono o note (nelle nazioni che hanno vissuto esperienze analoghe) oppure temute dove, specie nell’ex blocco sovietico, certi archivi sono ancora secretati. Un problema che, al di là di tutto, interessa diversi paesi che non son mai finiti sotto il tallone di Mosca. Nel gennaio 2025 il governo olandese ha reso pubblici i nomi di circa 400 mila sospetti collaboratori degli occupanti tedeschi tra il 1940 e il 1945. Più complicato – ma numericamente molto più contenuto – il caso della Finlandia che a sua volta combatte da anni con un certo passato: a inizio anni Novanta i servizi segreti della Germania occidentale consegnarono al Supo, il servizio di sicurezza interno dell’intelligence di Helsinki, la cosiddetta Lista Tiitinen (dal nome dell’allora capo del Supo, Seppo Tiitinen) che elenca 18 finlandesi sospettati di essere stati in contatto con la Stasi durante la Guerra Fredda. Da oltre trent’anni il Supo si rifiuta di pubblicare il documento, sostenendo che potrebbe “mettere in pericolo la sicurezza nazionale” sia perché non chiarisce l’esatta natura del rapporto tra i personaggi inclusi nella lista e la Stasi e sia perché avrebbe potenzialmente danneggiare la reputazione di importanti figure politiche ancora viventi. Lo scorso maggio, il premier finlandese Petteri Orpo ha però dichiarato pubblicamente di essere favorevole alla pubblicazione della lista mentre un sondaggio del 2023 ha rivelato che – chissà come mai – una forte minoranza del paese non la pensa così: infatti oltre il 30% dei finlandesi si è detta contraria alla diffusione di quei benedetti 18 nomi.

Le ricadute di rivelazioni di questo tipo sono evidenti: poche settimane fa, annunciando il nuovo numero di Storia In Rete con il suo dossier sul collaborazionismo, ho ricordato il caso dell’Operazione Nettuno a inizio anni Sessanta: il piano orchestrato dai servizi cecoslovacchi e sovietici per seminare l’ansia in Occidente tramite la minaccia di rivelare gli elenchi degli ex collaboratori della Gestapo nazista nell’Europa occupata. Il solo ventilare la possibile diffusione di liste (probabilmente un po’ vere e un po’ no) provocò un’ondata anomala di dimissioni – e, pare, qualche suicidio – in vari paesi del blocco occidentale. Poi di quegli elenchi non si è più parlato ma la lezione è stata utile per tutti. Infatti, in genere queste pubblicazioni avvengono un po’ alla volta: anche in Ungheria sembra che i documenti ora resi di pubblico dominio non riguardino neanche la metà del totale delle persone coinvolte. Ed esperienza insegna che i primi ad essere dati “in pasto” alla pubblica opinione sono in genere i pesci piccoli oppure le figure già compromesse. Secondo le stime, la sicurezza dello Stato ungherese durante il regime comunista avrebbe impiegato in totale circa 150 mila agenti nell’arco di quattro decenni ma parte della documentazione è andata distrutta o dispersa tanto durante la rivoluzione del 1956 che nei concitati mesi del crollo del regime filosovietico, tra il 1989 e il 1990. Altro elemento da tenere presente è poi che, non di rado, all’origine dell’ “ingaggio” c’erano veri e propri ricatti. La Hoyer, facendo riferimento ai suoi studi sulla Stasi ricorda che «le agenzie di spionaggio comuniste raccoglievano anche dettagli estremamente personali. I fascicoli della Stasi che ho studiato come storica nel corso degli anni contenevano di tutto, da osservazioni banali come “M. si dedica ai lavori manuali nel tempo libero”, a cose come le abitudini alcoliche e le relazioni extraconiugali che potevano essere usate per ricattare».

C’è poi un altro dato importante: la scarsa rilevanza di buona parte delle persone assoldate, certo non in grado di accedere a informazioni di gran rilievo. Infatti le autorità ungheresi hanno precisato che nella stragrande maggioranza i nomi resi pubblici riguardano per lo più persone comuni come osti, addetti alla ristorazione, dipendenti di hotel, negozianti, autisti di autobus, ferrovieri o agricoltori che lavoravano vicino al confine. In diversi casi ha pesato anche il fattore “astuzia”: è risaputo che da che mondo e mondo chi viene reclutato da un servizio d’informazione può usare la furbizia fornendo volontariamente informazioni irrilevanti o dati falsi su colleghi e amici per assicurarsi un posto, una retribuzione o proteggere se stesso o la propria famiglia. L’entità, la natura e il contesto della collaborazione degli informatori sono oltretutto spesso assenti dai documenti: carriere e relazioni familiari possono essere quindi compromesse o addirittura distrutte dalla semplice presenza di un nome dietro al quale possono esserci motivazioni e giustificazioni importanti ma non considerate nel fascicolo che lo riguarda. Ciò non toglie che la scoperta che un amico, un padre, una zia o i nonni possano aver avuto un qualche legame con lo Stato comunista possa avere delle conseguenze psicologiche per molti ungheresi. Un rischio ben presente allo stesso presidente Magyar che ha ammesso che confrontarsi con le informazioni appena rese pubbliche potrebbe essere «difficile da sopportare per le famiglie» e ha chiesto a tutti di trattare le rivelazioni con «dignità e umanità». Il governo sta persino istituendo linee telefoniche di supporto psicologico per sostenere emotivamente chi ne avrà bisogno.

Anche l’Italia ha vissuto un paio di volte una situazione vagamente analoga a quella che sta attraversando l’Ungheria. La prima volta è stata il 2 luglio 1946 quando la Gazzetta Ufficiale della neonata Repubblica italiana pubblicò l’elenco di 622 confidenti dell’Ovra (la polizia politica durante il Fascismo). Una lista infarcita di molti carneadi e palesemente incompleta (come poi emerso e non solo perché erano stati omessi 48 nomi di agenti nel frattempo deceduti) non foss’altro perché era evidentemente impossibile che un regime dittatoriale si fosse retto per vent’anni grazie ad una rete di informatori così esigua e di basso livello. Successivamente vennero accolti anche i ricorsi di alcune delle persone incluse nella lista per cui, ufficialmente, il Regime mussoliniano ebbe anche meno informatori dei 622 (più 48) inizialmente indicati. Inutile dire come per molti anni, le palesi omissioni abbiano dato la stura ad una serie di voci che, ovviamente, andavano a lambire anche importanti esponenti dell’antifascismo. L’altro caso è invece di fine anni Novanta: nel 1999 vengono diffusi i contenuti del cosiddetto dossier Mitrokhin, un mix di appunti e documenti provenienti dagli archivi del KGB sovietico e “rubati” dall’archivista Vasilij Mitrokhin poi passato all’Occidente. Mitrokhin si era consegnato ai servizi segreti inglesi i quali, tra il 1995 e il 1999, trasmisero al nostro Sismi quanto riguardava l’Italia: nomi e schede su spie, contatti (anche finanziari tra grandi aziende e Mosca), finanziamenti (ovviamente al PCI e a strutture e fondazioni riconducibili alla sinistra) e giornali “usati” dai servizi segreti sovietici in Italia dal 1917 al 1984. Anche in questo molte identità sono rimaste ignote perché nascoste dietro nomi in codice mai decifrati e in altri casi non si è proceduto giudiziariamente perché i possibili reati erano caduti in prescrizione oppure la citazione all’interno del dossier Mitrokhin non è stata ritenuta sufficiente come prova di colpevolezza. La successiva istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta da parte del governo di centro-destra guidato da Silvio Berlusconi (il Berlusconi II) ha portato alla pubblicazione di ben cinque relazioni finali, una di maggioranza e ben quattro delle opposizioni tutte tese, al contrario dei commissari espressione del governo, a sminuire la portata storica e politica delle rivelazioni contenute in quel dossier, esplosivo eppure rapidamente sparito dalla memoria collettiva.

Fonte: “E’ la Storia bellezza”, la newsletter di storia e attualità di Fabio Andriola, https://storiainrete.substack.com/