L’Alberta resta canadese

Il referendum indipendentista in Alberta si è concluso con una netta sconfitta degli indipendentisti: solo il 24% degli elettori si è espresso a favore dell’avvio delle procedure che avrebbero dovuto culminare con la secessione della regione dal Canada. In realtà l’esito della consultazione è sempre apparso scontato, tuttavia gli indipendentisti, forti anche dell’appoggio di Donald Trump (ne scriviamo qui https://acesse.one/veff4w9 ), hanno scelto di porre comunque la questione sul tavolo, puntando a rafforzare la propria posizione sulla scena politica canadese.

All’origine del tentativo indipendentista prevalentemente ragioni economiche: l’Alberta è produttrice di petrolio, una ricchezza che secondo gli indipendentisti non viene divisa equamente tra la provincia ed il resto del Canada. Il governo di Ottawa, inoltre, è accusato di imporre forti condizionamenti all’economia della provincia attraverso stringenti misure di tutela ambientale.

Non è la prima volta che il Canada deve fare i conti con la tentazione secessionista di una delle sue province: sul finire dello scorso secolo per ben due volte il Qebec francofono ha tentato la strada referendaria. Un obiettivo che nel 1995 è stato mancato per poco più di 50mila voti: i sì per l’indipendenza furono il 49.4%. Secondo diverse analisi determinante per la vittoria del no fu il voto della minoranza italiana.

Intanto lo scorso 6 ottobre gli indipendentisti del Parti Québécois hanno vinto le elezioni regionali, dopo dodici anni trascorsi all’opposizione. Tra i principali impegni assunti dal leader del Parti Québécois Paul St-Pierre Plamondon anche quello di celebrare un nuovo referendum per l’indipendenza. Una consultazione da tenersi, però, solo quando Trump non sarà più in carica.

Il Canada, dunque, resta unito. Almeno per ora.