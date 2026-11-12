Confesso che, riguardo all’offensiva degli hacker, ero perplesso. Ovviamente, ho escluso la, sia pur sottintesa o ventilata, versione “ufficiale”: Russia o Iran dietro le azioni di sabotaggio informatico. Che motivi avrebbe la Russia per un’azione del genere? Minacciarci nel senso di “se continuate a fornire armi all’Ucraina saboteremo le vostre strutture per via informatica”? In tal caso lo direbbe apertamente. Che senso avrebbe un attacco “anonimo”? E poi…perché non fa altrettanto con l’Ucraina, suo nemico diretto? Aggiungiamo, perché un attacco anonimo viene firmato Mikhail Andropov, nome palesemente russo? Aggiungo che se la Russia volesse veramente far male all’Europa basterebbe che smettesse di fornirle i combustibili fossili che continua a venderle sottobanco (e chissà che, prima o poi, non lo faccia). Per quel che riguarda l’Iran, valgono gli stessi principi a cominciare dal “perché l’Europa e non gli Stati Uniti o Israele”, veri nemici dell’Iran”? Io comunque mi concentrerò sull’ipotesi russa, che sta gradualmente diventando quella dominante, e sui motivi reconditi di questa narrazione.

La mia perplessità nasceva da, esclusi Russia e Iran, “chi aveva interesse in un sabotaggio del genere”? L’Ucraina? Potrebbe avere senso. Zelensky compie un consistente attacco informatico contro l’Europa che dà (ovviamente) la colpa alla Russia per incentivare ancor più i governi a sostenerlo. Sarebbe superfluo, visto che, al momento, i governi europei non danno segno di invertire la rotta degli aiuti. Per giunta, una simile azione lascerebbe dietro di sé una mole enorme di dati riconducibili all’Ucraina e la situazione diventerebbe imbarazzante per il suo leader. Un conto è qualche drone (ucraino o russo deviato dagli ucraini) che cade nella campagna di qualche paese europeo di confine (Polonia, Romania, Paesi baltici), un conto è un attacco premeditato.

La soluzione alle mie perplessità, sia pure esclusivamente deduttiva, mi è stata fornita delle interviste della Meloni dove ci informa come simile attacchi dimostrino quanto sia necessario il riarmo, aggiungendo pure che solo gli sciocchi (o altra parola analoga, cito ad sensum) possono essere contrari. Ha persino invitato le opposizioni a non criticare il riarmo e di fare fronte comune in questo senso.

Esaminiamo per un attimo la situazione riarmo in Europa. La maggioranza degli europei è contraria e i numeri sono in continuo aumento. In molti Paesi ci sono manifestazioni contro l’invio di armi a Zelensky (perché il riarmo è, in realtà, questo o conseguenza di questo) che vengono regolarmente taciute dai media. I nostri autotrasportatori, nel corso della loro protesta, hanno mostrato bandiere russe (che abbiamo visto solo nei primissimi collegamenti televisivi perché dopo sono state regolarmente oscurate). La gente realizza sempre più che il costo della vita sale, si fanno tagli alla sanità e al resto a causa delle sanzioni alla Russia nell’ambito di una guerra che non ci riguarda. Viene meno ormai la difesa della democrazia contro la dittatura visto che Zelensky ha abolito le elezioni mentre Putin le tiene regolarmente e si comincia a capire che non si tratta di una semplice questione di invasore e invaso (il mantra, ormai inefficace, che ci ripetono dall’inizio). Quanto alla minaccia dell’invasione russa dell’Europa, è una storiella che gli europei non si sono mai bevuti. Ma soprattutto la gente comincia a sentire sulla propria pelle il peso di queste sanzioni e, quando cominci ad avere fame, ti importa ben poco di invasore e invaso, vuoi il pane, e subito.

Ci voleva qualcosa per fare accettare il riarmo o perlomeno smussare il malcontento degli europei nei suoi confronti. Ecco allora l’idea della guerra ibrida. La Russia non ci attacca con le armi convenzionali, ma con quelle informatiche.

Osserviamo, per un attimo, gli obiettivi di questi attacchi:

I supermercati – il cibo

Gli aerei – i trasporti

Gli ospedali – la sanità

I singoli politici e i loro cari – la famiglia

Le scuole – i bambini

Manca ancora, per ora, un attacco alle industrie – il lavoro

In pratica, l’effetto di un bombardamento bellico senza bombardamento col vantaggio che, essendo “invisibile” (non ci sono aerei, carri armati o cannoni in bella vista), si può facilmente attribuire a chiunque (Russia, Iran e magari, un domani, Cina a seconda delle necessità).

Non si crea panico, non si arriverà a far scendere la gente in piazza per il riarmo, ma qualcosa nella mente delle persone si riesce a instillare, magari a livello quasi subconscio, del tipo “il riarmo ci protegge”.

Naturalmente, la mia è solo una teoria che, a mia volta, non posso dimostrare in maniera fattuale, ma, di fronte al dubbio, è buona norma rispolverare il vecchio “cui prodest” ovvero “a chi giova”?