Il voto nel Land di Sachsen-Anhalt, con il trionfo di Alternative für Deutschland ha fatto scatenare reazioni isteriche in tutta Europa. Come avrebbero detto le buonanime di Carletto e Richetto? «c’è un fantasma che si aggira per l’Europa …».

Manco a dirlo, l’accusa è la solita: All’arme, son nazisti!

Da più di vent’anni vediamo svastiche, rune, S frecciate, ritratti di un capetto nazista come Stepan Bandera sventolare sui vessilli e sulle divise del “fiero popolo ucraino” a cui vengono inviate tonnellate di armi sottraendo denaro a sanità, trasporti, scuole ed ora il pericolo è questo “nuovo” soggetto che si affaccia alla ribalta tedesca.

Ricordo alle anime belle, soprattutto nel Bel Paese (con in testa il “grande vecchio” Romano Prodi) alcuni “fondamentali” della “democrazia” come s’intende nelle Costituzioni degli autodefiniti “Paesi avanzati”:

il popolo è sovrano ed esercita la sua sovranità con il voto conseguenza del principio di cui al punto 1) è l’accettazione dell’esito del voto qualunque esso sia, senza eccezioni di sorta. È la base della “democrazia” la libertà di associazione significa che i cittadini possono riunirsi per scopi che non sono vietati dalla legge quali siano gli scopi vietati deve dirlo la legge e non Romano Prodi.

In Germania esistono le leggi di “autodifesa della democrazia”, come le chiamava Kelsen. Nella specie, l’articolo 21, comma terzo della Grundgesetz (Costituzione tedesca), che dice:

“I partiti che, per i loro obiettivi o per il comportamento dei loro aderenti, si prefiggono di attentare all’ordinamento costituzionale democratico e liberale o di sovvertirlo, o di mettere in pericolo l’esistenza della Repubblica Federale di Germania, sono incostituzionali.”

Il potere di verificare le condizioni della incostituzionalità di un partito spetta alla Bundesverfassungsgericht, la Corte Costituzionale Federale della BDR e non al “campo largo”. La Corte ha dichiarato incostituzionale un partito neonazista nel 1952 e un partito comunista nel 1956.

Ed allora? Sulla base di questi ragionamenti si calmano i bollori? Ma manco a dirlo! AfD è “nazista” per decreto di cui si conosce il dispositivo (condanna al bando per “nazismo”), ma non la motivazione.

Non c’è uno che dica perché AfD sarebbe “nazista”.

Si arrabbattano in giustificazioni da strapaese: sono “razzisti” perché vogliono espellere gli irregolari. Lo fanno i laburisti australiani, i socialdemocratici danesi, lo fa Sanchez con la benedizione dei fucsia nostrani … Tutti nazisti?

Sono “contro le minoranze” perché “omofobi”. Peccato che la leader sia lesbica dichiarata (e i fucsia nostrani abbandonano il politicamente corretto chiamandola “lesbica” e non “gay” …).

Sono contro le minoranze perché vogliono introdurre classi speciali per i disabili. Ci sono in Francia, Regno Unito, Belgio, Svizzera … tutti nazisti?

Sono nazisti perché vogliono le milizie volontarie ad affiancare le forze di polizia. Sono milizie volontarie quelle dello Special Constabulary in Regno Unito e della Réserve Civile in Francia. Tutti “nazisti”?

In realtà, si tratta di un partito di “destra” nel senso più proprio del termine: lo Stato deve garantire la sicurezza, al resto devono pensare i privati uti singuli (con l’educazione domestica, con il Controllo di Vicinato) oppure IL MERCATO, elevato a Divinità Suprema. Grande insofferenza per il monopolio statale dell’educazione, grande insofferenza per gli interventi statali in economia.

A qualunque persona in buona fede non può sfuggire quanto tutto ciò sia distante dai “Fascismi” come individuati da George Mosse, che non vedevano certo lo Stato come “nemico”, ma – anzi – scivolavano spesso in una vera e propria idolatria dello Stato.

Ed allora? Perché questa fatwa contro i “nazisti” senza esaminare minimamente il loro programma e spiegare perché sarebbero “nazisti”?

AfD è insofferente verso i “lacci e lacciuoli” dell’U.E., non vuole guerre ne guerreggiate né commerciali con la Russia. È da individuare come “nemico” dagli eurolatri, dai burocrati di Bruxelles che vedono tremare il terreno sotto i piedi, che fanno annullare elezioni non gradite, che mettono al bando chiunque non si inchini al nuovo Moloch di Palazzo Berlaymont

Quousque tandem abutere patientia nostra?