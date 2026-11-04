Cinquecentodiciassette chilometri di ferrovia, ventidue ponti e viadotti, otto stazioni e tre depositi per la manutenzione. Ma soprattutto un collegamento destinato ad abbattere da sedici a sette giorni i tempi necessari per trasportare le merci dalle grandi aree minerarie dell’Africa australe verso i mercati internazionali. Sono i numeri del Corridoio di Lobito, una delle infrastrutture più importanti per il futuro economico del continente africano, nella quale l’Italia si prepara a svolgere un ruolo di primo piano. “In occasione del Vertice G7 di Borgo Egnazia nel 2024, il Governo italiano, nell’ambito del Piano Mattei, ha aderito al memorandum d’intesa che lo ha avviato, insieme ad Angola, Zambia, Unione Europea, Stati Uniti e Banca Africana di Sviluppo.

Il risultato di oggi nasce dal lavoro di squadra del sistema Italia: il Governo ha lavorato insieme a CDP e SACE per sostenere la partecipazione delle imprese italiane, accanto alle principali istituzioni finanziarie africane e internazionali”, commenta Palazzo Chigi in una nota, sottolineando che “il progetto apre una grande occasione per la filiera italiana”. Africa Finance Corporation, istituzione finanziaria multilaterale africana, ha infatti selezionato Webuild (ex Salini) come offerente preferenziale per la realizzazione della tratta ferroviaria zambiana, al termine di una gara internazionale. Il gruppo italiano guiderà un consorzio che comprende la portoghese Mota-Engil e la turca İçtaş, con le quali avvierà a novembre le trattative tecniche, commerciali e legali per arrivare alla definizione del contratto.

Una notizia importante per il sistema industriale italiano, ma anche per il Piano Mattei promosso dal governo Meloni, che considera il Corridoio di Lobito uno degli interventi strategici della propria politica di cooperazione economica con l’Africa. Il progetto punta a modificare la geografia commerciale di una vasta regione del continente, collegando i distretti minerari dello Zambia e della Repubblica Democratica del Congo al porto angolano di Lobito, sull’Oceano Atlantico. L’intera nuova linea si svilupperà per circa 830 chilometri tra Zambia e Angola, raccordandosi alla ferrovia di Benguela già esistente.

La tratta affidata alla fase negoziale guidata da Webuild partirà dal confine angolano e raggiungerà Chingola, nel cuore del Copperbelt, una delle aree minerarie più importanti del mondo. Qui si concentrano grandi risorse di rame e cobalto, materiali essenziali per le batterie, le infrastrutture elettriche, l’elettronica e numerose tecnologie industriali avanzate.

È proprio questo a rendere il Corridoio di Lobito qualcosa di più di un’infrastruttura di trasporto. La disponibilità di materie prime critiche è diventata una questione centrale per la competitività delle economie occidentali, impegnate a ridurre la dipendenza da catene di approvvigionamento concentrate in pochi Paesi. Non a caso il progetto è considerato prioritario anche dall’Unione europea, dagli Stati Uniti e dai Paesi del G7, che lo hanno inserito tra le iniziative di riferimento del Global Gateway europeo e della Partnership for Global Infrastructure and Investment.

L’Italia ha scelto di partecipare a questa partita, contribuendo alla costruzione di un partenariato che coinvolge governi africani, istituzioni finanziarie internazionali e grandi operatori industriali. “Si tratta di un esempio concreto del modello di cooperazione economica che il Piano Mattei intende sviluppare: mobilitare risorse finanziarie, competenze industriali e partenariati internazionali per realizzare investimenti capaci di generare opportunità tanto per i Paesi africani quanto per le imprese italiane.” dice una fonte diplomatica di Palazzo Chigi.

Secondo le stime diffuse da Webuild, la nuova infrastruttura potrebbe generare benefici economici per circa tre miliardi di dollari a favore di Zambia e Angola. Per l’Italia invece, si apre contemporaneamente un’opportunità industriale significativa. La partecipazione di Webuild potrà favorire il coinvolgimento della filiera nazionale delle costruzioni, dell’ingegneria, delle tecnologie ferroviarie e delle forniture specialistiche. Un risultato che acquista particolare rilevanza in una fase nella quale le grandi economie internazionali stanno intensificando la competizione per assicurarsi infrastrutture, mercati e accesso alle risorse strategiche del continente africano.

Il Corridoio di Lobito si inserisce perciò anche nel confronto economico con la Cina, che da anni ha costruito una presenza rilevante nelle miniere, nelle infrastrutture e nelle catene di trasformazione dei minerali africani. Non si tratta necessariamente di sostituire un’influenza con un’altra, ma di offrire ai Paesi africani più collegamenti, più investitori e una maggiore capacità di negoziare le condizioni del proprio sviluppo. La novità non è soltanto industriale.

La partecipazione di Webuild mostra come il Piano Mattei possa tradursi in diplomazia economica, facendo convergere competenze italiane, interessi dei governi africani e finanziamenti internazionali attorno a infrastrutture di lungo periodo. L’operazione può dunque rafforzare la posizione dell’Italia sia nei confronti dei partner africani sia all’interno dell’Unione europea, dove la strategia Global Gateway punta proprio a mobilitare investimenti per infrastrutture, trasporti, energia e connettività nei Paesi partner. Per Roma si apre l’opportunità di proporsi come raccordo tra esigenze africane, competenze industriali italiane e disponibilità finanziarie europee e internazionali.

Un ruolo coerente con l’ambizione originaria del Piano Mattei: costruire rapporti economici che non si esauriscano nell’assistenza allo sviluppo, ma producano investimenti, occupazione e nuove capacità produttive nei territori coinvolti. Non è un caso che Giovanni Carbone, studioso dell’Africa e responsabile del programma Africa dell’ISPI, insieme a Lucia Ragazzi, abbia individuato proprio nell’ambizione italiana di diventare un ponte tra Africa e Unione europea uno degli elementi centrali del Piano Mattei. Nel loro studio sulle relazioni Italia-Africa, pubblicato nel 2025, i due analisti sottolineano come il crescente interesse di Roma per il continente risponda sia a ragioni strategiche nazionali sia al tentativo di rafforzare la presenza italiana in un’area nella quale molti attori internazionali stanno aumentando il proprio impegno.

Per l’Unione europea il Corridoio di Lobito è un’opportunità per diversificare gli approvvigionamenti e rafforzare i rapporti con l’Africa australe. Per i Paesi africani è una possibile occasione per migliorare collegamenti e capacità produttiva. Per l’Italia è anche la possibilità di accrescere il proprio peso diplomatico in una regione destinata a diventare sempre più importante negli equilibri internazionali. Il Corridoio di Lobito rappresenta dunque qualcosa di più di una commessa internazionale per Webuild. È un banco di prova della politica africana dell’Italia, nella quale interessi industriali, sicurezza degli approvvigionamenti e diplomazia si intrecciano. Il peso internazionale di un Paese non si misura soltanto negli accordi che firma, ma anche nella capacità di trasformarli in opere concrete. Ed è proprio su questo terreno che il Piano Mattei gioca una delle sue partite più importanti.