Prendono il via oggi, ad Abu Dhabi, i colloqui in formato trilaterale tra Russia, Stati Uniti ed Ucraina. Obiettivo raggiungere una piattaforma condivisa che consenta di porre fine al conflitto. Da ambienti statunitensi filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di avviare un confronto costruttivo sui punti più delicati, ovvero garanzie di sicurezza per Kiev e assetto territoriale postbellico. I mediatori statunitensi, Witkoff e Kushner (nella foto), potrebbero raggiungere Mosca per un colloquio con Putin al termine del vertice a tre.
The day after di Trump (e del sistema turbocapitalista)
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