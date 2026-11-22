Tra la gioia di tutta Europa, che considera Trump una piñata da bastonare e deridere ogni giorno, le elezioni di metà mandato negli USA si sono rivelate una grossa débâcle per il presidente ed il suo partito.

La Camera

Guardiamo solo i seggi alla Camera, che in teoria sono i più rappresentativi del voto popolare. Sono stati eletti 258 democratici e 173 repubblicani, con 4 seggi ancora da assegnare. I repubblicani hanno perso 43-46 seggi e la maggioranza sia alla Camera sia al Senato.

Molti osservatori hanno subito precisato che ciò è normale. Al presidente Clinton nel 1994 era successo di peggio, con la perdita di 63 seggi, ed anche il presidente Obama nel 2010 aveva perso 63 seggi. Entrambi riuscirono a concludere con discreto successo i due anni successivi del loro mandato presidenziale, pur con l’opposizione della maggioranza parlamentare.

Una pesante sconfitta

Ed invece, questa è una grossa sconfitta che avrà forse ripercussioni per decenni. In passato, quando altri presidenti persero le elezioni di metà mandato, riuscirono a governare grazie a qualche compromesso con un’opposizione ragionevole e centrista. Purtroppo, non è questo lo scenario che Trump affronterà nel 2027. Il partito Democratico è oggi infiltrato da socialisti rivoluzionari ed estremisti islamici. Molti dei loro rappresentanti celebrano l’uccisione di avversari politici e restano indifferenti ai numerosi atti di violenza che si verificano nel paese.

Il dominio della Sinistra

In passato, Clinton e Obama seppero rimbalzare bene dopo le batoste del mid-term, grazie all’appoggio della stampa e della TV, del mondo accademico, dei sindacati e del mondo dello spettacolo, dove la Sinistra dominava e domina tuttora. Trump non avrà questo appoggio. Per esempio, le analisi del corpo docente universitario statunitense rilevano che tra il 60% e il 74% si identifica come liberale o di sinistra, tra il 15% e il 25% come moderato e tra l’11% e il 12% come conservatore. Ma va aggiunto che la Sinistra accademica è prepotentemente attiva nell’indottrinamento politico dei ragazzi e nel zittire il dissenso, mentre la Destra accademica è passiva e silenziosa.

La Sinistra domina nel mondo giornalistico della carta stampata, come illustrato nel grafico sotto che riporta le donazioni dei giornalisti a cause ideologiche, con il blu per la Sinistra ed il rosso per la Destra.

Si potrebbe continuare a lungo. Un fattore che la Sinistra USA ha saputo dominare è il redistricting, cioè la ripartizione dei confini dei distretti elettorali. Basti pensare che in California, dove sono stati eletti 52 rappresentanti alla Camera, solo 4 sono repubblicani, nonostante il 34% dei voti. Il redistricting è un trucco usato anche dai repubblicani, ma con meno arroganza e meno successo.

Pigrizia ed Entusiasmo

Al di là dei trucchi e dei brogli, che purtroppo negli USA esistono e danno grossi vantaggi alla Sinistra, rimane il fatto che in queste ultime elezioni di mid-term ha votato solo il 49% degli elettori (che comunque è un record, visto che storicamente nel mid-term vota il 35-50%). Molti elettori di Destra non hanno votato per pigrizia o per scontento verso l’amministrazione di Trump; molti elettori di Sinistra hanno votato entusiasticamente contro Trump, eleggendo anche imbarazzanti estremisti che fino a pochi anni fa non avrebbero trovato una base elettorale.

I Voti Etnici

La verità è che la popolazione negli USA è cambiata e che, al di là delle polemiche pro- o anti-Trump, i risultati elettorali del 2026 rispecchiano la realtà di una popolazione in cui i bianchi calano e gli ispanici e gli asiatici crescono, come mostrato qui sotto.

Trump aveva fatto notevoli progressi nell’attirare i voti dei non bianchi (ottenendo risultati molto migliori rispetto ai due Bush), ma non è riuscito a convincere la maggioranza di loro; di conseguenza, con la loro crescita, le vittorie dei democratici nel prossimo futuro sono inevitabili.

Il voto islamico

I musulmani costituiscono poco più dell’1% della popolazione adulta degli Stati Uniti. Ma possono avere un impatto politico significativo nelle aree urbane dove sono maggiormente concentrati. Nelle elezioni del 3 novembre 2026, gli elettori musulmani americani hanno sostenuto in modo schiacciante i candidati democratici (80%) rispetto ai repubblicani (6%), secondo i sondaggi del Council on American-Islamic Relations (CAIR) e CAIR Action. Questo è un notevole cambiamento rispetto a due anni fa, quando il voto islamico per i repubblicani si aggirava al 42%. La crisi di Gaza sembra essere la causa principale del malcontento tra gli islamici negli USA, che ora votano apertamente per candidati estremisti ed antisemiti.

Una botta forse irrecuperabile

La sconfitta repubblicana travalica il dibattito pro- ed anti-Trump. Infatti, sebbene il paese rimanga ovviamente profondamente diviso, il bilancio della politica interna dei primi due anni del secondo mandato di Trump dovrebbe essere descritto, da una prospettiva conservatrice, come un grande risultato degno di celebrazione. Ci sono eccezioni, ovviamente. Ma nel complesso, questi due anni sono stati tra i più produttivi di qualsiasi amministrazione precedente, come discusso di seguito. Nonostante ciò, l’elettorato si è nettamente spostato a Sinistra. I numeri non mostrano possibilità di recupero a breve termine per i repubblicani.

Immigrazione

Trump ha di fatto sigillato quella che era una frontiera con il Messico, altamente trafficata e priva di controlli, attraverso la quale, con Biden, fluivano senza ostacoli sia persone sia droga. Con Trump, dal 2024, i passaggi illegali di frontiera sono diminuiti dell’88 per cento, con la Border Patrol che ha registrato i due record più bassi di arresti negli ultimi due anni, a riflesso dell’enorme diminuzione dei tentativi di attraversamento. L’amministrazione non ha segnalato alcun rilascio di stranieri negli Stati Uniti da quando Trump è entrato in carica. Almeno in parte a causa dell’interruzione del traffico illegale, i decessi americani per overdose di fentanyl sono diminuiti drasticamente, raggiungendo il minimo degli ultimi dieci anni.

L’amministrazione Trump ha deportato quasi 1 milione di immigrati clandestini, molti dei quali avevano ulteriori condanne penali. Molti altri clandestini hanno accettato l’offerta (ben pagata) di auto-deportazione, per un totale di 2,5 milioni di persone presenti illegalmente che hanno lasciato il paese.

L’immigrazione legale da paesi a maggioranza musulmana, in particolare, ha subito un taglio impressionante del 96% sotto l’amministrazione Trump rispetto ai livelli di Biden.

L’economia

La classe media americana soffre di pressioni strutturali a lungo termine, come il crescente divario tra i salari mediani e i prezzi delle abitazioni, che continueranno a perseguitare entrambi i partiti e a punire il partito al potere finché non saranno alleviate, anche se nessuno ha ancora formulato come alleviarle.

La crescita economica complessiva è rimasta costantemente positiva nel 2026, e i dati sull’inflazione dell’era Biden sembrano ormai molto alle nostre spalle. Sebbene gli americani affrontino ancora prezzi elevati dei generi alimentari in termini assoluti, la situazione economica e produttiva sta andando nella giusta direzione, con una continua creazione di nuovi posti di lavoro.

Crimine

Abbiamo registrato un notevole calo della criminalità violenta, attribuibile in parte alle politiche di frontiera e di immigrazione di Trump. Se i tassi di criminalità sotto la presidenza di Biden nel 2024 fossero continuati fino ai giorni nostri, circa 5.000 americani in più avrebbero perso la vita per omicidio. Secondo queste tendenze, ci sarebbero stati 8.500 stupri, 1.000 furti d’auto e 100.000 furti in più.

È vero che nei centri urbani le politiche di Sinistra continuano a tollerare e incoraggiare i malati mentali, i dipendenti e i criminali a restare nelle nostre strade, sui mezzi pubblici e altrove. L’amministrazione Trump ha fatto ciò che poteva a livello federale su questo punto. Poco, purtroppo.

A livello nazionale, però, la criminalità violenta è diminuita, e la spiegazione più probabile è che un enorme numero di persone che erano nel paese per commettere questi crimini semplicemente non ci sia più.

E nonostante ciò…

E nonostante ciò, il partito di Trump ha perso, e malamente (vedi Texas). Chi ha vinto? In politica interna, ha vinto chi vuole un “ritorno alla normalità” dopo il caos generato dalla controrivoluzione di Trump. Molti, però, si accorgeranno che la normalità non sarà nel loro interesse, almeno per chi lavora, produce, risparmia, investe e tira su una famiglia. In politica estera, hanno vinto l’Islam militante e l’Iran scita, che ora avrà maggior peso per impedire una vera pace a Gaza, sabotare gli Accordi di Abramo, intimidire i “fratelli” sunniti nel Golfo e far loro un’offerta di neutralità che faranno fatica a rifiutare.

L’Europa

Anche l’Europa ha perso. Nonostante la gioia per la sconfitta di Trump, gli USA continueranno a mantenere le proprie priorità nel Pacifico ed a costruire una convivenza produttiva con Russia e Cina. Spesso Trump è stato accusato di essere rozzo e maleducato, ma non ha mai fatto l’errore di paragonare Putin a Hitler, né ha mai chiamato Putin “figlio di buona donna” o dato del pazzo al dittatore nordcoreano Kim Jong Un (al massimo lo definì, ironicamente, rocket man).

La perdita del controllo di Camera e Senato, come per Clinton ed Obama, non influirà sulla politica estera di Trump, che dovrebbe proseguire lungo le linee già adottate di estrema realpolitik e di un progressivo distacco dalle brighe europee.

E dopo Trump? Après moi, le déluge, diceva quel tale.