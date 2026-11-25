A tre giorni dalle elezioni politiche anticipate, fa sentire nuovamente la sua voce Carles Puigdemont (nella foto) che dal suo esilio belga (o della sua latitanza), ha annunciato il prossimo rientro in Catalogna. La data annunciata è quella del 12 dicembre, quando con tutta probabilità saranno ancora in corso le trattative per la formazione del nuovo esecutivo.

A rendere possibile il rientro di Puigdemont è la pronuncia della Corte Suprema spagnola che, lo scorso 23 novembre, ha archiviato il procedimento penale contro il leader separatista catalano. Decisione che trova il suo fondamento nell’amnistia del 2023, legge fortemente voluta dal premier socialista Pedro Sanchez che necessitava del sostegno dei partiti indipendentisti ed autonomisti catalani.

Tutto lascia prevedere che il ritorno in Catalogna di Puigdemont – tra i principali promotori del referendum indipendentista del 2017, dichiarato illegale da Madrid – non avverrà all’insegna della tranquillità: il leader indipendentista ha già annunciato per il 17 dicembre prossimo una proposta per il rilancio del processo indipendentista catalano. «Tornerò nel mio Paese, in Catalogna, – ha dichiarato Carles Puigdemont ai giornalisti – senza dover chiedere il permesso o il perdono alle autorità spagnole, e senza aver rinunciato a nulla».

Il nuovo primo ministro, molto probabilmente un esponente del Partito Popolare stando ai sondaggi, potrebbe trovarsi nuovamente alle prese con “l’ulcera catalana”, anche se le istante secessioniste sembrano essere oggi molto meno forti.