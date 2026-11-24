Pedro Sánchez ha ancora cinque giorni per tentare di ribaltare i pronostici. E sembra deciso a giocarsi tutte le carte a disposizione. Prima la patrimoniale sulle grandi fortune, poi l’allarme per una possibile svolta antidemocratica, infine l’appello alla mobilitazione progressista contro la destra. Una strategia che ricorda da vicino quella di Elly Schlein e dei suoi alleati in Italia. Con una differenza: in Spagna si vota domenica e, almeno secondo gran parte dei sondaggi, le possibilità del premier socialista di conservare la maggioranza parlamentare si sono sensibilmente ridotte.

Una strategia che, osservata dall’Italia, presenta più di una somiglianza con quella che Elly Schlein e i suoi alleati stanno cercando di costruire in vista delle prossime elezioni politiche. ma per lo spagnolo almeno le possibilità di cercare ancora una volta di ribaltare il risultato delle urne, sembrano davvero ridotte al lumicino. Domenica 29 novembre gli spagnoli saranno chiamati alle urne e, almeno stando alla maggioranza dei sondaggi pubblicati alla vigilia del silenzio demoscopico, la prospettiva di una maggioranza parlamentare composta dal Partito Popolare di Alberto Núñez Feijóo e da Vox di Santiago Abascal (nella foto) appare concreta. L’ultima rilevazione dell’istituto IMOP per El Confidencial assegna al PP il 31,7% dei consensi e 131 deputati, al PSOE di Sánchez il 27,4% e 110 seggi, mentre Vox raggiungerebbe il 18,3%, conquistando 64 parlamentari. Insieme, popolari e Vox arriverebbero così a quota 195, ben 19 seggi oltre la maggioranza assoluta di 176 necessaria per governare.

Anche Sigma Dos, nell’indagine pubblicata da El Mundo, attribuisce ai due partiti 190 deputati, mentre NC Report per La Razón colloca la possibile maggioranza di centrodestra tra 194 e 199 seggi. I principali istituti privati indicano dunque uno scenario simile, sebbene il PSOE abbia recuperato parte del terreno perduto durante la campagna elettorale. A complicare la lettura resta il dato del CIS, l’istituto pubblico di ricerca, che continua invece ad assegnare ai socialisti un vantaggio consistente: 34,4% contro il 24,7% dei popolari. Ma secondo molti osservatori come dimostrato già in passato i sondaggi del Cis avrebbero una evidente connotazione favorevole al premier spagnolo. “Resta però un dato politico difficilmente contestabile: la coalizione che ha consentito a Sánchez di governare dopo le elezioni del 2023 rischia di non disporre più dei numeri parlamentari necessari. E per un premier che aveva costruito la propria sopravvivenza politica su una complessa rete di accordi con la sinistra e i partiti territoriali, sarebbe una battuta d’arresto di notevole portata.” dice Ignacio Varela, editorialista di El confidencial .

Neppure le analisi dei politologi spagnoli offrono molti motivi di ottimismo al premier. Luís Orriols, politologo e docente dell’Università Carlos III di Madrid, in un’intervista all’HuffPost spagnolo del 4 novembre ha spiegato che PP e Vox hanno «molto facile» la possibilità di arrivare al governo. Secondo Orriols, a pesare sono soprattutto la divisione della sinistra alternativa al PSOE, il trasferimento di consensi verso il centrodestra e la crescente smobilitazione dell’elettorato progressista. Il politologo invita però a non interpretare questa tendenza come una trasformazione ideologica dell’intero Paese: potrebbe trattarsi piuttosto di un normale cambio di ciclo dopo otto anni di governo socialista. Più articolata la valutazione di Máriam Martínez-Bascuñán, politologa dell’Università Autonoma di Madrid ed editorialista di El País. Secondo la studiosa, in una società profondamente polarizzata le campagne elettorali servono soprattutto a mobilitare i propri sostenitori piuttosto che a convincere quelli avversari. Da qui l’importanza della strategia scelta da Sánchez, che insiste sul pericolo rappresentato dalla destra per convincere gli elettori progressisti a recarsi alle urne.

Una dinamica che presenta alcune analogie con il dibattito italiano, dove una parte del centrosinistra punta sulla contrapposizione ideologica con Giorgia Meloni per rafforzare la mobilitazione della propria base elettorale. Ma anche la sinistra italiana sembra voler puntare a temi abbastanza divisivi come quello della patrimoniale. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno fatto della patrimoniale uno dei punti qualificanti della propria proposta politica, creando non poche difficoltà a Schlein, costretta a tenere insieme sensibilità molto differenti all’interno del campo largo. Da una parte la sinistra più radicale, dall’altra i riformisti del Pd e un Giuseppe Conte che continua a rivendicare una propria autonomia. Naturalmente le due proposte non sono sovrapponibili: quella annunciata da Sánchez riguarda patrimoni superiori ai 100 milioni di euro, mentre il dibattito italiano coinvolge ipotesi e soglie differenti.

La somiglianza, almeno sul piano politico, è difficile da ignorare. In entrambi i casi la tassazione dei grandi patrimoni viene utilizzata come elemento identitario, con l’obiettivo di mobilitare un elettorato che considera la redistribuzione della ricchezza una priorità. C’è poi un secondo elemento che rende particolarmente interessante il confronto tra Madrid e Roma. È il ricorso all’argomento democratico, ormai diventato uno dei temi centrali della campagna socialista.

Sánchez ha trasformato ripetutamente il voto del 29 novembre in una scelta tra progresso e involuzione. Il 21 novembre ha invitato gli elettori a votare in difesa della democrazia e contro la censura, accusando PP e Vox di voler riportare la Spagna indietro nel tempo. In un precedente comizio aveva presentato le elezioni come una sorta di referendum tra la buona politica e quella della destra e dell’estrema destra. Una strategia che ricorda quella utilizzata anche in Italia da una parte dell’opposizione, dove il confronto con Giorgia Meloni viene spesso accompagnato da richiami al rischio autoritario, alla tenuta delle istituzioni e alla difesa dei valori costituzionali. Per Sánchez si tratta anche di una scelta obbligata dalla particolare composizione del suo elettorato.

Il timore di un governo PP-Vox può rappresentare un elemento di mobilitazione per gli elettori progressisti e per alcune forze territoriali che negli ultimi anni hanno sostenuto l’esecutivo socialista. E lo stesso ragionamento, con le dovute differenze, sembra ispirare la strategia del campo largo italiano. Il punto più delicato riguarda proprio il rapporto tra PP e Vox. I popolari puntano a tornare alla guida del Paese, ma le rilevazioni mostrano che potrebbero avere bisogno in modo determinante del partito di Abascal, cresciuto sensibilmente rispetto ai 33 deputati conquistati nel 2023. Una circostanza che consentirebbe a Vox di rivendicare un peso importante nella definizione del programma e della futura maggioranza. Domenica gli spagnoli stabiliranno se il recupero socialista delle ultime settimane sarà sufficiente a modificare gli equilibri indicati dalle rilevazioni. Se invece i numeri dei sondaggi privati dovessero trovare conferma nelle urne, si aprirebbe una fase politica profondamente diversa, con il centrodestra nelle condizioni di costruire una nuova maggioranza parlamentare. E per il centrosinistra europeo il voto spagnolo offrirebbe comunque un’indicazione importante: quanto possono pesare, nel confronto con la destra, le promesse di redistribuzione della ricchezza e gli appelli alla difesa della democrazia rispetto alle valutazioni degli elettori sull’economia, sulla gestione del governo e sulla credibilità delle alternative. Una domanda che riguarda Madrid, ma alla quale anche a Roma qualcuno farebbe bene a prestare attenzione.