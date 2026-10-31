Con il prezzo del gas supera ampiamente la soglia dei cento euro/MVh e il petrolio resta anch’esso sopra quota cento dollari al barile per il Brent, i Paesi europei si apprestano ad affrontare il prossimo inverno – che secondo le più recenti previsioni non sarà mite – dovendo fare i conti con una nuova crisi energetica. Crisi che potrebbe assestare un colpo definitivo a diversi settori industriali da tempo ormai agonizzanti e certamente peserà ulteriormente sulle famiglie, già alle prese con un aumento dell’inflazione.

Una crisi alimentata dalla scellerata decisione statunitense ed israeliana di scatenare una guerra contro l’Iran, con conseguente blocco di Hormuz e crollo delle esportazioni di greggio e gas dal Golfo Persico, nonché dalla decisione dell’Unione Europea di sanzionare le importazioni energetiche russe. Un divieto di stipulare contratti a lungo termine per l’importazione di gas russo che diventerà totale dal prossimo 1° gennaio, mentre già dallo scorso aprile è in vigore quello relativo ai contratti a breve termine. Decisione che penalizza sensibilmente imprese e famiglie europee, giustificata con la necessità di privare Mosca di risorse necessarie ad alimentare la guerra in Ucraina. Un sacrificio doloroso, ma necessario secondo Bruxelles.

Peccato che a smentire gli annunci di Ursula von der Leyen e dei suoi commissari ci pensi la realtà: secondo gli ultimi dati disponibili, nei primi nove mesi del 2026 i Paesi dell’Unione Europea hanno importato oltre 12 milioni di tonnellate di gas liquefatto russo, per un valore di quasi otto miliardi di euro. E la cosa più interessante è che rispetto allo stesso periodo del 2025 gli acquisti di gas russo sono aumentati del 9,5%.

La cosa divertente – si fa per dire – è che ad accaparrarsi la maggior quantità di gas russo nel 2026 (circa il 41%) è stato uno dei Paesi guida della coalizione dei volenterosi, quella Francia che – tra una rivolta e una crisi del debito pubblico – continua a perseguire la linea dello scontro ad oltranza con Mosca. Spalleggiata da Gran Bretagna e baltici.

Altro aspetto interessante della vicenda è che oggi l’Unione Europea, lungi dall’aver dato concretezza agli annunci di divieti di importazione, paga oggi un conto decisamente più salato per il gas russo rispetto al periodo precedente l’adozione delle sanzioni contro Mosca. Insomma, nessun taglio reale agli acquisti e prezzi maggiorati. Davvero un bel successo per la commissione Ursula.

Ah, quasi dimenticavamo: le riserve di gas sono oggi decisamente più basse rispetto allo scorso anno. Al 1° ottobre gli stoccaggi erano al 72%, dodici mesi fa erano all’83%.