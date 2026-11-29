Un sito di archeologia industriale immerso in un affascinante contesto naturalistico: le miniere di Ittiolo di Giffoni Valle Piane sono un tesoro storico ed ambientale tutto da scoprire, con una storia che affonda le sue radici nell’ultimo scorcio del XVIII secolo. Negli anni a cavallo tra i due secoli, infatti, nel Regno di Napoli furono avviate diverse campagne di studio nel tentativo di individuare giacimenti minerari da sfruttare: nel 1791 Cosmo di Giovanni e Lucchese, soprintendente alle miniere e ferriere del Regno, individuò nei monti Picentini scisti bituminosi e carboni fossili, ponendo le premesse per un possibile avvio di un’attività estrattiva.

Più che sotto il profilo industriale ed economico, tuttavia, il territorio si rivelò particolarmente interessante sotto il profilo scientifico: nel 1798 furono individuati i primi pesci fossili in provincia di Salerno – la loro provenienza dal sito di Giffoni non su specificata – ad opera del geologo Scipione Breislak, mentre nel 1803 fu il geologo francese Barthélemy Faujas de Saint Fond a indicare nel sito di Giffoni quello in cui erano state ritrovati interessanti reperti di pesci fossili.

Nel corso del XIX il sito salernitano conquista una sua celebrità tra studiosi ed appassionati di geologia e paleontologia, oltre che tra i collezionisti interessati ad accaparrarsi gli esemplari meglio conservati di pesci fossili recuperati da minatori e cercatori della zona. È, però, nel 1848 grazie all’opera di Oronzo Gabriele Costa che le ricerche e lo studio dei fossili assumono maggiore sistematicità. Lo stesso Costa nel biennio 1858-1860, su incarico del governo borbonico, è impegnato anche a verificare la possibilità di sfruttare le vene di carbon fossile presenti in zona a scopo estrattivo. Risalgono a questi anni alcuni saggi di scavo ancora visibili in zona.

Una svola nello sfruttamento industriale delle risorse locali si ha solo ai primi del ‘900 grazie al lavoro di Maria Bakunin, chimica presso l’Università di Napoli, che individuò negli scisti bituminosi di Giffoni la materia prima da cui estrarre l’ittiolo, sostanza utilizzata in medicina per il trattamento di infiammazioni della pelle e malattie dermatologiche. Lo sfruttamento del sito si è protratto, a più riprese, fino agli anni successivi alla seconda guerra mondiale, esaurendosi per il progressivo ridursi dei margini economici. Oggi di quella storia restano i ruderi delle fornaci e di pochi altri edifici di servizio e, soprattutto, i numerosi pozzi di prova scavati nel corso di decenni di tentativi di ricerca e gli ingressi delle miniere vere e proprie.

Per raggiungere i resti dell’insediamento produttivo e le miniere si percorre un sentiero immerso in una folta faggeta – anche se non mancano altri splendidi esemplari di flora appenninica – che, di tanto in tanto, si apre sulla vallata offrendo scorci che consentono allo sguardo di spaziare fino alla piana del Sele ed al mare. Il percorso non presenta particolari difficoltà escursionistiche, anche se il tratto che conduce all’ingresso delle miniere presenta diversi punti sdrucciolevoli. Indispensabili scarponi da montagna – purtroppo è sempre necessario ripetere l’ovvio! – ed una buona lampada frontale.