«So ciò che abbiamo fatto. So ciò che abbiamo fatto all’Europa. So come la CIA, come l’SIS, il MI6, e a un certo punto il Mossad, che all’inizio non erano amici tra loro, si sono alleati quando hanno capito cosa c’era da fare. Abbiamo “comprato” editori di giornali, abbiamo “comprato” i capi delle organizzazioni sindacali, abbiamo “comprato” parlamentari, abbiamo “comprato” due segretari generali della NATO, Jens Stoltenberg e Mark Rutte. Abbiamo “comprato” interi paesi dal punto di vista del loro apparato politico e questo li ha condizionati». A fine agosto scorso, su Youtube, ho incrociato il canale di Glenn Diesen, un professore statunitense (che però insegna in Norvegia) esperto in geo-economia ed affari internazionali: Diesen non è esattamente l’ultimo arrivato. Il suo canale Youtube ha oltre 600 mila iscritti (ed ha anche canali in varie lingue, compreso l’italiano, con altre decine di migliaia di followers) e una newsletter su Substack con oltre 40 mila abbonati (beato lui). A rendere particolarmente apprezzabile Diesen c’è il fatto che non è di quelli che si mette in cattedra a pontificare ma in ogni video intervista e dialoga con altri esperti di politica internazionale, economia, geo strategia. Oppure coinvolge esponenti di quello che in genere si chiama “Stato profondo” statunitense: gente il cui nome spesso dice poco o nulla al grande pubblico ma che per un numero variabile di anni ha avuto a che fare con le vere “stanze dei bottoni”. E’ il caso del colonnello Lawrence Wilkerson che è colui il quale ha pronunciato le parole che ho citato poco sopra. Wilkerson è un analista di geopolitica che ha la particolarità di essere stato, tra le altre cose, il capo di gabinetto di Colin Powell, Segretario di Stato dell’amministrazione repubblicana di George W: Bush tra il 2001 e il 2005.

Wilkerson frequenta da una vita gli ambienti dell’intelligence e della politica “pesante”: questo gli permette di conoscere fatti recenti e meno recenti. E nel corso della sua lunga conversazione con Diesen sulla attuale situazione mondiale ha fatto alcune affermazioni molto interessanti da un punto di vista storico: “interessanti” anche perché, come vedremo, si incastrano alla perfezione con altre informazioni emerse nel corso del tempo. Riassumendo, Wilkerson ha sostenuto – dando il tutto per scontato, niente supposizioni o “teorie del complotto”… – che la NATO è stata creata su iniziativa della CIA (gestione Allen Dulles) anche facendo leva su parte degli stanziamenti Usa inizialmente destinati alla Guerra di Corea a inizio anni Cinquanta; l’operazione è stata parte di un piano più articolato per sottomettere e controllare l’Europa in chiave evidentemente antisovietica, nella logica dello scontro globale che chiamiamo “Guerra Fredda”; il processo è continuato fino ai giorni nostri («Abbiamo creato l’Europa che esiste in questo momento…») come dimostra il chiaro riferimento al legame di subordinazione che avrebbe legato e lega gli ultimi due segretari generali della NATO Stoltenberg e Rutte; l’avvento della leadership di Vladimir Putin nella Federazione Russa ha innescato l’avvio di una campagna mediatica anti russa – grazie al controllo di politici e media europei – che evidentemente continua anche oggi («Con il disimpegno di Yeltsin e l’arrivo di Putin è nata l’idea di usare la russofobia come strumento di propaganda».); parte integrante e preponderante di questo programma statunitense di lungo periodo per il controllo dell’Europa è stato anche il condizionamento morale e psicologico della maggiore potenza europea e cioè la Germania («Noi eravamo molto consapevoli di quanto, in Germania in particolare, ma anche altrove, l’Olocausto continuava a pesare sugli europei. E con l’aiuto del Mossad abbiamo sfruttato questa cosa al massimo. Le persone si domandano oggi perché la Germania abbia certe leggi sull’antisemitismo e così via? Abbiamo collaborato noi a realizzarle…»).

La speranza è che questa newsletter possa essere utile la prossima volta – è questione di poco, tranquilli… – che sentirete qualcuno pontificare sulle influenze russe sull’informazione e la politica in Occidente. Che ci saranno pure ma certo non possono agire in regime di monopolio perché c’è qualcuno che su quelle strade si muove da padrone da ben prima e con molti più mezzi di Putin. Dimostrarlo è abbastanza facile e basta mettere in fila alcuni dati per ricostruire i punti che precedono i fatti ricordati da Wilkerson. Non posso che cominciare ricordando un mancato “scoop” di Storia In Rete. “Mancato” non perché di scarso valore ma perché sistematicamente trascurato nonostante l’oggettiva importanza dei documenti pubblicati, rinvenuti e analizzati da Emanuele Mastrangelo negli archivi nazionali Usa (NARA): si trattava di memorandum e progetti messi a punto dagli americani ancora prima (siamo nel settembre 1944) della fine della Seconda guerra mondiale e poi sviluppati nelle settimane successive alla caduta del Terzo Reich (giugno 1945). La documentazione dimostra in modo inoppugnabile l’intenzione di mettere in pratica operazioni di guerra psicologica (“Moral Operations” è la definizione che ricorre nei documenti) soprattutto in Germania. Come potrete verificare direttamente – i documenti sono disponibili qui mentre ne abbiamo pubblicato un ampia analisi sul n. 90 di Storia In Rete dell’aprile 2013 – l’idea era quella di muoversi a 360° per condizionare e indirizzare in modo permanente la vita soprattutto dei tedeschi fin dall’immediato dopoguerra. Tra le operazioni suggerite c’era quella della creazione di unità segrete stay behind con cui influenzare la vita politica dei paesi europei; il controllo dei media (radio, giornali e cinema) per realizzare una propaganda favorevole alle linee-guida del Dipartimento di Stato USA e pure la diffusione di mode stravaganti per fiaccare lo spirito di popolazioni giudicate troppo bellicose…

Negli anni Sessanta l’intellettuale conservatore tedesco Caspar von Schrenck-Notzing, pur non avendo a disposizione la documentazione di provenienza statunitense alla quale ho accennato, pubblicò un libro ritenuto all’epoca scandaloso e filo-nazista perché cercava di ricostruire premesse e dinamiche della radicale opera di denazificazione della Germania portata avanti dalle potenze vincitrici: già il titolo del libro richiama alcuni dei passaggi contenuti nelle carte custodite ai NARA di Washington: Lavaggio del carattere – Le conseguenze dell’occupazione americana della Germania. Un progetto a suo modo spietato che avrebbe però potuto essere superato da qualcosa di peggio se solo fosse passato il progetto concorrente messo a punto da Henry Morghentau jr. , segretario al Tesoro statunitense durante l’amministrazione Roosevelt, che prevedeva – come ha ricostruito tra gli altri lo storico inglese David Irving – la completa deindustrializzazione tedesca e quindi il contenimento agricolo, demografico, economico dell’ex Terzo Reich. Paradossalmente, lo scoppio della Guerra Fredda servì a bloccare sulla fase iniziale il progetto di Morghentau favorendo, al tempo stesso, il rilancio di altre operazioni di “guerra psicologica” ad ampio spettro e di lunga, lunghissima durata.

Una conferma clamorosa in questo senso – e che fa scopa con le dichiarazioni di Wilkerson ricordate all’inizio – è arrivata nel 2014 quando il giornalista tedesco Udo Ulfkotte (1960 – 2017) in forza al prestigioso quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung ha pubblicato il libro Gekaufte Journalisten (in italiano Giornalisti comprati, Zambon editore) rivelando non solo di essere stato per 17 anni al soldo della CIA ma soprattutto che servizi statunitensi ed europei pagano regolarmente giornalisti occidentali per orientare l’opinione pubblica sia enfatizzando o minimizzando certe notizie che per mettere sotto una luce favorevole la NATO. Una prospettiva che, oltretutto, spiega anche certe folgoranti carriere. Sostiene infatti Ulfkotte: «Prima di tutto, è necessario rendere autorevole il giornalista a libro paga, facendo riprendere i suoi articoli, dandogli copertura internazionale e premiando i suoi libri. Molti premi letterari non sono altro che premi alla fedeltà propagandistica dell’autore che li pubblica, non molto differentemente dal premio “eroe del lavoro” nella ex Germania Est comunista». Il campo d’azione della guerra psicologica impostata a Washington ovviamente è andata ben oltre l’ambito giornalistico e ha investito – oltre probabilmente al mondo del cinema, a quelli dell’editoria e dell’economia – anche il composito panorama di associazioni, think thank e comitati sovranazionali. I lobbisti, ha sostenuto ancora Ulfkotte, «tramite le loro organizzazioni, dall’Aspen Institute, alla Commissione Trilaterale, all’Istituto per le politiche europee, alla German Marshall Found, all’American Council in Germania, all’American Academy, all’Atlantic Bridge, servono a influenzare mediante una propaganda mirata l’opinione pubblica».

E l’Italia? Nel lungo video di Wilkerson c’è un triste ma vago riferimento ad un non meglio identificato “ex premier italiano” particolarmente compiacente con gli Usa e con Israele e anti russo al punto giusto. Ma sul numero di agosto del mensile di geopolitica Domino (diretto da Dario Fabbri) ho trovato di meglio. Si tratta di un fascicolo che ha per titolo Le storie degli altri e tenta di raccontare come, nazione per nazione, «per prendersi il futuro, le principali potenze reinventano il passato. Senza di noi». Il fascicolo – da non perdere e sul quale vorrei tornare prossimamente per affrontare alcuni dei tanti spunti che offre – è diviso in tre diverse sezioni, all’interno delle quali i vari articoli si occupano ognuno di una singola realtà. Gli stati presi in esame sono divisi tra quelli Dove la storia vive (Usa, Turchia, Cina, Russia, Iran, Israele), quelli Dove la storia sopravvive (Vaticano, Giappone, Argentina, Corea) e quelli invece Dove la storia è morta (Italia e Germania). Ovviamente, nella lettura geopolitica di Domino, i paesi dove lo studio della Storia (ma anche il suo attivo uso in chiave propagandistica e politica) sono quelli con una politica estera dinamica mentre quelli dove la storia è a vari livelli nell’angolo sono quelli in crisi o, peggio, già ripiegati su stessi. Il perché in Italia, sempre secondo Domino, la “storia sia morta” è spiegato in due saggi di Christian Perino: Come gli americani hanno (ri)scritto la nostra pedagogia e L’Italia in una bolla. Quest’ultimo articolo affronta soprattutto le ultime indicazioni ministeriali del 2025 per l’insegnamento della Storia e della Geografia mentre il primo rientra a pieno titolo nel tema di questa newsletter poiché documenta come fin dalla vigilia dello sbarco anglo-americano in Sicilia gli americani hanno progettato e poi messo pesantemente mano al sistema educativo italiano. «Nel gennaio 1943 – scrive Perino – la Conferenza di Casablanca stabilì, tra le altre cose, la creazione per l’Italia di un Governo militare alleato (Amg), affiancato dalla Commissione alleata di controllo (Acc), incaricata di vigilare sul rispetto dell’armistizio e sulla cooperazione del governo italiano. Tra le ventisei sottocommissioni attive operava anche quella dedicata all’istruzione (education) con il compito di ricostruire il sistema scolastico italiano. Incaricato dall’esercito americano di occuparsi delle politiche pedagogiche, nonché di sostituire prassi e ideali fascisti con quelli democratici per come intesi Oltreoceano, fu inviato in Italia Carleton Washburne, ufficiale Usa, pedagogista e docente al Brooklyn College di New York».

Perino non lo sottolinea ma è interessante notare come sei mesi prima dello sbarco in Sicilia (Operazione Husky, 9-10 luglio 1943) gli alleati avessero non solo il progetto di invadere l’Italia ma anche cosa farne nel dettaglio una volta conquistatone il territorio. Infatti la Conferenza di Casablanca si tenne tra il 14 e il 24 gennaio 1943 e il piano su come amministrare i territori conquistati è talmente chiaro che, non appena messo piede in Sicilia, si sapeva subito come operare in ogni direzione, scuola inclusa: «Già dai primi giorni dopo lo sbarco in Sicilia prese avvio la revisione dei libri di testo delle scuole elementari, conclusa poi con la loro sostituzione e la redazione di nuovi programmi scolastici» scrive ancora Perino. Ma la sottocommissione guidata da Washburne commise subito un passo falso quando propose di rendere facoltativa l’ora di religione: il Vaticano intervenne e i “liberatori” furono costretti a fare retromarcia: «Pur non avallato, l’intervento del Vaticano provocò un riesame delle politiche della sottocommissione: i principi cattolici sarebbero rimasti» chiosa Perino. Un bell’esempio di quali erano i veri poteri in campo… Ma quello che a Washburne non è riuscito con l’ora di religione in compenso è riuscito su tutto il resto. Già con l’anno scolastico 1945-1946 erano in vigore i nuovi programmi per le scuole elementari: «Ben visibile fu l’impronta di Washburne già nella premessa al documento, in cui si sottolineava che “nella nuova scuola elementare italiana dovranno dominare un vivo sentimento di fraternità umana che superi l’angusto limite dei nazionalismi”. Si affermava poi che lo studente: “sarà indotto a considerare i rapporti di solidarietà e di collaborazione tra i popoli, valicando con animo sempre più ampio, sereno e scevro di preconcetti di gretto nazionalismo, i confini del proprio paese”».

A sentire certi commenti politici, financo istituzionali, o giornalistici di oggi sembra che l’impostazione di Washburne abbia operato – e operi – con efficacia nonostante dietro il furibondo attacco al “nazionalismo” (assimilato sempre e solo alla sua versione peggiore) ci sia fin dal 1945 una contraddizione che Perino ben coglie: «Il nazionalismo fu relegato ad errore di percorso, da consegnare all’anacronismo. Interessante che tanto suggerimento provenisse dagli Stati Uniti, financo imperiali, non solo nazionalisti». Una ulteriore conferma che anche sul fronte scolastico, così come in altri settori e in altri paesi, si cercò subito di imporre una visione funzionale al nuovo potere globale statunitense. E quella visione aveva bisogno soprattutto di una nuova impostazione dello studio della Storia: secondo le linee indicate da Washburne nel 1945 lo studio del passato «dovrà finalmente diventare un insegnamento morale dopo la tragica esperienza sofferta dall’umanità». Le tante distorsioni storiografiche con le quali si deve fare i conti si nutrono soprattutto di quell’approccio “moralistico” che impone, in ogni periodo ma secondo i criteri attuali, la divisione netta tra Bene e Male, tra Giusto e Sbagliato. Osserva a questo proposito Perino: «L’allievo, futuro politico, giornalista o anche solo elettore, doveva capire che la storia andava valutata sotto l’aspetto morale. Per farlo bisogna stabilire, per ogni periodo storico, guerra o episodio, chi fosse il buono e chi il cattivo, chi rappresentasse il bene e chi il male. Gli Stati Uniti, vincitori del secondo conflitto mondiale nonché “liberatori”, in questa lettura, rappresenterebbero l’ultimo esempio di quella ricercata vittoria del bene che si può trovare percorrendo la storia dalla notte dei tempi fino all’attualità, seguendo un unico filo conduttore».

Non bisogna essere Marc Bloch per capire come tutto questo abbia condotto al diffuso post storicismo di oggi dove non si ritiene più così importante «comprendere ogni manifestazione umana riportandola al concreto momento storico e all’ambiente in cui è emersa». Da Washburne ad oggi si è lavorato bene se, come osserva Perino «dai programmi del 1945, poi revisionati parzialmente nel 1955 in tono pedagogico e amministrativo, i tratti fondamentali non cambieranno più. Di fatto, sono gli stessi che tutte le generazioni passate sui banchi di scuola del nostro paese hanno nel proprio bagaglio culturale (…) Possiamo certamente osservare che i principi introdotti e diffusi dagli americani dalla Seconda guerra mondiale e per tutta la guerra fredda, con le modalità e le forme che si è provato a raccontare, sono i medesimi oggi riconosciuti dall’opinione pubblica italiana come indiscutibili: superiorità del sistema democratico in senso occidentalista e del relativo modello di vita; carattere neutro e positivo delle organizzazioni internazionali; superiorità dell’individuo sulla comunità; prossima omogeneità culturale degli esseri umani; pacifismo tout court; anacronismo dei conflitti (…) Il sistema educativo ci ha fornito questi principi che, riverberandosi nel sistema dell’informazione, della politica e delle istituzioni sono origine, al di là di ogni valutazione morale o etica, della nostra discesa nel post-storicismo».

A questo punto possiamo stupirci delle parole del colonnello Wilkerson con le quali ho iniziato questo articolo? E possiamo ipotizzare che Washington non abbia dovuto fare sforzi immani per portare al suo servizio una buona fetta della classe dirigente europea – politica, intellettuale, militare ed economica – negli ultimi ottant’anni?

Fonte: “E’ la Storia bellezza”, la newsletter di storia e attualità di Fabio Andriola, https://storiainrete.substack.com/