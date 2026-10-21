C’è un’idea che sembra essersi progressivamente imposta nella nostra società: che l’essere umano sia naturalmente incline alla bontà e che i suoi comportamenti peggiori siano, in ultima analisi, il risultato delle circostanze nelle quali si trova a vivere. La violenza, l’aggressività, la sopraffazione e persino la crudeltà vengono così interpretate quasi esclusivamente come manifestazioni di un disagio, di una sofferenza o di una condizione sociale sfavorevole.

È una concezione rassicurante, ma discutibile. Essa presuppone una visione dell’uomo nella quale la responsabilità individuale finisce per dissolversi in un insieme di cause esterne. L’individuo non sarebbe mai veramente responsabile delle proprie azioni: sarebbe piuttosto il prodotto delle circostanze, una vittima della società, della famiglia, dell’ambiente nel quale è cresciuto.

Non si tratta, naturalmente, di negare il peso delle condizioni sociali, economiche e psicologiche sul comportamento umano. Si tratta di riconoscere un principio elementare: spiegare un comportamento non significa giustificarlo. E soprattutto, comprendere le difficoltà di un individuo non significa rinunciare a educarlo alla responsabilità, alla disciplina e al rispetto delle regole.

È proprio questa distinzione che sembra essersi progressivamente smarrita nel mondo dell’educazione.

La scuola rappresenta forse il laboratorio più evidente di questa trasformazione. Nelle aule scolastiche si concentrano oggi tensioni sociali, difficoltà familiari, fragilità psicologiche e comportamenti aggressivi che mettono quotidianamente alla prova la capacità delle istituzioni di esercitare la propria funzione educativa. Ma anziché interrogarsi sulla necessità di restituire autorevolezza alla scuola, si tende spesso a individuare la soluzione in un’ulteriore attenuazione delle richieste, delle aspettative e delle conseguenze dei comportamenti.

Si è progressivamente affermata una pedagogia dell’indulgenza, secondo la quale il compito fondamentale dell’educazione sarebbe evitare all’alunno l’esperienza della frustrazione, dell’insuccesso e del conflitto con l’autorità. L’importante è che ciascuno si senta accolto, compreso, valorizzato. Finalità certamente legittime, che diventano tuttavia problematiche quando finiscono per prevalere sull’acquisizione di conoscenze, sulla disciplina e sulla capacità di affrontare la fatica.

L’uguaglianza delle opportunità rischia così di trasformarsi nell’uguaglianza dei risultati attesi: anziché offrire a ciascuno gli strumenti per migliorare la propria condizione, si rischia di adattare il livello delle richieste alle prestazioni più modeste. In questo modo, non soltanto si priva chi è in difficoltà della possibilità di superare i propri limiti, ma si impedisce anche agli studenti più capaci e motivati di esprimere pienamente le proprie potenzialità.

Una scuola che non sa riconoscere il merito cessa di essere uno strumento di emancipazione. E una scuola che considera ogni difficoltà un motivo per ridurre le aspettative rischia di insegnare ai giovani che la fatica, anziché essere affrontata, debba essere evitata.

Anche la crescente attenzione alle difficoltà di apprendimento e ai bisogni educativi richiede una riflessione. Il riconoscimento dei disturbi specifici dell’apprendimento e delle altre condizioni che possono ostacolare il percorso scolastico costituisce una conquista importante, perché consente di offrire strumenti adeguati a chi ne ha bisogno. Ma il riconoscimento di una difficoltà non dovrebbe mai comportare la rinuncia all’impegno. Uno strumento compensativo dovrebbe consentire allo studente di raggiungere gli obiettivi, non rappresentare il pretesto per abbandonarli.

Il problema, dunque, non è la certificazione, ma l’eventuale trasformazione della difficoltà in un’identità dalla quale non ci si aspetta più alcun superamento. Quando ogni ostacolo viene preventivamente rimosso e ogni insuccesso attribuito a circostanze esterne, si rischia di privare i giovani di una delle esperienze fondamentali della formazione: scoprire che non tutto è immediatamente possibile, che esistono limiti, che il miglioramento richiede sacrificio e che le proprie azioni producono conseguenze.

Il problema diventa ancora più grave quando questa concezione si applica ai comportamenti violenti.

Basta osservare quanto sta accadendo in questi giorni nelle città italiane, dove gruppi di giovanissimi si rendono protagonisti di devastazioni, aggressioni e violenze. Tra gli arrestati figurano numerosi minorenni, alcuni di giovanissima età. Sono episodi che dovrebbero indurci a riflettere non soltanto sulle cause sociali della violenza, ma anche sui modelli educativi che abbiamo progressivamente adottato. Naturalmente, sarebbe semplicistico attribuire questi comportamenti esclusivamente all’educazione ricevuta. Ma è altrettanto difficile ignorare il paradosso di una società che, mentre assiste a manifestazioni preoccupanti di aggressività giovanile, sembra avere progressivamente rinunciato a educare alla disciplina, al rispetto dell’autorità e alla responsabilità individuale.

Di fronte a un giovane che aggredisce, minaccia o intimidisce, la domanda tende spesso a spostarsi da ciò che egli ha fatto alle ragioni per le quali lo ha fatto. Si indagano il contesto familiare, le condizioni emotive, le eventuali sofferenze. Tutto questo è necessario, ma non sufficiente. Perché, se la ricerca delle cause finisce per cancellare la responsabilità, la comprensione si trasforma in indulgenza e l’indulgenza in una forma di sostanziale impunità.

Il risultato paradossale è che proprio coloro che avrebbero maggiormente bisogno di incontrare un’autorità ferma e coerente rischiano di crescere senza averne mai veramente conosciuta una.

La fermezza non coincide con l’autoritarismo, così come la disciplina non coincide con la repressione. Educare significa anche insegnare a dominare i propri impulsi, ad accettare un divieto, a rispettare una regola persino quando non la si condivide. Significa imparare che la convivenza civile impone dei limiti alla volontà individuale.

Una società che rinuncia a trasmettere questi principi non diventa necessariamente più libera o più umana. Rischia, al contrario, di produrre individui sempre meno capaci di tollerare la frustrazione, di riconoscere l’autorità e di assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

È questo il paradosso di una pedagogia che, nata con l’intenzione di proteggere i più fragili, rischia di renderli ancora più vulnerabili alle difficoltà della vita adulta. E che, nel tentativo di comprendere ogni comportamento, rischia di perdere la capacità di giudicarlo.

La scuola dovrebbe tornare a essere il luogo nel quale si impara che il mondo non si adatta indefinitamente ai nostri desideri, che il merito comporta fatica e che la libertà non consiste nell’assenza di limiti, ma nella capacità di governare se stessi.

Perché una società che non insegna ai giovani a rispondere delle proprie azioni non li sta rendendo più liberi: sta semplicemente rinunciando a educarli.