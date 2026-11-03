Nel biennio 2024-2025, l’industria navale e la cantieristica italiana – guidata da un colosso come Fincantieri – hanno fatto registrare volumi di produzione importanti. Con 53.700 tonnellate di naviglio militare o paramilitare consegnato, il comparto si è posizionato al quinto posto assoluto tra i Paesi produttori. Di più hanno prodotto solo Cina, Russia, Stati Uniti e India. Quattro unità, un’anfibia e tre fregate, sono state prese in consegna dalla Marina Militare. Altrettante sono finite all’estero. Allargando lo sguardo al decennio 2016-2025, l’Italia ha prodotto 36 navi, per un valore cumulato di 22.462 milioni di dollari figurando tra i principali partner commerciali e fornitori di potenze estere, avendo esportato unità per un valore stimato di 4.800 milioni di dollari verso mercati strategici.

I futuri programmi riguardano ovviante la nostra Marina Militare che oggi opera 47 navi. Tra queste, la portaeromobili Cavour, la nave d’assalto anfibio Trieste, 17 grandi unità di superficie tra cacciatorpedinieri e fregate e 8 sottomarini convenzionali. Una forza importante ma ormai logorata dai tanti impegni nel “Mediterraneo allargato” e dallo scorrere del tempo. Urge perciò un rinnovamento profondo della flotta. Da qui il progetto di una portaerei a propulsione nucleare, la cui consegna è prevista dopo il 2040. Ci sono poi le LXD: tre navi anfibie da 16.500 tonnellate. E ancora: due cacciatorpedinieri DDGX dotati di capacità avanze di difesa antimissile, due FREMM Evo e altrettanti pattugliatori polivalenti d’altura EVO. In più è prevista l’acquisizione e lo sviluppo di quattro (più due) sottomarini d’attacco dotato di propulsione indipendente ad aria, pronti tra il 2029 e il 2033.