Francesco Grisi. Lo scrittore e l’operatore di cultura, il saggista e il conoscitore della letteratura del Novecento, l’organizzatore di interventi anticonformisti e l’attento ricercatore, il giornalista militante e il conversatore stanno tutti insieme nel personaggio che è stato Francesco Grisi. E il tutto non può separarsi dal Sindacato Libero Scrittori. Fu il costruttore di questo Sindacato, nel quale aveva riunito tutti gli scrittori che si consideravano liberi e fuori dal conformismo dilagante che imperversava in una certa cultura. Il creatore di incontri e di premi di cultura interagiva con la sua opera di scrittore. Si va verso il Centenario della nascita 1927 2027. Previsti incontri e un libro su di lui.

Era nato a Vittorio Veneto da genitori calabresi il 9 maggio del 1927, ma si considerava calabrese. La sua Calabria era ritornata a essere, soprattutto negli ultimi anni, un punto di riferimento e una sicura consapevolezza. Viaggiatore instancabile, aveva portato nel contesto letterario del nostro tempo una chiave di lettura profonda sulla concezione di un rapporto tutto giocato tra vita e linguaggio. I suoi romanzi sono una emblematica testimonianza non solo di stile letterario, quanto di modello poetico. Amava ripetere spesso che i suoi libri restano come esempio di un lungo diario, nel quale le avventure si incrociano con la memoria, con il mistero, con i simboli. Il suo diario si può leggere come una cesellatura tra le pieghe della vita e i filamenti del tempo.

Tre sono le coordinate letterarie attraverso le quali Grisi ha compiuto il suo viaggio, e sono rappresentate dai suoi tre romanzi pubblicati a partire dal 1986. Proprio negli ultimi mesi non preferiva citare i suoi tanti testi: da quelli di critica letteraria a quelli storici (si deve ricordare il saggio su Mazzini). Ma sottolineava la metafora che lega “A futura memoria” (Newton Compton) del 1986 (finalista al premio Strega), “Maria e il vecchio” del 1991 e “La poltrona nel Tevere” del 1993. Tutti e tre editi da Rusconi. Certamente un filo straordinario tiene insieme questi romanzi. Un filo che forma una ragnatela.

Dentro questo percorso gli elementi letterari sono elementi simbolici e il simbolo è, per Grisi, il superamento della quotidianità e della storia. Una letteratura non come decodificazione del reale ma piuttosto come rivelazione della memoria. Di una memoria che assorbe i ricordi e i personaggi. Assorbe il senso del religioso trasferendolo in una richiesta anche di mito. La letteratura era vissuta, appunto, come rivelazione e soprattutto come mistero. Uno spaccato importante e anticonformista in un quadro culturale che era strettamente legato a una proposta per una letteratura cosiddetta impegnata. Ebbene, Grisi rompe gli steccati e ci parla, grazie ai sentieri del simbolo che superano ogni forma di realismo, ogni attinenza cronachistica, ogni forma di rappresentatività con il quotidiano vivere. Il quotidiano è già dentro la sua espressività lirico esistenziale.

Il suo impegno, invece, è stato sempre messo a disposizione del Sindacato che ne ha fatto un laboratorio. Un laboratorio sin dagli anni Settanta quando, grazie a un gruppo di intellettuali e di scrittori che non hanno mai accettato la letteratura come denuncia sociale e ideologica, il Sindacato venne fondato con quella chiarezza che caratterizzava una generazione che non si sentiva rappresentata dall’ufficialità del mercato editoriale e giornalistico imperante in quegli anni.

Grisi, con molto coraggio, uscì sulla scena letteraria e culturale portando un contributo notevole al dibattito che si sceneggiava nell’Italia di quel tempo. E vennero fuori i congressi del Sindacato, la riscoperta di autori che non trovavano voce, la rilettura di Soffici, dei Futuristi, di Sironi, di Pavese, di Alvaro, di Papini, di Prezzolini, di Gentile, di quella letteratura cristiana che, oggi, è segno tangibile per una interpretazione globale della letteratura anticonformista. Un contributo importante lo portò nella scoperta dei giovani scrittori regalandogli momenti di grande dialettica e di incoraggiamento. Basti pensare alle battaglie che condusse nei premi letterari che miravano all’affermazione di una identità di valori, che passava attraverso l’espressione narrativa e poetica. I premi per Grisi avevano un loro senso particolare perché servivano a realizzare incontri e dibattiti a tutto tondo sulle diverse tematiche. Non sfuggiva mai al confronto e le sue battaglie sono sempre da ricondursi a quella sostanziale capacità di discussione che serviva ad aprire orizzonti nella libertà (o per la) delle culture.

Linguaggio e contenuti, stile ed espressività sono gli elementi significativi che danno un senso a una letteratura più volte definita anticonformista. In realtà il viaggio letterario e poetico di Grisi non mirava a raccontare la cronaca con la duplicazione del quotidiano ma la sua parola era un sentiero incantato che ci conduceva verso la metafora, la memoria e i simboli. C’è una interazione tra la critica letteraria o il fare storia sulla letteratura e la sua pagina creativa. Grisi, sempre il teorico di se stesso, raccontava la letteratura come se dovesse narrare l’avventura e il destino dei personaggi, e quei personaggi erano i segni di una fantasia che vivevano dentro una consapevolezza che era profondamente esistenziale. Basterebbe raccordare i personaggi della fantasia che si trovano nei tre romanzi citati e i protagonisti che hanno contestualizzato il Novecento letterario italiano. Nei suoi romanzi, infatti, erano presenti scrittori come Pound, Prezzolini, Marinetti, Pavese, Alvaro e tanti altri. Questi scrittori erano nel diario dello scrittore Grisi e assumevano una sembianza onirica oltre che storica. Ma Grisi univa a questa sua intensa attività letteraria l’attività di operatore culturale.

Era, come già si diceva, segretario nazionale del Sindacato Libero Scrittori. Un sindacato che era diventato un movimento intorno al quale si muovevano scrittori, giornalisti e storici che avevano fatto una scelta di campo ben precisa. Non credevano all’impegno ideologizzato perché la cultura costituiva sempre una testimonianza di vita. Grisi fu uno di quelli che nel 1970 creò una scissione con il Sindacato Scrittori e fece nascere il Sindacato Libero Scrittori. Troppo conformista il Sindacato Scrittori, troppo vicino alla sinistra e al Partito comunista, mentre il Sindacato nato nel 1970 aveva come anima la libertà incondizionatamente. I diversi presidenti del Sindacato Libero Scrittori hanno sottolineato l’importanza della libertà dell’intellettuale.

Con Grisi c’erano nomi come Barolini, Diego Fabbri, De Feo, Alfieri, Del Bo, Ettore Paratore. Il Sindacato ha una storia antica. Annoverava personaggi come Marinetti e Soffici, come Alvaro e Malaparte, come Bargellini e Bontempelli, come Papini e Prezzolini ed era appunto quel Sindacato sorto il 30 aprile del 1927 con la Carta del Lavoro. Grisi si rifaceva a questo Sindacato e sosteneva spesso che il tempo che noi viviamo va affrontato fuori da ogni schematismo e al di là di ogni condizionamento ideologico ed economico.

Proprio per questo l’interazione di cui si parlava, tra l’operatore culturale e lo scrittore, ha una cesellatura marcata. Basti pensare che la sua ricerca letteraria aveva come radice la rilettura della storia contemporanea. Uno dei suoi primi libri ha un’importanza particolare e risale al 1961 dal titolo “Incontri in libreria” (Ceschina). Anni intensi, di dibattito, di incontri e di scontri dialettici lo hanno portato a creare un vero e proprio processo alternativo in quel quadro di iniziative che ha posto all’attenzione la cultura come identità, come appartenenza e come tradizione. Tutto ciò è stato sempre testimoniato con coerenza nei suoi testi, nel suo giornalismo militante, nelle sue frequenti conversazioni. Diversi sono i riconoscimenti che ha ottenuto Francesco.

Un libro che ha aperto uno spaccato particolare è stato “L’intellettuale integrato” (Pellegrini), pubblicato nel 1975. In questo testo Grisi fa spesso riferimento alla divergenza tra l’intellettuale e l’artista e pone in evidenza il bisogno di creatività che ha l’uomo contemporaneo. In questo testo amava ripetere “ad una certa età, le illusioni sono necessarie: servono a fare conservare il gusto di vivere”. Nel 1978 pubblica un breve saggio dal titolo “Ipotesi dell’intellettuale integrato” (Pellegrini). In questo testo affermava “che l’utopia è la rottura con il presente e la speranza è forse oggi morta. L’utopia è libertà oltre le formalità: è la resurrezione dopo la morte. Forse oggi l’intellettuale è l’unica condizione per vivere la storia”. Nel 1984 dà alle stampe “La chiave d’argento” (Pellegrini). Un piccolo libro di grande spessore nel quale si annunciano i romanzi successivi. È qui che la metafora prende corpo e si avvia verso il mistero, il mito, il simbolo.

“Siamo forse anche noi la generazione dell’esodo. Abbiamo lasciato la terra delle nostre case sicure. E siamo in viaggio”. Il viaggio è una delle metafore fondamentali che ha sempre accompagnato le eredità di Francesco Grisi. Eredità che hanno una loro valenza sia sul piano etico, sia sul versante esistenziale. Nel 1987 compare la Pellegrini con “Intervista all’intellettuale reazionario”: “La nostalgia è un segno. Forse è anche il desiderio dell’inganno: il passato non è tutto finito”. E poi ci sono i suoi libri dedicati ai crepuscolari, ai futuristi, agli scrittori cristiani. C’è il fondamentale testo storico su Giuseppe Mazzini. C’è ancora il libro sulla storia dei carabinieri che è una ricerca nella storia dall’Unità d’Italia ai giorni nostri. E ancora i suoi diari che si leggono nei versi, nel suo confrontarsi con Jacopone da Todi e il suo testo incompiuto nel quale si parla della sua malattia. E Grisi con coraggio ci parla della sua malattia scontrandosi con la vita e con la morte.

Nelle sue poesie ci sono versi struggenti che lasciano una profonda nostalgia:

“E pensavo la stagione dell’infanzia

quando l’acqua tremava sulla pelle.

Ormai soltanto la disperata memoria

allarga il cuore”. Proprio negli ultimi giorni Grisi ripercorreva la sua memoria che lo riportava a viaggiare tra le isole della sua Calabria, nella sua Roma, nella campagna di Todi. Un viaggio indefinibile che, non solo esistenzialmente ma anche letterariamente, è rimasto irrealizzato.

È morto nella sua casa di campagna a Todi, tra i suoi libri, in quelle stanze che egli stesso definiva museo e tra i colori dei suoi quadri. Il bianco, il rosso e il verde non sono solo un’ironia. Recitavano e urlavano un’appartenenza che è fatta di radici, di tradizioni, di senso, di ricordi. Con il suo testo dedicato alla sua malattia, e con il nuovo diario su Ponzio Pilato, ci avverte che il tracciato da lui cominciato deve proseguire in una cultura che ha sempre più bisogno di essere anticonformista, fuori da ogni schematismo con la presenza costante di quei valori del sacro che disegnano speranza e attesa. Padre Pio, Cristo e Pilato tre personaggi emblematici che hanno contrassegnato il suo essere uomo e perché no anche la sua scrittura.

Cosa ricordare oggi di Francesco? Il suo insegnamento non sta al di fuori dei suoi libri. Ciò che era lo è e lo si trova nei suoi testi. Ha vissuto la vita da scrittore e la scrittura l’ha affrontata come se fosse un viaggio labirintico tra il tempo e la vita. D’altronde richiamava questa visione: “la suprema ambizione dello scrittore è perdersi”. E tra le parole si perdeva e si ritrovava. Il suo perdersi e il suo ritrovarsi non erano una fuga. Erano, come già si diceva, un viaggio. Un viaggio tra gli scogli del mito e la favola che si serve della memoria e della fantasia. La leggenda era nel suo modo di vivere la scrittura e nella scrittura l’ironia era un gioco dell’esistere. Sono stati pubblicati dopo la sua scomparsa alcuni testi inediti e ripubnlicato “Fascisti eretici” da Solfanelli.

“Niente finisce nella leggenda. La leggenda è continuare. Tutto è presente nella leggenda. Perché niente è passato. Ma che cosa sono i morti? I morti sono passato. E che cosa resta? Restano i figli che sono presente. I padri e le madri sono stati figli. E allora?”. L’ironia è nella metafora. Ma la metafora è poesia. Anzi. È cammino poetico che ci porta a oltrepassare i deserti e ci fa convivere con i ricordi che si fanno memoria. La memoria è il sogno. O è nel sogno che ci fa rivivere i passi del nostro essere lungo le battigie della vita.

I suoi tre romanzi sono la sintesi del suo diario viaggio. E qui si incontrano i personaggi che hanno una eredità e quelli che vivono o hanno vissuto accanto a noi. Il suo Cristo o il suo Pilato sono l’allegoria che trafigge la contemporaneità. E poi ci sono quelli che ci fanno compagnia: da Padre Pio a Moro. Sono in un intreccio di avventure che costruiscono destini. E tutto si organizza sul palcoscenico in attesa di quegli applausi cari a Ezra Pound sul quale Grisi ha scritto tanto.

I suoi romanzi sono memoria perché, scriveva Francesco, “la vita è raccontare sogni”. Ma i sogni sono l’amore. Così: “L’amore è fermare la vita. E io non posso. Chi ama è stretto nel tempo. Io, invece, sono la memoria infinita del tempo. Sono già nel cerchio magico. La memoria non finisce mai”. E poi: “La verità è che noi siamo carichi di miti che ritornano. Sono memoria nei sogni, nei nostri pensieri e nel sangue dei padri e dei figli. Il mito è la storia senza le apparenze dei re e delle regine. Ma non si tratta di una cosa astratta come certa letteratura vuol far credere. Il mito è sempre reale. È intessuto nella quotidianità”. E in tutto questo: “la memoria è segno eterno” (da “La poltrona nel Tevere”). È rimasto sempre coerente a questo viaggio. Nel mito e nella memoria ci sono i segni rilevatori e i sentieri incantati del tempo. Ha raccontato destini e viaggi. Anche nel suo racconto, nel quale recitava la sua malattia, era rimasto coerente nel vivere il sogno nella vita e la vita come una metafora, nonostante avesse consapevolezza di tutto.

Francesco è morto a Todi il 4 aprile 1999. Domenica notte. Pasqua. Nella sua casa di campagna, tra le sue carte, i suoi libri, i suoi ricordi memoria. È morto nella notte, nella notte che stava per incontrare il giorno nuovo. Soltanto qualche giorno prima ci eravamo incontrati. La sua flebile voce e il suo sguardo chiedevano attesa. Uno scrittore è un personaggio nell’avventura del tempo che raccoglie i silenzi, le parole e la realtà, una realtà che viene a essere trasfigurata dalle metafore.