La battaglia dei ponti in corso in Ucraina registra oggi una vittima eccellente: il ponte che collega la Russia alla Crimea (nella foto) è stato oggetto di un pesante attacco missilistico nel corso della notte, conclusosi con il crollo di una campata della sezione stradale. La linea ferroviaria che corre sul ponte non sembra aver subito danni. I detriti hanno bloccato la navigazione nel tratto di mare interessato.

L’attacco di ieri, preceduto da un raid il giorno precedente, è stato portato a termine con l’impiego congiunto di droni e missili di due tipi diversi: Flamingo e Neptune. Determinante sarebbe stato l’appoggio informativo assicurato dagli Stati Uniti. Nei giorni precedenti sono stati messi a segno numerosi attacchi contro le postazioni della difesa antiaerea russa in Crimea, nell’evidente tentativo di aprire un “corridoio” per i droni ed i missili destinati ad attaccare il ponte di Kerch.

Quanto ai danni, sono sicuramente rilevanti – anche se non gravissimi, in quanto riparabili in tempi non eccessivamente lunghi – anche se l’impatto è più propagandistico che tattico-strategico: da tempo i russi hanno diversificato le linee di rifornimento per la Crimea, proprio nella consapevolezza della vulnerabilità del ponte di Kerch. La prima risposta russa si è concretizzata in nuovi attacchi ai ponti di Kiev. Particolarmente colpito il ponte nord: gravi i danni riportati dalla carreggiata, ma non sembra che siano state danneggiate le strutture portanti.