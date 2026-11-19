Vado per ordine e con intelligenza critica. Esplodono in questi giorni due polemiche che sembrano soltanto politiche, ma sotto sotto c’è una visione della vita e soprattutto culturale e di formazione. Due aspetti ma una stessa dinamica.

Allora. Giovanni Gentile, Castelvetrano, 29 maggio 1875, Firenze, 15 aprile 1944, è ancora martoriato dopo l’uccisione del 15 aprile 1944 da parte di alcuni soggetti che non possono non dirsi comunisti. Lascio da parte la questione dei partigiani. Una polemica alla Camera dei Deputati la dice lunga. Nessuno, o quasi, a sinistra ha speso una parola per dire che Gentile è uno dei più importanti filosofi del Novecento, tenuto in altissima considerazione da filosofi come Emanuele Severino, Salvatore Natoli e Massimo Cacciari. Infatti Severino diceva di Gentile: «Gentile è uno dei tre grandi abitatori di quello che definisco il sottosuolo filosofico del nostro tempo, insieme a Friedrich Nietzsche e a Giacomo Leopardi». Per ciò che riguarda Natoli, basta leggere il suo importante libro dal titolo “Giovanni Gentile filosofo europeo” (1989). Invece Cacciari, nel 1994, in un convegno su Gentile, lancia una provocazione potente, dicendo di Gentile: «Egli era fascista come Gramsci era comunista». Dunque, è un discorso tutto aperto, ma ha una visione filosofica e non politica, come si pone in questi giorni. Comunque, si tratta di una questione sulla quale mi sono soffermato più volte.

L’altro aspetto aperto sullo scenario riguarda il centenario della nascita di Pino Rauti, Giuseppe Umberto Rauti, Cardinale, 19 novembre 1926, Roma, 2 novembre 2012. Mi sembra troppo strumentale per impiantarci un’ulteriore polemica. Vogliamo tener conto del fatto che Rauti, oltre che parlamentare della destra, è stato un elegante e sottile intellettuale del Novecento della crisi e che il suo pensiero, oltre tutto, è fortemente antirelativista? Dell’opera e degli scritti di Gentile sappiamo molto, almeno credo, e mi riferisco a chi lo ha letto e studiato. Io non accetto di Gentile il suo iniziale hegelismo, ma con l’estetica dell’arte egli è un profeta, non solo un filosofo.

Di Pino Rauti, forse, sappiamo poco, anche dei libri che ha pubblicato e del suo pensiero. Perché quando affermava, nel 2001: «Essere di destra oggi significa Stato, Nazione, tradizione, valori spirituali. Noi non ci definiamo conservatori, ma nazionalpopolarisociali o nazionalrivoluzionari, proprio per dire che siamo la destra dei valori e non quella conservatrice», la meditazione e il profilo culturale non mi sembra abbiano radici fasciste. È una destra dei valori al cui centro non c’è la visione conservatrice di cui si parla tanto, ma piuttosto il concetto di tradizione che ha un senso. Ovvero una tradizione identitaria e italiana. Nel 2006, sempre Rauti ebbe a dire: «Non mi sento un neofascista, il fascismo non è più ripetibile. È solo un giacimento della memoria…». Dunque, dove sta la questione controversa? Se penso ad alcuni suoi libri, lo storico che si confronta con i documenti è totale. Infatti, mi ritornano: “La democrazia, ecco il nemico!” (1952), “Benito Mussolini” (1957), “L’immane conflitto. Mussolini, Roosevelt, Stalin, Churchill, Hitler” (1965), “Andare oltre” (1988), “La crisi del marxismo” e “L’eredità culturale e linguistica dell’Europa” (1989), “Fascismo e Mezzogiorno” (con Rutilio Sermonti, 1990). Ma ce ne sono altri, che definiscono un pensiero articolato e pongono in essere il rapporto tra storia, politica e cultura.

Insomma, si vuole fare chiarezza su un’epoca che ha vissuto troppe contraddizioni e troppi conflitti? Non solo sul piano politico, ma culturale, direi soprattutto? Lasciamo da parte le ideologie e cerchiamo di lavorare sui documenti certi, se si vuole lasciare un’eredità seria, profonda e serena alle nuove generazioni. O no? È certo che non sono qui per fare comparazioni tra Gentile e Rauti, ma mi interessa soltanto l’approccio che considero politicamente errato. La cultura, appunto, non si processa. Si studia, si discute, si contesta. Ma non si condanna per appartenenza. Credo che bisogna conoscere nel profondo le vite e le opere per poter impiantare un discorso. Purtroppo siamo in tempo di macerie e non si ha neppure la volontà, il coraggio, la capacità di raccogliere le ceneri e tentare di scavare oltre la cenere stessa.