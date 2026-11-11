Oltre la metà delle navi in portafoglio ai cantieri di tutto il mondo verrà costruita in Cina. A novembre 2026, secondo i dati dei principali broker, l’orderbook mondiale conta 10.364 unità distribuite in 619 cantieri di 50 Paesi. I cantieri cinesi ne hanno 5.733, pari al 55,3% del totale. La Corea del Sud occupa il secondo posto con 1.057 navi (10,2%), seguita dal Giappone con 601 (5,8%). Seguono, a grande distanza, gli altri Paesi produttori. Paesi Bassi, Malesia, Singapore, Turchia e India non raggiungono individualmente le 200 unità. L’Italia conta solo 59 navi. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, un tempo padrone del mercato, registrano cifre irrisorie.

La ripartizione per tipologia mostra un portafoglio ordini concentrato soprattutto nel trasporto di prodotti petroliferi, merci e materie prime. Le petroliere sono al primo posto con 2.252 unità, pari al 21,7% del totale. Seguono le portacontainer con 2.011 navi (19,4%) e le bulk carrier con 1.688 (16,3%). Poi 946 unità offshore (9,1%), 866 gas carrier (8,4%), 807 service vessel (7,8%) e 739 navi da carico generale (7,1%). Completano la graduatoria 352 unità passeggeri, 340 navi RoRo, 146 pescherecci, 129 unità per la navigazione interna e 30 reefer.