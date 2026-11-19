Quando una nave cambia rotta, a terra ci si accorge della decisione solo più tardi. Se è una portacontainer a saltare uno scalo, il terminal deve rivedere la programmazione dei turni, lo spedizioniere cerca un altro imbarco e chi aspetta la merce rifà i conti con le scorte. Se però quel servizio smette di arrivare ogni settimana, la questione cambia natura. L’impresa che spediva da quel porto deve capire se può ancora consegnare ai tempi promessi. E il porto, che magari ha appena finito di attrezzare una banchina per ricevere quelle navi, si ritrova a chiedersi quanto valga l’investimento appena fatto.

Ho pensato a questo leggendo su PortNews l’intervento di Maurizio Maresca, Rotte, potere e porti: il Mediterraneo non può restare a guardare, pubblicato il 17 novembre 2026. Maresca pone il problema della libertà di navigazione e delle garanzie che la comunità internazionale può ancora offrire a chi va per mare. Vorrei partire dalla banchina e risalire da lì alla carta nautica. È un modo per capire che cosa abbia a che fare uno stretto lontano con il lavoro di una persona che, in un porto italiano, è addetta a caricare la nave.

Per una portacontainer che dall’Oceano Indiano risale verso Suez, Bab el-Mandeb è l’accesso meridionale al Mar Rosso. Quando il rischio della traversata induce una compagnia a circumnavigare l’Africa, cambiano la durata del viaggio, i consumi e il numero di navi che servono per mantenere la stessa frequenza. L’UNCTAD ha documentato questi effetti nel rapporto sul trasporto marittimo del 2025. Una volta ridisegnato il servizio, la compagnia può rivedere anche l’ordine degli scali. Per alcuni porti mediterranei il pericolo comincia proprio lì, quando un approdo diretto viene sostituito da un collegamento con una nave più piccola e la merce deve cambiare nave una volta di più.

Hormuz riguarda in modo particolare i traffici energetici del Golfo. Le due situazioni hanno in comune una domanda che chi organizza una traversata deve porsi con largo anticipo. A quali condizioni si potrà passare, e si potrà contare sulle stesse condizioni al viaggio successivo? La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay nel 1982, distingue il passaggio inoffensivo nel mare territoriale dal passaggio in transito negli stretti ai quali si applica quel regime. Disciplina anche gli obblighi delle navi in materia di sicurezza e prevenzione dell’inquinamento. Il problema politico è dare a quelle regole un’applicazione prevedibile, nell’interesse degli Stati costieri e di chi attraversa le loro acque.

Maresca invita a guardare anche verso l’Artico. La distanza più breve che si misura sulla carta va tradotta in un orario che si possa rispettare. Le condizioni dei ghiacci e l’idoneità delle navi a operare in quelle acque, disciplinata dal Codice polare dell’IMO, pesano sulla possibilità di offrire un servizio regolare. È una prospettiva da seguire nel tempo.

Per un porto italiano, il problema più vicino è capire quanto delle rotte sperimentate durante le crisi resterà nei programmi delle compagnie. Far passare una nave da un’altra parte si può decidere in pochi giorni. Per organizzare un servizio regolare occorrono accordi con i terminal, orari, collegamenti e clienti che si impegnino a spedire volumi sufficienti. Quando tutto questo si è sistemato intorno a nuovi scali, il ritorno alla rotta precedente diventa a sua volta una decisione commerciale. La riapertura di un passaggio può rendere di nuovo conveniente una traversata. Il ritorno della nave alla stessa banchina resta da conquistare.

L’Italia ha interesse a conservare servizi di linea che permettano alle sue imprese di spedire e ricevere merci con regolarità. Prendiamo Cagliari. Una merce sbarcata e destinata a un’impresa sarda prosegue su strada. Per chi la attende contano i tempi di uscita dal terminal, la disponibilità dei camion e la regolarità dei traghetti. Al Porto Canale un contenitore in transito può invece essere scaricato da una nave e ripartire su un’altra verso un diverso porto del Mediterraneo. In quel caso conta il tempo di attesa per il prossimo imbarco. La vicinanza alla direttrice tra Suez e Gibilterra è un vantaggio. Per sfruttarlo servono collegamenti regolari e coincidenze su cui chi spedisce possa fare affidamento.

Il lavoro merita di entrare nello stesso ragionamento. Una linea regolare significa turni che si possono programmare e competenze che si formano nel tempo. Penso alla squadra che lavora sotto le gru, ai tecnici che le mantengono in servizio, alle persone che coordinano lo sbarco con il ritiro delle merci. Crociere, diporto e collegamenti di corto raggio danno a loro volta lavoro e rispondono a esigenze diverse. Per decidere come investire bisogna capire quali servizi ciascun porto può sostenere con continuità, quali imprese ne hanno bisogno e quali professionalità rischiano di disperdersi se viene meno un traffico su cui si è puntato per anni.

C’è poi una parte di questo lavoro che l’Italia può fare insieme agli altri Paesi del Mediterraneo. Una nave che fa scalo su entrambe le sponde incontra procedure, sistemi informativi e prassi diverse. Mettere in comune le informazioni di arrivo e concordare procedure per gestire i ritardi sono modi concreti per far funzionare meglio una linea. Sul piano diplomatico, i Paesi rivieraschi possono portare nelle sedi europee e internazionali richieste comuni sulla sicurezza della navigazione e sull’applicazione delle regole di transito. La concorrenza fra scali continuerà a esserci. Tutti hanno interesse a che le navi possano raggiungerli con tempi e condizioni sui quali sia ragionevole fare affidamento.

Anche in casa nostra la discussione sulla portualità guadagnerebbe in concretezza se partisse dai servizi che vogliamo mantenere o attirare. Prima di decidere un ampliamento, chiederei quali mercati quello scalo può servire, quali collegamenti terrestri sono già disponibili e quali impegni possono prendere gli operatori che dovrebbero usare la nuova infrastruttura. Una partenza merci in più alla settimana, un orario meglio coordinato o una pratica sbrigata prima dell’arrivo della nave possono avere un peso immediato per chi spedisce. Le opere più impegnative acquistano senso quando si sa quale problema devono risolvere e chi dovrà farle funzionare una volta inaugurate.

Da procidano, ho imparato presto quanto conti poter fare affidamento sulla prossima partenza. Per chi vive su un’isola, da quell’orario dipendono una visita, una giornata di lavoro, il rientro a casa. Le dimensioni del traffico intercontinentale sono altre, ma la regolarità ha lo stesso valore per chi spedisce merci e per chi le attende. Quando una compagnia rivede una rotta, il porto italiano che voglia conservare il proprio posto deve poter dire che cosa succederà alla nave e al suo carico dal momento in cui saranno a banchina. La posizione sulla carta è un vantaggio. La fiducia si guadagna ogni settimana, quando la nave arriva, la merce prosegue e la partenza successiva è già in programma.