Da vari lustri mi son messo in testa di occuparmi di divulgazione storica cercando di farlo seriamente. Il che vuol dire non seguire necessariamente, pigramente e opportunisticamente le opinioni e le letture prevalenti del passato anche perché non bisogna essere dei geni per sapere come spesso han finito per imporsi. Il Passato è in costante movimento grazie al continuo aggiornamento degli archivi (chi ha scritto una storia della Seconda Guerra mondiale negli anni Settanta aveva probabilmente a disposizione un decimo, se va bene, della documentazione oggi disponibile) e ci sono anche tanti storici che lavorano bene, facendosi dettare la rotta dai fatti e dai documenti piuttosto che dalle idee politiche e dal moralismo spiccio. Che, oltretutto, varia col variare dei tempi. Ho sempre saputo di aver scelto una strada che facilmente porta a combattere contro i mulini a vento. Ne ho spesso la conferma quando mi imbatto, specie sui social, in alcuni pur seguitissimi “divulgatori” e, soprattutto, nei loro followers.

Qualche giorno fa, in preda ad un raptus di autolesionismo, ho deciso di non limitarmi a leggere o sentire ma di fare a mia volta un commento. A muovermi è stato un breve video su Instagram: l’ha realizzato Niccolò Brighella, animatore di iStorica.it. Un carneade si potrebbe dire a prima vista ma non è così perché nel mondo d’oggi avere 113 mila iscritti al proprio canale Youtube, oltre 90 mila su Facebook, 186 mila su Instragam vuol dire qualcosa. Brighella ha condensato il proprio programma divulgativo nella frase «Il presente visto con gli occhi della Storia» ma poi, in pratica, fa come fanno quasi tutti (anche perché, nella logica dei grandi numeri, oggettivamente funziona): sceglie delle storie da raccontare, spaziando nei generi e nei secoli, e le condensa in video che, per quanto ho visto, lisciano a sufficienza il pelo al “politicamente corretto”. Il video che mi ha spinto ad intervenire riguardava «I crimini fascisti in Etiopia». Meno di due minuti nei quali sono stati concentrati i soliti argomenti: i crimini fascisti (non italiani eventualmente ma “fascisti”…) sono stati «tra i più gravi della storia del colonialismo»; e poi l’uso dei gas, le stragi di civili, la dura repressione dopo il fallito attentato a Graziani nel 1937… E, per finire, la magnanimità del Negus Hailé Selassié una volta tornato sul trono e la mancanza di vere scuse da parte dell’Italia (cosa che, di questi tempi, vera o no che sia, fa sempre figo sottolineare). Insomma, una piccola teoria di cose terribili che, se non contestualizzate e riportate alle loro reali dimensioni, quando possibile, finiscono per diventare quello che di fatto (e non per caso) sono: una serie di “istantanee” mostruose utili ad una narrazione che fa finta di raccontare ma in realtà vuol perpetrare una lettura del passato a senso unico, moralista, schematica, ricca di aggettivi ma povera di stimoli per il senso critico.

Ovviamente, non sono un fautore del colonialismo e non credo che invadere altri paesi sia una buona pratica. Ciò detto, credo anche che chi si occupa di Storia debba in primis raccogliere e offrire il maggior numero di informazioni possibili, nel modo più onesto e neutro possibile per dar modo a chi legge o ascolta di farsi una propria opinione. Magari tenendo anche presente che oggi non ragioniamo come un secolo o più fa: sono infatti cambiati radicalmente scenari e sensibilità e quello che era normale o accettabile un tempo oggi non lo è più. Anche per questo la realtà del Passato è sempre più complicata e contraddittoria di come spesso la si racconta: non si tratta quindi di negare nulla ma casomai di aggiungere. In questo caso ho voluto aggiungere un aspetto che mi sembra sia sempre stato sottovalutato. Ce ne sarebbero anche altri ovviamente, ma il fatto che tra i primi atti delle autorità italiane una volta attaccata l’Etiopia ci sia stata l’abolizione della schiavitù in quelle terre mi ha sempre colpito particolarmente. E, alla luce di molte reazioni, mi è venuto il sospetto che forse quella omissione ricorrente non è casuale visto che evidentemente è un elemento che rompe più di altri fatti una narrazione a tutto tondo, perfetta nella sua negatività totale.

Il mio brevissimo intervento a commento del video è stato questo: «Ma solo per completezza di informazione: c’è qualche riferimento al fatto che i cattivissimi italiani tra le prime cose fatte già nelle prime settimane di guerra, abolirono la schiavitù?». Tanto è bastato per scatenare la canea: quasi cinquanta “like” ma anche oltre 100 reazioni per lo più negative: «Stai cercando di giustificare un eccidio con l’abolizione della schiavitù?»; «Per renderli schiavi di nuovo, dopo aver ucciso migliaia di persone con armi non convenzionali per l’epoca. A causa di questo folle progetto colonialista di Mussolini abbiamo pagato i danni di guerra per decenni. Come in Albania, i tedeschi dovettero salvarci da questo imbarazzo militare»; «Se sono loro stessi che hanno rese schiave quelle popolazioni, vatti a informare vatti a informare, non fare il cretofascista»; «Li massacravano da liberi invece che da schiavi, che bello!»; «Ah sì eh. E allora perchè non parlate del madamato, per esempio. E giustificate SEMPRE le porcate del vostro amico pelato?»; «Ma non la possibilità di sposarsi le bambine. Vero Montanelli?»; «Se abolisci la schiavitù, e poi li tratti come schiavi per costruire strade, per coltivare terreni, per i tuoi interessi, che cosa avresti abolito? La parola “schiavitù” e basta? Ma non diciamo fregnacce per cercare di attenuare le porcherie che sono state fatte… La schiavitù era già stata dichiarata illegale da Hailè Selassiè con la costituzione del 1931…». E si potrebbe continuare a lungo ma chi è curioso può leggersi tutto (comprese alcune mie risposte) andando direttamente al forum.

Per tranquillizzare tutti dico subito che non mi sto per avventurare in una “controstoria” del colonialismo italiano o altro. Chi abbia voglia di un approfondimento articolato, che cerchi di rendere la complessità di un panorama inevitabilmente fatto di luci e ombre, può dare un’occhiata allo speciale Colonialismo all’italiana, pubblicato qualche tempo fa da Storia In Rete oppure al libro Bugie coloniali (poi seguito dal volume II e dal volume III) scritto da Alberto Alpozzi, sicuramente tra i maggiori conoscitori dell’argomento. Alpozzi, firma ben conosciuta dai lettori di Storia In Rete, cura da anni anche Italia Coloniale, un sito ricchissimo di informazioni e approfondimenti. Lì, per chi è interessato, si potranno trovare chiarimenti su alcune delle questioni emerse dal “dibattito” su Instagram: le vere cause dell’attacco italiano all’Etiopia, la situazione della schiavitù al 1935; dinamica e dimensioni dell’uso dei gas; chi ha scientemente alterato le fonti e notizie influenzando la narrazione pubblica (come i commenti su Instagram hanno dimostrato abbondantemente).

Ciò che mi preme sottolineare qui riguarda invece un problema che ha riguardato in questo caso il colonialismo ma che può coinvolgere qualunque altro tema storico: il modo di pensare di chi dovrebbe essere il principale destinatario della divulgazione storica. Il problema non è di oggi ma questo non è un buon motivo per non occuparsene visto che sicuramente la situazione peggiora di anno in anno non foss’altro per l’amplificazione che i social offrono, aumentando così l’effetto contagio. Chi considera la Storia non come un monolite inamovibile ma come qualcosa in continuo aggiornamento (sia con la revisione di quanto si pensa di conoscere ma anche con l’integrazione delle informazioni) si trova quindi a dover fare i conti col rischio costante di venir travisato perché ogni elemento dissonante viene subito distorto e classificato come un tentativo di “giustificazione” senza neanche entrare troppo nel merito. Quasi mai si contesta la notizia in sé: ci si ferma prima, attaccando chi obbietta e il fatto stesso che abbia avanzato la sua proposta. La conseguenza è evidente e disarmante: è sempre più difficile ragionare e confrontarsi perché manca la volontà di apprendere cose nuove, di accettare la complessità delle cose, di far fare un passo indietro ai giudizi morali (e alla loro banalizzazione preferita: l’indignazione) per analizzare compiutamente i fatti.

I tanto esecrati social non sono però altro che lo specchio di una società sempre più radicalizzata e frammentata. Amplificano il problema ma non l’hanno certo creato. Anche perché la cosa riguarda, da sempre, anche il mondo intellettuale e accademico. La dimostrazione mi è arrivata un paio di settimane fa quando mi sono imbattuto in un intervento del grande scrittore spagnolo Arturo Pérez-Reverte, il mio autore preferito e di cui consiglio tutti i libri, forse oggi i migliori esempi possibili di romanzi e thriller storici. Pérez-Reverte da qualche mese ha una rubrica (Patente de corso) sul quotidiano madrileno El Mundo. Il titolo della puntata dello scorso 4 ottobre era: La guerra che non sono riusciti a cancellare. Sommario: La cosa più sinistra è che i sedicenti custodi della memoria hanno paura di discuterne. In breve: la scorsa primavera, Pérez-Reverte aveva contribuito ad organizzare un convegno per dibattere sull’eredità e sulla memoria della guerra civile spagnola di cui lo scorso luglio ricorreva il 90mo anniversario dell’inizio a seguito del sollevamento militare guidato da Francisco Franco. Una serie di pressioni hanno però fatto fallire tutto, come vedremo meglio tra poche righe. Ma solo momentaneamente perché nel secondo fine settimana di ottobre, alla fine il convegno si è tenuto regolarmente, anche se con sei mesi di ritardo.

Per capire esattamente cosa è accaduto e come questo si lega alle riflessioni fatte finora, lascio la parola a Pérez-Reverte precisando che da anni lo scrittore è impegnato – anche attraverso una serie di romanzi con protagonista Lorenzo Falcò, un agente segreto franchista – a ricostruire una memoria condivisa spagnola per cercare di rimarginare le ferite della Guerra civile, spesso tenute volontariamente aperte dai “gendarmi della memoria”. Una definizione che ho sentito usare per la prima volta molti anni fa da Giampaolo Pansa quando si trovò a fronteggiare un furioso ostracismo, sui giornali ma anche alle presentazioni (che infatti dovette sospendere), per i suoi libri sulla Resistenza italiana e la nostra Guerra civile.

Scrive Pérez-Reverte: «La verità è che in primavera ci hanno attaccato duramente. La feroce campagna lanciata da settori della sinistra radicale è riuscita a generare clamore, titoli di giornale e la temporanea sospensione del convegno, pensato per dibattere, da tutte le prospettive, la Guerra Civile in occasione del suo novantesimo anniversario. Ma ho una brutta notizia per loro: l’undicesima edizione di Letras en Sevilla (Lettere a Siviglia) inizia domani, lunedì, con un programma di tutto rispetto che include storici, politici, registi, scrittori e giornalisti. La guerra che abbiamo perso tutti è di nuovo in calendario, dopo essere sopravvissuta a pressioni, ritirate e sporchi trucchi. Ci sarà dibattito sul titolo – ecco perché lo abbiamo scelto – e sul suo contenuto, senza che sia necessario, come pretendevano i facinorosi qualche mese fa, esibire le proprie credenziali democratiche o installare un rilevatore di fascismo all’ingresso».

«La natura infelice di quelle conferenze, secondo i loro detrattori, risiedeva nel loro pluralismo – scrive ancora Pérez-Reverte – Tra i numerosi partecipanti attesi c’erano – e ci sono tuttora – José María Aznar, Iván Espinosa de los Monteros e il ministro Félix Bolaños. Vox (il partito post franchista di destra spagnolo, NdR), che non aveva mai voluto partecipare agli eventi di Siviglia, era assente anche questa volta; ma è rimasto ai margini senza creare problemi. L’altro estremo, invece, è stato presente: le forti pressioni provenienti dagli ambienti vicini a Podemos (uno dei partiti di estrema sinistra, NdR), confermate da coloro che le hanno subite, han fatto crollare prima i deboli e poi i codardi. Così, gli scrittori David Uclés e Paco Cerdá, i politici Antonio Maíllo e María Márquez, la storica Zira Box e la presidente del Consiglio di Stato, Carmen Calvo – che aveva contribuito a organizzare la conferenza! – si sono tutti ritirati. A quel punto, con i social media di estrema sinistra al loro meglio, è diventato chiaro che lo scopo non era criticare un dibattito sulla Guerra Civile, ma qualcosa di più perverso: impedire a persone con idee diverse di avere una conversazione pacifica; qualcosa di intollerabile per l’estrema sinistra da asilo nido – o meglio, la caricatura che è diventata – che si occupa solo di chi è d’accordo con lei e insulta, molesta, blocca o cancella tutti gli altri».

Esattamente come in Italia (e in Francia), Pérez-Reverte osserva poi come il passare del tempo sembri peggiorare le cose invece che migliorarle: «Vale la pena ricordare che in Spagna, durante la Transizione, c’erano generali con i carri armati, il terrorismo, i franchisti che ancora detenevano un potere considerevole e i comunisti appena emersi dalla clandestinità; eppure, nonostante il clima sfavorevole, tutti si sedettero a parlare. Santiago Carrillo(il leader del comunismo spagnolo, NdR) accettò cose che detestava, Adolfo Suárez (l’ex franchista che guidò il primo governo della Spagna democratica, NdR) negoziò con i nemici del regime da cui proveniva e Manuel Fraga (il leader della destra post franchista, NdR) presentò il leader comunista al Club Siglo XXI. Nessuno fu folgorato; Fraga non si trasformò in uno stalinista, né Carrillo abbracciò il franchismo. Fu un gesto ammirevole, che avvenne in un’epoca in cui la libertà era appesa a un filo, un’epoca criticata oggi da persone ignoranti che non l’hanno vissuta né la comprendono, incapaci di afferrare che sedersi accanto a qualcuno che la pensa diversamente non significa diffondere la propria ideologia: si può conversare, persino stringere educatamente la mano, e continuare a votare per chiunque si voglia».

L’articolo di Pérez-Reverte prosegue descrivendo un panorama spagnolo che non può non ricordare da vicino anche quello italiano: «La Guerra Civile è terreno fertile per certi tipi di persone convinte che studiare il passato sia estenuante: richiede la lettura di libri, la consultazione di archivi, il confronto di testimonianze e l’accettazione del fatto che il mondo reale non può essere riassunto in un tweet sui buoni e i cattivi. Trovano più comodo manipolare le etichette: insabbiare, normalizzare, dare voce. Poche parole trite e ritrite e la questione è risolta. Perché preoccuparsi di storici imparziali come Julián Casanova, Juan Pablo Fusi o Enrique Moradiellos – che saranno a Siviglia – quando abbiamo Ione Belarra, autrice di un memorabile commento sulla partecipazione dell’ex presidente Aznar alla conferenza di Siviglia: “Non si parla con i fascisti”. Con una semplicità disarmante, ha risolto trenta secoli di filosofia politica, da Platone ad Habermas. Il meccanismo è perfetto perché elimina ogni sforzo intellettuale: prima si definisce fascista la persona con cui si sta parlando, e poi si giustifica il non parlarle perché è un fascista. Un circolo vizioso perfetto, ecologico e sostenibile. Stupidità che si autoalimenta (…) In Spagna, affermare l’ovvio sembra un’impresa. Perché il 1936 e le sue conseguenze non appartengono a nessun partito o cricca ideologica: ci fu un colpo di stato militare che scatenò una guerra, ci furono repressioni feroci, omicidi, prigionia, esilio e una dittatura durata quarant’anni. Ovunque c’erano contraddizioni, atti spregevoli, miserie, eroismo, codardia e tragedie che meritano una considerazione migliore che non quella di diventare, nelle mani di politici ignoranti, vile carburante elettorale».

Le riflessioni dello scrittore spagnolo, nel finale dell’articolo, diventano ancora più illuminanti e “universali” perché possono adattarsi non solo ad altre nazioni ma anche a qualunque periodo storico: «La cosa più sinistra è che questi autoproclamati custodi della memoria abbiano paura di metterla in discussione. Una memoria che non ammette domande cessa di essere storia e diventa fanatismo; e il fanatismo non ha bisogno di ricercatori, ma di inquisitori. Ha bisogno anche di eretici e di legna da ardere per bruciarli. Ecco perché l’episodio di Siviglia è importante al di là della conferenza stessa. Criticare un atto rientra nell’ambito dei diritti e delle libertà fondamentali; tutt’altra cosa è sostenere che certe persone non dovrebbero sedersi allo stesso tavolo, o che ascoltare equivalga a legittimare. Se applicassimo questo principio al Parlamento, dovremmo installare divisori e indossare mascherine per evitare il contagio ideologico. Alcune di queste ideologie, tra l’altro, sono ripugnanti. Quindi, a partire da domani, a Siviglia si terrà una stravaganza spagnola. Persone diverse discuteranno, senza l’intenzione di sterminarsi a vicenda, di una guerra in cui tutti abbiamo perso qualcosa: la vita, la casa, la giovinezza, la decenza, il progresso, il futuro, la libertà. Verranno dette cose, alcune gradite, altre sgradite. Chiunque si senta a disagio può andarsene o spiegare sui social media che il mondo è appena finito perché qualcuno ha detto qualcosa che non gli è piaciuto. Tutto è lecito tranne imporre il silenzio. Ed è proprio qui che sta l’ironia: cercando di cancellare il dibattito su una guerra causata dall’incapacità di coesistere con l’avversario, i settari certificano l’attualità di quel dibattito. Il sistema è vecchio e familiare: si chiama democrazia, imbecilli»

Fonte: “E’ la Storia bellezza”, la newsletter di storia e attualità di Fabio Andriola, https://storiainrete.substack.com/