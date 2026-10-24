L’Ucraina è un Paese morto. Una provocazione? Solo in parte. Almeno se si guarda ai numeri che vengono resi noti in questi giorni. Partiamo da quelli relativi al nuovo esodo di cittadini ucraini verso i Paesi dell’Europa occidentale, Polonia in primis: la media degli espatriati dell’ultima settimana è di 33mila persone al giorno, con punte, presso alcuni valichi di frontiera polacchi, che hanno raggiunto e superato le 100mila persone, come accaduto sabato scorso.

Un vero e proprio esodo messo in moto dall’intensificarsi dell’offensiva aerea russa, in grado di colpire duramente infrastrutture essenziali come quelle energetiche, dei trasporti e della logistica. Snodi fondamentali per garantire non solo il funzionamento della macchina bellica ucraina, ma anche la vita dei civili, in particolare degli abitanti delle grandi città. Un esodo che ricorda la fuga di civili cui si è assistito nelle prime settimane del conflitto, fuga che ha riguardato centinaia di migliaia di uomini e donne, prevalentemente giovani. Particolare da non trascurare, come vedremo poi.

A questo si aggiungono il crollo della natalità registrato nel corso di questi anni di conflitto – per motivi più che evidenti, inutile soffermarcisi – e le perdite di guerra, un conto in cui vanno registrati non solo i morti al fronte, ma anche le migliaia di mutilati gravi e gravissimi, ex combattenti che certamente non potranno contribuire alla ricostruzione del Paese a guerra terminata.

A fotografare la gravità della situazione demografica ucraina – e a porre una pesantissima ipoteca sul futuro stesso del Paese – sono i risultati dell’ultimo censimento: ad oggi gli ucraini residenti nei confini nazionali sono 28,5 milioni: 500mila in meno rispetto all’ultima rilevazione. Se poi si allunga lo sguardo al momento dell’indipendenza dall’Unione Sovietica – nel 1991 – il dato è semplicemente devastante: 35 anni fa gli ucraini erano circa 51 milioni, numero già calato a circa 41,5 alla vigilia dello scoppio della guerra nel febbraio 2022.

Oltre al dato numerico c’è poi da considerare quello che potremmo definire il dato “qualitativo”: a lasciare il Paese sono i più giovani – con l’ovvia eccezione degli uomini soggetti al reclutamento -, a restare sono i più anziani. Quelle che vengono a mancare sono proprio le energie indispensabili alla ricostruzione postbellica che, prima o poi, arriverà. E c’è poi ancora un dato da considerare: al termine del conflitto quanti saranno gli uomini che, finalmente liberi dagli obblighi militari, sceglieranno di raggiungere le proprie mogli ed i propri figli all’estero, nella speranza di inserirsi in tessuti sociali in grado di offrire migliori opportunità rispetto a quelle presenti in un Paese che esce da anni di guerra combattuta sul proprio territorio? Una stima oggi è evidentemente impossibile, ma tutto lascia immaginare che non saranno pochi.

E questo ci riporta all’inizio: l’Ucraina è un Paese morto? Morto forse no, ma certamente moribondo e con una pesantissima ipoteca sul proprio futuro. Un’ipoteca prima ancora che economica (indebitamento, sfruttamento delle proprie risorse da parte di “alleati” e multinazionali e via elencando) demografica: tra vent’anni si potrebbe arrivare al paradosso di aver salvato l’indipendenza ucraina – seppur mutilata – ma di aver perso gli ucraini.