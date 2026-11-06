Sono due le petroliere gravemente danneggiate dall’esplosione di mine mentre tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, navigando al di fuori dei “corridoi” individuati dalle autorità iraniane. A dare la notizia il comando della marina dei Guardiani della Rivoluzione, che in una nota sottolinea come entrambe le petroliere procedessero con i sistemi di identificazione e navigazione spenti. Evidente il tentativo di sottrarsi al controllo iraniano. Sempre nella giornata di oggi arriva da Londra la conferma della morte di un marinaio imbarcato sulla petroliera Velos Sapphire, battente bandiera delle Isole Marshall, colpita nella giornata di giovedì mentre stava navigando alla volta del Bahrein. La nave è riuscita a raggiungere il porto di Khalifa Bin Salman dove è in corso la stima dei danni.

Gli attacchi pressoché quotidiani – con mine o missili – confermano come l’Iran abbia di fatto il pieno controllo dello stretto di Hormuz, a dispetto delle ripetute dichiarazioni di Donald Trump, secondo cui la marina statunitense era riuscita a garantire il libero transito in quello strategico tratto di mare.