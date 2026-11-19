La Turchia punta a investire circa 10 miliardi di dollari per potenziare i collegamenti ferroviari tra Cina ed Europa, La strategia di Ankara si concentra sul Middle Corridor, il percorso intermodale che collega la Cina ai mercati europei attraverso l’Asia centrale, il Mar Caspio, l’Azerbaigian, la Georgia e la Turchia. Un itinerario alternativo ai collegamenti ferroviari settentrionali che attraversano la Russia, la cui importanza è cresciuta dopo l’invasione dell’Ucraina e le tensioni sulle principali rotte commerciali internazionali. L’intervento economicamente più rilevante è l’Istanbul North Rail Crossing Project (INRAIL), un’infrastruttura dal costo stimato di 8,3 miliardi di dollari che consentirà ai treni merci di attraversare il Bosforo utilizzando il ponte Yavuz Sultan Selim, a nord di Istanbul.

Il progetto comprende la costruzione di una linea ferroviaria elettrificata a doppio binario di 127 chilometri, tra Çayırova, sulla sponda asiatica, e Çatalca, su quella europea. Il nuovo collegamento aggirerà l’area metropolitana di Istanbul, mettendo in comunicazione le zone industriali e i due aeroporti cittadini con la rete ferroviaria nazionale.

Attualmente il traffico merci ferroviario attraverso il Bosforo utilizza il tunnel Marmaray, dove la precedenza ai servizi passeggeri limita il transito dei convogli merci alle ore notturne. Secondo le stime delle istituzioni finanziarie coinvolte, la nuova infrastruttura consentirà di aumentare la capacità di attraversamento dagli attuali 3 milioni fino a 50 milioni di tonnellate annue. Il completamento dell’opera richiederà quattro o cinque anni. Sul versante europeo, gli investimenti riguardano il potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Istanbul e la Bulgaria, lungo l’itinerario Halkalı-Kapıkule. Il 9 ottobre è stata inaugurata la sezione Çerkezköy-Kapıkule, un’infrastruttura sostenuta anche dall’Unione Europea attraverso un contributo di 275 milioni di euro.

Il potenziamento della rete turca rientra in un programma infrastrutturale più ampio, che interessa anche i collegamenti ferroviari e logistici degli altri Paesi attraversati dal Middle Corridor. Secondo uno studio pubblicato dalla Banca mondiale a settembre, investimenti coordinati nelle infrastrutture ferroviarie, nei porti e nella logistica potrebbero più che triplicare i volumi commerciali lungo il corridoio transcaspico e dimezzare i tempi di trasporto entro il 2040.

Parallelamente, Ankara sta sviluppando ulteriori collegamenti verso il Medio Oriente. Tra questi figura la Development Road, il progetto infrastrutturale da circa 25 miliardi di dollari che dovrebbe collegare il porto iracheno di Grand Faw alla Turchia attraverso una rete ferroviaria e stradale. Sono inoltre allo studio nuovi collegamenti con Siria, Giordania e Arabia Saudita.

fonte Adriaports