E’ lungo e complesso il rapporto tra la destra italiana e gli Stati Uniti, un rapporto ben lontano dalle tesi semplificatorie che ne ha offerto e continua ad offrire certa pubblicistica “di sinistra”.

Il tema del rapporto con l’America è infatti uno degli argomenti cruciali dell’itinerario che segna gli anni del primo Msi, si sviluppa durante il decennio Sessanta (con riviste come “L’Orologio” ed esperienze militanti come il gruppo Giovane Europa) per poi approdare alle analisi della Nouvelle Droite.

Proprio per la particolarità di questo itinerario, fortemente segnato dall’orgoglio dell’identità nazionale e nazional-europeista, tra la destra politica (e pragmatica) che guardava all’America come un necessario contraltare all’Unione Sovietica ed una destra “terzaforzista”, alternativa ad entrambi i blocchi, non vanno dimenticati i tentativi di una lettura “altra” del mondo d’oltreoceano. Una lettura che nasceva dalla consapevolezza per comuni radici, per visioni condivise, le quali andavano ben oltre i meri rapporti geopolitici e le alleanze militari.

E’ Giano Accame, nel 1956, a recuperare, sulla rivista “Tabula Rasa”, l’America degli scrittori conservatori, quella di Orestes Brownson, dei fratelli John e Brooks Adams, di Booth Tarkington, di William Allen Withe, di Henry Louis Mencken, di Russell Kirk, di Peter Viereck. Così Accame concludeva la sua analisi: “Considerare l’America come un tutto unico fatto di carte atlantiche, di capanne dello zio Tom, di accettazione bovina della stupidità democratica è un errore. Anche là vi deve essere una minoranza che si incazza di queste cose e tenta di reagirvi; minoranza neppure tanto esigua se ha saputo esprimere tutti i fermenti letterari che abbiamo citato. Andiamola a scoprire questa America minoritaria, cerchiamo di conoscerla, di stabilire dei contatti, i quali non possono altro che rafforzare, nello scambio di idee e nella coscienza di sentirsi uniti e vicini per la difesa di un mondo in rovina, le posizioni loro e le nostre”.

In coerenza con questo auspicio, sarà, del resto, proprio Accame, a portare in Italia, nel maggio 1962, in occasione del convegno “Incontro romano delle culture”, organizzato sotto l’egida del Centro di vita italiano, alcuni esponenti di questa America “alternativa”: dallo scrittore John Dos Passos al direttore della National Review, William F. Buckley, all’intellettuale conservatore Russel Kirk, del quale, solo nel 1996 comparirà la traduzione (a cura di Marco Respinti) de Le radici dell’ordine americano – La tradizione europea nei valori del Nuovo Mondo, esemplare affresco di un Paese visto quale espressione di una plurimillenaria cultura fondata sulla Sacra Scrittura, sul cristianesimo e sulla civiltà che ne derivata.

La stessa denuncia del “Male americano”, fortunato libro cult di Giorgio Locchi e Alain de Benoist, tradotto in Italia nel 1978, agli albori della Nuova Destra, trovava, all’epoca, nella puntuale introduzione di Enrico Nistri un interessante contraltare al radicalismo degli autori, con un richiamo letterario al “maschio individualismo di Hemingway”, al “decadente intellettualismo di un Vidal” o alle “sane creazioni di quel buon conservatore che è stato Walt Disney”.

E come non ricordare il richiamo ricorrente a Ezra Pound, vera icona della destra italiana? La sua figura è un po’ l’espressione della dicotomia tra un’America reale, da contestare, ed un’America ideale, da ritrovare, restaurare, riaffermare nella sua essenza, segno – per dirla con Pound – di una cultura alta e severa, dove “convergono le tradizioni delle tribù del Nord Europa e del diritto romano”.

In momenti, come l’attuale, di passaggio e di ridefinizione culturale, anche l’idea di un’ “altra” America non va, in definitiva, lasciata cadere. Non certo – sia chiaro – per sbiadire i contorni di un’identità nazional-europeista, quanto mai necessaria di fronte alla crisi dell’Europa tutta-economica, ma per allargarne i confini e gli stessi orizzonti culturali. In un mondo globalizzato, relativizzato, privo di idee forti, in cui il tratto caratteristico delle diverse culture è la permeabilità, trovare affinità e convergenze intellettuali può essere utile per iniziare ad immaginare nuovi, possibili scenari e più mature affinità che superino le contingenze geopolitiche e le alleanze, per immaginare più maturi rapporti insieme culturali e politici, evitando di cadere vittime del “male americano”, ritrovando – nel contempo – le responsabilità di noi europei.

Come ebbe a scrivere sempre Nistri, in premessa de Il male americano, la puntuale requisitoria di Locchi e de Benoist “non consiste, a mio avviso, nel rinfacciare agli Americani di essere tali, o di esserlo divenuti spesso spinti dalla molla del bisogno materiale (quello che non costituisce un titolo di merito non deve necessariamente venire considerato una colpa), ma nel rimproverare agli Europei di questo dopoguerra, sopraffatti dalla diplomazia del dollaro, o abbagliati da una moda snobistica, di non essere riusciti a preservare la propria identità culturale e la propria dignità storica”.

Il tempo trascorso ed il mutare dei “contesti” sembra – da questo punto di vista – essere passato invano, mentre rimane aperta la questione dei rapporti culturali tra le due sponde dell’Atlantico.

Analizzare i limiti del modello “a stelle e strisce” è necessario, così come denunciato – citiamo un nome tra i tanti – da Werner Sombart, laddove parla di “sopravvalutazione dell’elemento economico” del modello americano, nel senso dell’economia capitalistica, speculativa e finanziarizzata, che tanti danni ha fatto e sta facendo. Al centro la necessità di una rinnovata consapevolezza europeista, che sappia distinguere tra contingenze politiche e scelte “di valore”, confrontandosi – su un piano metapolitico – con le “visioni” d’oltreoceano.