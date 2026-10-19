Il Pnrr entra nella sua fase conclusiva, ma il conto dei risultati resta aperto. Le opere e le riforme avviate in questi anni continueranno a incidere sull’economia oltre la scadenza del 2026.Questo almeno è il pensiero degli esperti del centro studi di Unimpresa, che hanno realizzato un dossier sugli effetti duraturi del Pnrr italiano sull’economia del nostro paese. L’analisi del Centro studi di Unimpresa guarda al 2031 per valutare l’eredità del Piano sulla produttività e sulle condizioni per fare impresa. Con 194,4 miliardi di euro, fra sovvenzioni e prestiti, quello italiano è il più grande Piano nazionale dell’Unione in valore assoluto.

Un primato che impone di correggere debolezze che frenano il Paese da decenni. Unimpresa, rielaborando le stime del Documento di programmazione di finanza pubblica, indica nello scenario prudenziale un livello del Pil nel 2031 superiore del 6,6% rispetto a quello che si avrebbe senza gli investimenti e le riforme considerati. Il calcolo comprende il Pnrr e la successiva agenda del Piano strutturale di bilancio di medio termine. Quel 6,6% non è il tasso di crescita previsto per il 2031, ma la differenza fra due scenari. La forchetta va dal 5,1% nell’ipotesi avversa al 9,2% in quella favorevole. Sono numeri che meritano spazio in un dibattito spesso fermo alla crescita di un trimestre. Offrono al governo un argomento contro chi considera esaurita l’occasione del Pnrr. Una ferrovia non cambia le scelte delle imprese il giorno in cui viene finanziata; una riforma della giustizia non riduce immediatamente tutti i tempi dei processi. Occorre vedere che cosa succede quando le opere entrano in funzione e le regole vengono applicate. Il dato più significativo riguarda proprio le riforme. Dei 6,6 punti percentuali stimati al 2031, 2,2 derivano dagli investimenti e 4,4 dalle trasformazioni strutturali. Due terzi del beneficio atteso dipenderebbero dunque dalla capacità di cambiare il funzionamento dell’economia.

È una parte del Piano meno visibile dei cantieri, ma decisiva per chi deve scegliere se aprire uno stabilimento o ampliare un’attività. Lo ha sottolineato anche Stefano Scarpetta, capo economista dell’OCSE, presentando in aprile lo studio economico sull’Italia: «Proseguire con le riforme nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è essenziale per rafforzare le prospettive di crescita dell’Italia». Il giudizio non certifica le singole stime di Unimpresa, ma conferma il valore economico di questo lavoro. Se un’autorizzazione arriva in tempi prevedibili e una controversia si risolve più rapidamente, investire diventa meno incerto. Un altro dato aiuta a capire a che punto siamo: 5,3 dei 6,6 punti stimati sono associati a misure classificate come già implementate, mentre 1,3 dipendono da quelle ancora da attuare. Non vuol dire che quasi l’80% dei benefici sia già arrivato nell’economia. Vuol dire che gran parte dell’effetto futuro atteso poggia su interventi già introdotti, dei quali andrà verificata l’efficacia. È su questo terreno che va valutato il contributo del governo.

Il Piano era nato prima dell’attuale esecutivo. Ma affrontarne le difficoltà, rivedere i progetti e negoziare con Bruxelles le modifiche ha richiesto un lavoro distinto dalla progettazione iniziale. Fitto ne è stato il principale responsabile nella fase della revisione del 2023. La riprogrammazione, con il capitolo REPowerEU, portò la dotazione a 194,4 miliardi, con 66 riforme, sette in più rispetto alla versione originaria, e 150 investimenti. Alla nuova missione energetica furono destinati circa 11,2 miliardi. La revisione permise di intervenire sui problemi dell’attuazione e di aggiornare il Piano dopo il cambiamento dei costi e del contesto energetico. La flessibilità si tradusse in modifiche concordate con la Commissione, mantenendo obiettivi e condizioni da rispettare.

Un riscontro è arrivato a giugno con l’erogazione della nona rata da 12,8 miliardi. Fitto, ormai vicepresidente esecutivo della Commissione per la Coesione e le Riforme, l’ha definita «un risultato importante che conferma il percorso di attuazione del PNRR», richiamandone il contributo alla crescita e alla modernizzazione. Il pagamento attesta il conseguimento degli obiettivi previsti per quella richiesta; gli effetti economici si misureranno invece nei servizi e nella capacità produttiva che gli interventi riusciranno a migliorare. L’esperienza italiana torna oggi nel lavoro europeo di Fitto. Il 3 ottobre, a Roma, a margine dell’iniziativa della Fondazione Tatarella, ha spiegato che la Commissione punta a rendere la propria azione «molto più semplificata e flessibile». Ha collegato questo indirizzo alla proposta di bilancio futuro e alla riduzione delle disparità territoriali.

È il metodo seguito dal ministro: coordinare le risorse e adattare gli strumenti ai problemi sul campo. La proposta per il bilancio 2028–2034 prevede di passare dagli oltre 500 programmi attuali a 27 Piani di partenariato nazionali e regionali. Il negoziato è aperto: la riforma non è ancora approvata. Fitto ha un ruolo centrale nel confronto, nel quale la semplificazione dovrà accompagnarsi al coinvolgimento effettivo delle Regioni. In Italia, questo indirizzo trova un’applicazione nella Zes unica, alla cui impostazione Fitto ha lavorato da ministro. Avviata nel 2024 nel Mezzogiorno e poi estesa a Marche e Umbria, è stata descritta da Fitto, già nel confronto con la Commissione sulla sua nascita, come «un’importante opportunità di sviluppo e di attrazione degli investimenti». L’autorizzazione unica e lo sportello digitale mirano a ridurre la frammentazione delle procedure: un passaggio decisivo nel Sud, dove l’incertezza amministrativa si aggiunge alle carenze di infrastrutture e servizi. Pnrr e Zes possono rafforzarsi, pur restando strumenti distinti: al secondo non si può attribuire una quota dei benefici stimati da Unimpresa senza una valutazione specifica. Per Meloni, la possibilità di rivendicare un’eredità duratura del Piano passa da questi risultati.

Lo studio offre elementi per valutarlo favorevolmente, senza assegnare tutti i benefici a un singolo esecutivo o considerarli già acquisiti. Il giudizio arriverà anche dopo il 2026. Nel Mezzogiorno sarà concreto: quanto tempo servirà per ampliare uno stabilimento e quante opportunità di lavoro resteranno quando gli incentivi saranno terminati. Se queste condizioni miglioreranno, il Pnrr avrà lasciato all’Italia una maggiore capacità di crescere.