A Orléans si è concluso, come previsto senza sorprese, il XIX congresso del Rassemblement national con la rielezione alla presidenza di Jordan Bardella, questa volta candidato unico a differenza del precedente congresso del 2022 dove il giovane leader aveva dovuto confrontarsi con Louis Alliot, volto storico del movimento. In rappresentanza dei 76000 aderenti del RN che hanno partecipato al voto on line, è stato rinnovato anche il consiglio nazionale (il comitato centrale dei lepenisti formato da 100 membri). Tra i dieci più votati Jean-Philippe Tanguy, Louis Aliot, Sébastien Chenu, Julien Odoul, Laure Lavalette, Marie-Caroline Le Pen, Matthieu Valet, Edwige Diaz, Franck Allisio et Laurent Jacobelli.

La corsa per l’Eliseo prosegue.