Genova possiede una qualità che le città di mare riconoscono subito: il porto appartiene alla sua vita, alla sua memoria, al suo modo di guardare il mondo. Per questo il Salone Nautico Internazionale assume qui un significato che supera l’esposizione delle imbarcazioni. È un luogo nel quale l’Italia misura la propria capacità di trasformare il rapporto con il mare in lavoro, ricerca e conoscenza. La sessantaseiesima edizione, chiusa il 6 ottobre 2026, invita a interrogarsi sulla solidità di questa vocazione e sulle condizioni necessarie per trasmetterla alle nuove generazioni.

A offrire lo spunto per queste riflessioni è un articolo di Roberta Busatto, giornalista specializzata in Economia del Mare, dedicato all’inaugurazione del Salone e alla leadership industriale della nautica italiana.Il suo contributo mette in evidenza un passaggio significativo: accanto ai risultati della produzione destinata ai mercati internazionali, permangono difficoltà nella piccola nautica. Da questa lettura nasce una domanda che riguarda l’intero Paese: come fare perché l’eccellenza dei nostri cantieri alimenti anche una partecipazione più ampia alla vita del mare?

L’inaugurazione alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha conferito all’appuntamento un evidente rilievo istituzionale. L’alzabandiera della Capitaneria di porto, l’Inno di Mameli e il defilamento della fregata Margottini hanno accompagnato l’apertura della manifestazione. Sono momenti che richiamano il legame fra attività economiche, istituzioni e tradizione marittima. Quel legame dovrebbe trovare continuità anche nelle scelte quotidiane: nella cura delle infrastrutture, nel sostegno alla formazione e nella capacità di riconoscere il mare come una risorsa centrale per il Paese.

I dati registrati restituiscono la dimensione del comparto. Nel 2025 il fatturato dell’industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, con un aumento dell’1,4% sull’anno precedente. Gli addetti diretti sono saliti a 32.420. Sono risultati che meritano attenzione, soprattutto perché dietro ogni imbarcazione esiste una catena di attività spesso poco visibile al pubblico: progettazione, lavorazione dei materiali, impiantistica, motorizzazione, elettronica, arredamento e assistenza. La barca che richiama gli sguardi lungo una banchina è il punto di arrivo di un lavoro collettivo, nel quale precisione tecnica e sensibilità artigiana devono procedere insieme.

La forza dell’Italia emerge soprattutto nella capacità di vendere all’estero e nella costruzione dei superyacht. È motivo di orgoglio vedere riconosciuti sui mercati internazionali il nostro disegno, la qualità delle finiture e la competenza delle maestranze. Tuttavia, un primato richiede manutenzione quanto una nave: va sostenuto attraverso investimenti, continuità produttiva e cura delle professionalità. L’esperienza accumulata nei cantieri può disperdersi se manca il ricambio; la qualità può indebolirsi se la ricerca del risultato immediato prevale sul tempo necessario per imparare bene un mestiere.

Il Salone permette di osservare questo intreccio fra industria e persone. Oltre mille imbarcazioni, 215 novità e 45 Paesi rappresentati danno la misura dell’incontro fra offerta italiana e domanda internazionale. Ma il valore della manifestazione si esprime anche nelle domande che un visitatore rivolge a un tecnico, nella spiegazione di un progettista, nell’interesse di un giovane per un motore o per un sistema di bordo. Sono occasioni nelle quali un prodotto diventa comprensibile e un mestiere può diventare desiderabile.

La difficoltà della piccola nautica merita, in questa prospettiva, una riflessione particolare. Per molte famiglie il rapporto con il mare comincia da una barca modesta, da un circolo velico, da un’uscita lungo costa. Se questa possibilità si restringe, si impoverisce anche il terreno dal quale nascono passioni, competenze e future professioni. Occorre quindi considerare l’intero percorso del diportista: acquisto, ormeggio, manutenzione, servizi e accesso agli approdi. Una nautica più accessibile sostiene attività diffuse e mantiene vivo il legame quotidiano fra le comunità costiere e l’acqua che hanno davanti.

Penso a Procida, dove il mare ha accompagnato la mia formazione fin dall’infanzia. Una barca, osservata da vicino, insegnava a distinguere materiali, gesti e responsabilità. Si imparava ascoltando chi aveva esperienza, guardando il cielo, comprendendo perché una partenza dovesse essere rinviata. Quella familiarità non sostituiva lo studio: gli dava un significato concreto. Anche oggi l’avvicinamento alla navigazione può essere una scuola di attenzione, purché sia accompagnato da persone preparate e dalla consapevolezza che ogni uscita richiede valutazioni, anche quando la costa sembra vicina.

Qui entra in gioco la sicurezza, tema che considero centrale dopo una vita trascorsa fra navigazione, Capitanerie di Porto e insegnamento. Una barca ben costruita offre condizioni migliori per navigare; resta però indispensabile la preparazione di chi la conduce. Conoscere i limiti dell’unità, interpretare le previsioni, verificare le dotazioni, organizzare la presenza degli ospiti a bordo sono atti di responsabilità. La prudenza acquista valore quando diventa abitudine. Il Salone può contribuire a diffonderla attraverso il confronto fra operatori, istituzioni e pubblico, collegando l’interesse per le novità alla conoscenza del loro impiego.

L’innovazione rende questo compito ancora più importante. Elettronica, automazione e nuovi sistemi di propulsione ampliano le possibilità della nautica, ma richiedono capacità di utilizzo e manutenzione. Uno strumento deve essere compreso prima di essere considerato affidabile; occorre sapere quali informazioni fornisce e come comportarsi quando non funziona. Anche la sostenibilità dovrebbe essere valutata attraverso effetti concreti: consumi, durata dei componenti, riparabilità, gestione dei rifiuti e qualità dei servizi portuali. Il rispetto dell’ambiente marino si costruisce con scelte verificabili lungo l’intera vita dell’imbarcazione.

La formazione costituisce dunque un investimento essenziale. Servono progettisti, tecnici, artigiani specializzati e personale capace di assistere imbarcazioni sempre più complesse. Scuole, percorsi tecnici superiori, università e imprese possono avvicinare lo studio alle esigenze produttive, senza ridurre l’apprendimento a una preparazione troppo ristretta. Chi lavora nella nautica deve possedere competenze specifiche e comprendere il contesto nel quale opera. Far conoscere ai giovani la varietà di questi mestieri significa mostrare che il mare offre possibilità professionali anche a terra, dentro officine, laboratori, uffici tecnici e strutture di servizio.

Questo richiede anche attenzione alla qualità del lavoro. L’ingresso di un giovane in azienda dovrebbe prevedere affiancamento, sicurezza e possibilità di crescita. Un artigiano esperto che trasmette le proprie conoscenze conserva un patrimonio produttivo e umano. Nel settore nautico, dove molte lavorazioni richiedono attenzione e capacità di giudizio, il passaggio fra generazioni rappresenta una condizione concreta per mantenere la qualità che rende riconoscibile la produzione italiana.

Ugualmente importante è il rapporto con i territori. Un’imbarcazione trova il proprio ambiente in una rete di approdi, collegamenti, assistenza e accoglienza. La qualità di questa rete influisce sull’esperienza del navigante e sulle opportunità delle comunità locali. Per l’Italia, una prospettiva mediterranea della nautica dovrebbe tradursi nella cura dei porti, nella continuità dei servizi e nella valorizzazione delle identità costiere. Il visitatore che arriva dal mare incontra luoghi abitati, tradizioni e paesaggi: preservarli è parte della qualità dell’offerta, insieme all’efficienza delle infrastrutture.

Genova offre quindi l’occasione per leggere la nautica come una componente della nostra vita nazionale. Il successo industriale è un patrimonio da consolidare, facendo crescere insieme produzione, competenze e possibilità di navigare. Per chi ha conosciuto il mare come mestiere, il valore di una manifestazione si misura anche in ciò che lascia dopo la chiusura degli stand: un giovane orientato verso una professione, un diportista più consapevole, un’impresa pronta a investire nella qualità. Da qui può nascere una cultura marittima capace di accompagnare nel tempo l’eccellenza italiana.