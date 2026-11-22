Come ha ben detto Manfredi Borsellino, figlio di Paolo Borsellino, il 21 novembre 2026, dopo la notizia della morte di Gianni De Gennaro. La frase riportata da la Repubblica è: «Se n’è andato un altro pezzo di verità». Manfredi ha aggiunto: «Ha perso un’occasione per far luce su quei misteri». Quest’ultima frase, secondo il giornalista Francesco Patanè, era stata pronunciata chiedendo che non venisse pubblicata. Può confermarcelo Patané?

Quello di De Gennaro, ex capo della polizia e poi ex capo dei servizi segreti, sarebbe il terzo suicidio su chi avrebbe potuto fare luce su quella che sembrerebbe una mostruosa alleanza tra uomini dello Stato e uomini della mafia, uniti per ammazzare il giudice Borsellino.

Non sappiamo se De Gennaro si è suicidato veramente, ci hanno detto così per 13 anni anche di David Rossi di Mps e poi si è scoperto che l’avevano suicidato due giorni prima che andasse a parlare con dei giudici di Milano. Poi, appariva già stranissimo in suicidio del mafioso Nino (Antonino) Gioè amico del maresciallo Paolo Bellini, presunto autore della strage di Bologna.

Ancora Paolo Bellini…

Ed è proprio Bellini che rimane l’ultima persona viva che può chiarire sugli omicidi di Falcone e di Borsellino. Ribadiamo perciò l’appello al ministro Nordio di tutelarne la vita di perché custodisce parecchi segreti, a iniziare dalla morte di Borsellino.

Ci sarebbe anche il pentito legato al questore La Barbera e a De Gennaro, Totuccio Contorno, ma ha 81 anni e si è appena rifiutato di testimoniare su De Gennaro. Per spiegare meglio, vorremmo elencare una serie di notizie e chiedere al membro della Commissione Antimafia, senatore Roberto Scarpinato, se, nell’elenco, ritiene che ci siano domande pertinenti per risolvere la strage di via d’Amelio e la sparizione dell’agenda di Borsellino. D’altra parte Scarpinato fu anche un importante collega di Borsellino a Palermo e si adoperò pure per bloccare varie indagini dello stesso Borsellino. Quindi lo conosceva bene.

Vorremmo pertanto chiedere al senatore quali di queste affermazioni (riportate per data presunta) è sbagliata:

1978 Paolo Bellini frequenta la Sierra Academy in California. Massima istituzione formativa dell’aeronautica Usa. Fu accreditato dal Sismi? Pagò il Sismi la retta di usd 30.000?

1979 Bellini viene incaricato dell’accompagnamento fuori dalla Libia di un dissidente di Gheddafi. E’ già un maresciallo del Sismi?

27 giugno 1980 I francesi abbattono contemporaneamente con due missili un mig libico e un aereo passeggeri su Ustica. Viene subito organizzato un depistaggio per sviare i sospetti dalla Nato. Il depistaggio comporterà anche 12 morti sospette di militari dell’aviazione che assistettero al lancio dei due missili. La sinistra collaborò al depistaggio e si guadagnò la fiducia della Nato, sfociata col bombardamento di Sarajevo e con la complicità affettiva tra D’Alema e Condoleezza Rice, consigliera per la sicurezza Usa. Per anni si parlò di una bomba “fascista” sull’aereo passeggeri (81 morti) e anche una perizia, ancora dopo 14 anni voleva attestare una bomba nella toilette dell’aereo. Alla fine Cossiga confessò tutto sui francesi e la Nato.

25 luglio 1980 Il Sismi (Belmonte e Musumeci) organizza un depistaggio per un attentato ai treni alla stazione di Bologna. Montavano i sospetti su Ustica e si dovevano oscurare quelle notizie con una bomba fascista.

2 agosto 1980 Bellini compie la strage alla stazione di Bologna. Della bomba vengono subito accusati i fascisti.

29 settembre 1981 Bellini viene trasferito dal carcere di Firenze al carcere di Sciacca dove era detenuto il mafioso Antonino (Nino) Gioè, pupillo di Leoluca Bagarella e di Totò Riina. Bellini (28 anni) e Gioè (25 anni) familiarizzano giocando a ping pong. In quel periodo la gestione delle carceri era sotto Ugo Sisti, molto vicino ai servizi segreti. Bellini e Gioè diventano amici e, anche dopo il carcere, si tengono in contatto.

1983 Giuseppe Pignatone, procuratore di Palermo avrebbe acquistato 24 appartamenti dall’Immobiliare Raffaello, partecipata da Salvatore Buscemi, Francesco Bonura e Vincenzo Piazza (costruttori ritenuti vicini a Cosa Nostra ???). Il prezzo sarebbe stato di grande favore? Pignatone avrebbe dichiarato di aver pagato in nero? Buscemi era un indagato dalla procura di Palermo?

Gennaio 1988/settembre 1990 Bellini compie presumibilmente 3 omicidi per accreditarsi presso la ‘ndrangheta.

6 dicembre 1991 Bellini torna in Sicilia per incontrare di nuovo Gioè. Mancano pochissimi mesi alla strage di Capaci del maggio 1992 organizzata dai fratelli Toia e condotta sul campo da Gioè. Nell’occasione Gioè (o suo fratello Mario) incontra il figlio di un latitante e, per dimostrare il livello di potere e di fiducia, lascia al giovane il tesserino dei servizi segreti intestato a Bellini perché lo mostrasse al padre.

23 maggio 1992 Giovanni Falcone viene fatto saltare per aria perché seguiva le indicazioni dei Ros sull’indagine mafia-appalti. Gioè è presente in aeroporto e accende il suo telefonino 2 minuti dopo l’atterraggio dell’aereo di Falcone. Spegne il telefonino 6 minuti dopo, appena le auto sono arrivate a Capaci.

13 luglio 1992 Borsellino aveva continuato le indagini di Falcone e un gruppo di giudici decide di bloccarne tante. Tra questi giudici ci sono Scarpinato e Lo Forte.

18 luglio 1992 Borsellino se ne frega del blocco e preleva dei fascicoli sulle indagini mafia-appalti.

19 luglio 1992 Borsellino salta per aria. I giudici no erano riusciti a bloccare Borsellino e allora lo blocca la mafia? Secondo alcuni pentiti, al botto era presente anche un agente dei servizi segreti. Sparì l’agenda di Borsellino e il fascicolo su mafia-appalti, evidentemente prelevati dall’agente dei servizi segreti.

Luglio 1992/dicembre 1992 La GdF avrebbe individuato 30 operazioni di versamenti in contanti a famigliari del questore La Barbera (???), sottoposto di De Gennaro e poi indagato per un depistaggio su Borsellino.

5 settembre 1992 Vincenzo Scarantino viene arrestato per via d’Amelio e si auto accusa della strage. Solo nel 2008 si rivelerà un finto pentito e verrà completamente scagionato da Gaspare Spatuzza, vero autore dell’attentato. Scarantino disse poi che fu convinto ad accusarsi da La Barbera.

3 dicembre 1992 Domenico Signorino, procuratore di Palermo, si suicida. Era nata un’indagine su Signorino dalle dichiarazioni di “Gaspare Mutolo, collaboratore di giustizia appartenente alla famiglia mafiosa di Partanna-Mondello e uomo vicino a Rosario Riccobono”. Il 1° luglio 1992 Mutolo parlò a Paolo Borsellino dei presunti rapporti con la mafia di due persone:

Domenico Signorino, magistrato che aveva sostenuto l’accusa nel maxiprocesso;

Bruno Contrada, dirigente del SISDE.

Mutolo aveva già manifestato a Falcone, nel dicembre 1991, l’intenzione di parlare di questi rapporti.

Il 1° dicembre 1992 la notizia dell’indagine divenne pubblica e il 3 dicembre Signorino si tolse la vita. “Nei giorni successivi i giornali riferirono che altri collaboratori, fra cui Pino Marchese, Francesco Mannoia e Tommaso Buscetta, avrebbero fatto dichiarazioni sul suo conto”. Con Signorini moriva il primo personaggio che poteva chiarire gli avvenimenti legati al giudice Borsellino.

29 luglio 1993 Antonino Gioè si suicida a Rebibbia a 37 anni. Appare da subito come un suicidio stranissimo perché si trovava in un raggio con sorveglianza h24 dal quale l’agente penitenziario non doveva spostarsi mai. Invece, verso mezzanotte, si spostò per 20 minuti chiamato stranamente ad un altro servizio e in quei venti minuti Gioè si sarebbe suicidato coi lacci delle scarpe. Antonio Ciliegio, agente penitenziario interrogato solo nel 2019 disse che Gioè negli ultimi 5 giorni non usciva dalla cella e chiedeva di continuo di parlare coi magistrati (come David Rossi di Mps) e con le forze dell’ordine, con istanze presentate proprio a Ciliegio. Anche 2 o 3 missive al giorno e di ciò erano a conoscenza tutti gli operatori carcerari. Gioè era considerato a forte rischio per possibili ritorsioni. Gioè era l’interlocutore di Bellini nella trattativa Stato-mafia e sapeva sicuramente molto circa la presenza di agenti segreti in via d’Amelio e se anche il covo di via Ughetti fosse dei servizi segreti. Con la morte di Gioè, spariva il secondo personaggio che poteva chiarire della morte di Borsellino.

30 agosto 1996 La famiglia di Scarpinato vende un immobile alla famiglia Fauci, è vero? E’ vero che Salvatore Fauci era in contatto con Siino, ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra? E’ vero che Fauci rientrava in una di quelle indagini bloccate a Borsellino 5 giorni prima della bomba? E’ vero che il prezzo era di favore?

1999 Bellini si auto accusa dell’omicidio di un militante di sinistra dopo 24 anni. Perché lo fa? Per accreditarsi come fascista gratuitamente, visto che quell’omicidio era già prescritto senza che fossero stati trovati i colpevoli. Essere fascista serve per attribuire ai fascisti la strage di Bologna compiuta da Bellini. Sarà stata un’altra brillante trovata del Sismi, come quella di Belmonte e Musumeci?

Estate 2008 Gaspare Spatuzza si auto accusa della strage contro Borsellino. Dimostra inequivocabilmente come rubò la 126 poi riempita di tritolo. Era un finto pentito quello portato da La Barbera e da De Gennaro. Perché serviva un finto pentito? Per mascherare la sottrazione dell’agenda di Borsellino?

13 novembre 2026 Gioacchino Genchi vice questore avrebbe dichiarato: «Forse De Gennaro ha fatto avere una casa a La Barbera, non so bene a che titolo, una casa che forse è andata a una delle figlie». E’ vero che Genchi fece questa dichiarazione? Se fosse vero, perché De Gennaro fece avere quella casa? La casa era destinata alla figlia poi assunta da De Gennaro presso i servizi segreti?

Novembre 2023 L’ex magistrato Gioacchino Natoli (grande amico di Scarpinato) e Francesco Cirillo, ex vicedirettore della Polizia di stato (entrambi in stretti rapporti con De Gennaro) vengono intercettati parlano tra di loro dopo la notizia della perquisizione in casa La Barbera. E’ vera questa intercettazione? De Gennaro «diventa capo (della Polizia, ndr) a ridosso dei fatti di Genova!», dice Cirillo, con Natoli che ribatte: «Lui è già capo della polizia certo perché ha fatto tutti i regali che ha fatto». Poi affrontano il tema di La Barbera e del depistaggio: «Eh! Però torniamo un attimo a La Barbera ’94, si può inventare come si è inventato Scarantino collaboratore che sa tutte quelle cose?». Cirillo risponde cercando di addossare la responsabilità a due ex magistrati: «Quello se lo inventano Palma e quell’altro». Ma Natoli insiste su possibili responsabilità della Polizia dell’epoca e obietta che La Barbera ha sempre avuto come punto di riferimento De Gennaro: «Lui era, Arnaldo faceva capo a coso, a Giovanni, ha fatto sempre capo a Giovanni», anche per cose «non belle». Con Natoli che aggiunge: «E brutte! E brutte, e dico e peggio mi sento! […] Giovanni gli fa inventare coso Scarantino?». E Cirillo chiosa: «Inventare non lo so, se inventare…». Insomma, Natoli e Cirillo si palleggiano la responsabilità tra De Gennaro e la magistratura per l’invenzione di Scarantino? La magistratura che già aveva tentato di bloccare Borsellino, ora cerca di sviare le colpe buttandone un pezzo sulla polizia?

21 novembre 2026 De Gennaro si suicida. Forse si suicida, dissero così anche di Gioè. Quale sarebbe stato il motivo del suicidio, il 1° dicembre ci sarebbe stata l’udienza dal gip per la richiesta di arresto per lui, ma era già stata rigettata una volta, possibile che lo “squalo” si facesse impressionare da così poco? E poi ci sarebbe il grande attacco di Scarpinato avvenuto contro il giudice De Luca che chiedeva anche l’arresto di De Gennaro. Vero Scarpinato, anche lei era contro De Luca? Scarpinato: «Prendo atto che il dottore Salvatore De Luca, dopo avere tenuto condotte che, come osservato da autorevoli giuristi, esondano ampiamente dai limiti e dai doveri di un esercizio della giurisdizione conforme ai principi dell’ordinamento sul rispetto della presunzione di innocenza di indagati e della reputazione di terzi non indagati, ha deciso di perseverare su tale via anche con una campagna di stampa mediante interviste televisive e a quotidiani». E Travaglio schierato contro De Luca, allora come lo consideriamo? Ancora Scarpinato: De Luca «ha dichiarato di avere deciso di inviare all’Antimafia le intercettazioni tra me e il dottore Natoli perché aventi rilevanza penale, ben sapendo che egli stesso nella missiva di trasmissione di tali atti aveva puntualizzato che dalle conversazioni non erano emersi indizi di reità nei miei confronti» dice Scarpinato. «… continuando a tentare di diffamarmi fuori dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali», continua il senatore. E se la «legittima attività» di conversazione tra ex magistrati «può essere definita depistante solo perché contrasta con la tesi mafia-appalti (di Falcone e Borsellino), allo stesso modo potrebbe definirsi culturalmente depistante l’insistenza a promuovere mediaticamente fuori dalle sedi giurisdizionali una pista archiviata senza alcun costrutto e definita da altro Gip del medesimo ufficio come affetta da severa miopia». Davvero Scarpinato ha aggredito così il procuratore De Luca prima del suicidio (?) di De Gennaro? Davvero De Gennaro si suicida pur avendo co-belligeranti potenti come Scarpinato e Travaglio?

Il senatore Scarpinato, sia gentile, risponda e ci dica se i punti qui elencati sono veri e Nordio, sia gentile, ci conservi Bellini, che è l’ultimo che può dirci della congiura contro Borsellino.